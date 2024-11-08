Манник на сметане без муки

Манник – один из самых простых и экономичных видов выпечки. Он максимально лёгок в приготовлении. Все ингредиенты поэтапно смешиваются в одной миске, тесто выливается в форму и выпекается. Манник по этому рецепту готовится на сметане и без муки. Он получается мягким, воздушным, с нежным ароматом ванили.

По вкусу и текстуре манник самодостаточен, но, если всё же вам захочется добавить дополнительных вкусов, то можно смело это делать. Он отлично сочетается с любыми сухофруктами и орехами.