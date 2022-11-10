На какие подвиги способен малыш в первые дни жизни

Новорожденный малыш – маленькое чудо и огромное счастье.

Что или кто может быть более нежным, хрупким и беззащитным?

На самом деле все не совсем так, как кажется на первый взгляд. Природа очень умна, она наделила кроху немалым арсеналом умений, которые помогут человечку выжить и приспособиться к этому большому и довольно жестокому миру.

Используя каждое из них, ребенок тратит много усилий, совершает настоящий подвиг.

Речь идет о врожденных рефлексах человека. Мы владеем ими с рождения и угасают они по мере взросления.

Именно их проверяют педиатры на плановых осмотрах, после чего, делают выводы о том, нормально ли развивается ваше чадо.

Все «подвиги» делятся на три группы:

оральные — возникают в ответ на раздражение губ,

спинальные – регулируются спинным мозгом

и шейно-тонические.

Оральные

Проявляются в первые дни жизни.

Они помогают ребенку найти и сосать грудь, а так же в формировании первых мимических навыков.

Проверить их легко, достаточно просто дотронуться до щечки ребенка, около рта , как он тут же повернет голову в сторону раздражителя.

, как он тут же повернет голову в сторону раздражителя. А если слегка надавить пустышкой или пальцем на центр губ, малыш запрокинет голову и откроет рот, в попытке захватить пустышку губами. Это поисковый рефлекс.

А если быстро коснуться малышовых губ пальцем, он вытянет их трубочкой. Это хоботковый.

Наверное, каждая мамочка помнит, как только что появившегося на свет малыша, врачи впервые приложили ей к груди.

Он только родился, а уже умеет с силой и жадностью сосать грудь. Так же ребенок отреагирует на свой или чужой пальчик, пустышку или даже игрушку. Так проявляется сосательный рефлекс.

Когда кроха лежит на спине, надавите в центр ладошки. В ответ, малыш откроет ротик.

Реакция на обе руки должна быть одинаковой.

Он так и называется — ладонно-ротовой, говорит о подготовке маленького человека к исследованию мира.

Спинальные

Проверяя их врач оценивает двигательную активность малыша.

Вложите свои пальцы в ладоши крошечки, он непременно схватит вас , да при чем так крепко, что детку можно приподнять.

, да при чем так крепко, что детку можно приподнять. А перевернув ребеночка на живот, упритесь ладонями в его стопы, он поползет.

Младенец даже умеет стоять и ходить! Не верите? Приподнимите его под мышки, придерживая пальцами голову, поставьте на стол и он станет опираясь на стопу, а наклоните вперед и человек сделает неосознанные шаги.

Правда к 3 месяцам эти умения угаснут.

И это далеко не все.

Положите ребенка на живот, он повернет голову в сторону и попытается ее приподнять, это защитный рефлекс .

. А если провести пальцем сверху вниз по спине ребенка, отступив от позвоночника 1 см, он в ыгнет спинку в противоположную сторону .

. Еще можно поиграть с ножками. Надавите на подошву, у основания большого пальца, и пальчики прижмутся к стопе, а если провести от пятки к мизинцу, они разойдутся веером.

Шейно-тонические

Помогают врачу оценить мышечный тонус ребенка. Отвечают за способность мышц фиксировать и удерживать тело в определенном положении.

Увидеть их тоже несложно:

Например если повернуть головку крохи влево, он согнет правую ножку и ручку, а если вправо – то левую ножку и ручку.

А если голову наклонить к груди, то ножки в этот момент разогнутся, а ручки согнутся.

А еще, когда малыш лежит на животе, он прижимает к груди ручки сжатые в кулачки, а ножки сгибает в коленях, через пару минут в таком положении, малыш непроизвольно начинает ползти.

Эти реакции тренируют мускулатуру вашего чада, развивают координацию его движений, вестибулярный аппарат и подготавливают к осознанному ползанию и владению своим телом.

Так что, уважаемые родители, ваш малыш не настолько слаб, как вы думали.

Более того, ежедневные «игры» с этими рефлексами, послужат отличной гимнастикой для вашего крохи. А зарядка еще ни кому не навредила.