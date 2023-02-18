Отец и сын. Правила воспитания мальчика.

Папы гонятся воспитать мужика! И не дают расслабиться детям ни в 2, ни в 3 года, ни в 7 лет. Но! Здесь главное правило воспитания мальчика – воспитывать своим примером.

Не ремнем!

Не громким голосом!

Не руганью!

Не наказаниями!

Всё это только приведёт к тому, что ребенок вырастет и скажет: «Я сделаю всё, чтобы не быть похожим на своего отца!», потому что истеричка не может воспитать мужчину.

Отец, он какой?

Он тихий, но серьезный. Он может быть не высокий, но он мощный. Он решает вопросы глобально.

Учить агрессии и дракам – это верный путь воспитать или неуправляемого, или невротика. Если не заложено в ребенке проявлять агрессию, значит нужно искать то, что поможет ему противостоять миру в трудный период по-своему.

Маленький мальчик

До начальный школы, ребенок может не отлипать от мамы, чем очень раздражает своего отца. Он может плакать, может не давать отпор, может стесняться и прятаться. Папа переживает. «Воспитываешь не пойми кого, мамкиного сына».

Отец думает, что с рождения мужик должен воспитываться мужиком. Он хочет сразу смышленого, рукастого, активного, драчливого парня и не готов ждать еще десяток лет. Тюкает, тюкает, тюкает... Пока не сломает.

Возможно, ребенок послушает отца, станет проявлять злость и гнев на всех, но на самом деле задача детей при сепарации лет в 12 убрать родительский бред из своей головы и переписать всё по-своему. И слава Богу, если это случиться, если нет будет жить в постоянно преследующей тревоге.

Период взросления.

До школы ребенок должен жить в любви. Он может не отлипать от мамы, учиться у неё всему, и домашнему хозяйству, и творчеству, и палочкам, и камешкам.

Если эта любовь дана, в кризисный возраст 7-8 лет он сам отойдет от мамы и примкнёт к отцу. Напитавшись маминым теплом, у ребенка будет опора под ногами. Если ребенок так и не выходит из под маминого крыла, лучше будет ему помочь.

Это происходит не в 3 года, а в 8. Тогда это уже будет настоящая команда мужчин.

И если отцу есть, что дополнительно показать и рассказать сыну, будет хорошо, если нечего, сын всё сам возьмёт по примеру отца. При чем взросление мужчины не будет видно внешне, все понятия закладываются внутри.

Только в подростковом возрасте вы увидите плоды своего «воспитания». Почему в кавычках? Да потому что особо и делать ничего не надо. Давать любовь, показывать пример и вовремя перестроится, когда ребенок повзрослеет и ему уже не нужны будут родители в полной мере.