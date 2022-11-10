На какие подвиги способен малыш в первые дни жизни

Новорожденный малыш – маленькое чудо и огромное счастье.
Что или кто может быть более нежным, хрупким и беззащитным?
На самом деле все не совсем так, как кажется на первый взгляд. Природа очень умна, она наделила кроху немалым арсеналом умений, которые помогут человечку выжить и приспособиться к этому большому и довольно жестокому миру.
- Используя каждое из них, ребенок тратит много усилий, совершает настоящий подвиг.
Речь идет о врожденных рефлексах человека. Мы владеем ими с рождения и угасают они по мере взросления.
Именно их проверяют педиатры на плановых осмотрах, после чего, делают выводы о том, нормально ли развивается ваше чадо.
Все «подвиги» делятся на три группы:
- оральные — возникают в ответ на раздражение губ,
- спинальные – регулируются спинным мозгом
- и шейно-тонические.
Оральные
Проявляются в первые дни жизни.
Они помогают ребенку найти и сосать грудь, а так же в формировании первых мимических навыков.
- Проверить их легко, достаточно просто дотронуться до щечки ребенка, около рта, как он тут же повернет голову в сторону раздражителя.
- А если слегка надавить пустышкой или пальцем на центр губ, малыш запрокинет голову и откроет рот, в попытке захватить пустышку губами. Это поисковый рефлекс.
- А если быстро коснуться малышовых губ пальцем, он вытянет их трубочкой. Это хоботковый.
Наверное, каждая мамочка помнит, как только что появившегося на свет малыша, врачи впервые приложили ей к груди.
- Он только родился, а уже умеет с силой и жадностью сосать грудь. Так же ребенок отреагирует на свой или чужой пальчик, пустышку или даже игрушку. Так проявляется сосательный рефлекс.
Когда кроха лежит на спине, надавите в центр ладошки. В ответ, малыш откроет ротик.
Реакция на обе руки должна быть одинаковой.
- Он так и называется — ладонно-ротовой, говорит о подготовке маленького человека к исследованию мира.
Спинальные
Проверяя их врач оценивает двигательную активность малыша.
- Вложите свои пальцы в ладоши крошечки, он непременно схватит вас, да при чем так крепко, что детку можно приподнять.
- А перевернув ребеночка на живот, упритесь ладонями в его стопы, он поползет.
- Младенец даже умеет стоять и ходить! Не верите? Приподнимите его под мышки, придерживая пальцами голову, поставьте на стол и он станет опираясь на стопу, а наклоните вперед и человек сделает неосознанные шаги.
Правда к 3 месяцам эти умения угаснут.
И это далеко не все.
- Положите ребенка на живот, он повернет голову в сторону и попытается ее приподнять, это защитный рефлекс.
- А если провести пальцем сверху вниз по спине ребенка, отступив от позвоночника 1 см, он выгнет спинку в противоположную сторону.
- Еще можно поиграть с ножками. Надавите на подошву, у основания большого пальца, и пальчики прижмутся к стопе, а если провести от пятки к мизинцу, они разойдутся веером.
Шейно-тонические
Помогают врачу оценить мышечный тонус ребенка. Отвечают за способность мышц фиксировать и удерживать тело в определенном положении.
Увидеть их тоже несложно:
- Например если повернуть головку крохи влево, он согнет правую ножку и ручку, а если вправо – то левую ножку и ручку.
- А если голову наклонить к груди, то ножки в этот момент разогнутся, а ручки согнутся.
- А еще, когда малыш лежит на животе, он прижимает к груди ручки сжатые в кулачки, а ножки сгибает в коленях, через пару минут в таком положении, малыш непроизвольно начинает ползти.
Эти реакции тренируют мускулатуру вашего чада, развивают координацию его движений, вестибулярный аппарат и подготавливают к осознанному ползанию и владению своим телом.
Так что, уважаемые родители, ваш малыш не настолько слаб, как вы думали.
Более того, ежедневные «игры» с этими рефлексами, послужат отличной гимнастикой для вашего крохи. А зарядка еще ни кому не навредила.
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