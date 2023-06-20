Печатный станок милее токарного: Для уроков труда давно прозвучал «Последний звонок»

Российскую систему образование не хотят приводить в порядок, то есть возвращать к стандартам Советского Союза. Некоторые элементы собираются снова ввести в обиход, но в сугубо декоративном виде. Например, уроки труда. Чему-либо полезному учить детей не хотят, так как курс на деиндустриализацию России никто не отменял. Посему мальчики не получат станки и напильники, а девочки — швейные машинки и ножницы. А то, не дай бог, они ещё захотят впоследствии освоить рабочие профессии.

В Госдуму внесён законопроект № 365972−8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

«В целях усиления роли труда в воспитательном процессе проектом федерального закона предлагается скорректировать понятие воспитания, дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Предлагаемые новеллы относят к обязанностям обучающихся участие в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой с учётом возрастных и психофизических особенностей, поддержание в её (школе) стенах частоты и порядка», — говорится в пояснительной записке.

Ничего не понятно — «птичий» чиновничий язык. Но явно о обучении чему-то полезному в жизни речи нет.

«Данным законом мы предлагаем рассматривать ученика не как наблюдателя за трудом других, а как созидателя. Еще одна новелла законопроекта касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее», — говорит председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Новелла… Это звучит гордо и красиво. Но исключительно на словах. По факту же очередная имитация бурной деятельности на советскую тему. Когда в школах действительно давали трудовые навыки, полезные как в быту, так и в ходе трудовой деятельности.

«Мы что-то делали своими руками — табуретки пытались мастерить, нас учили на токарных станках что-то вытачивать. Если сопоставить это со всеми остальными предметами, той же алгеброй, геометрией и историей, то, наверное, тут было больше практического применения, никакие остальные даже в сравнение не идут. Девчонки занимались шитьём, вышиванием да кулинарией — печенья пекли, блины», — говорит руководитель компании «МастерПроф» Павел Брун.

Ничего подобного даже не планируется, детей будут просто привлекать к каким-то символическим «работам». Подмести пол, убрать во дворе школы листья и т. д. То, что мы тогда даже за работу не считали — так, повозиться в удовольствие. Иными словами, полная профанация.

Между тем, даже если оставить в стороне тему промышленности, с самыми элементарными навыками у граждан РФ всё хуже и хуже. Тех, кто не умеет завернуть шуруп, собрать простейшую мебель, устранить течь крана и т. д. становится всё больше и больше. Не говоря уже о том, чтобы взять в руки УШМ и сварочный аппарат и сделать на даче ворота (забор). А те, кто это умеет, теперь нарасхват — ценники на услуги стремительно растут.

Более того, неумеха не в состоянии даже проконтролировать работу приглашённых специалистов, так как сам ни в чём не разбирается. То есть ему приходится платить, платить и платить — постоянно. Так как его вечно обманывают. Ибо это несложно.

УПК — учебно-производственный комплекс, в старших классах советских школ трудовое обучение уже было построено на качественно ином уровне. С вполне серьёзным оборудованием, многочисленными мастерами-наставниками и реальными задачами по производству, пусть и учебному. Было и интересно, и опять-таки полезно. Все УПК уничтожены, таковых не осталось совсем. Оборудование сдано в чермет или растащено, преподаватели уволены. В «независимой России» не должно быть людей с рабочими специальностями!

«Я хотел было у нас в школе пробить курс „Азы электротехники“ с 5-го класса. Когда в техникуме ещё работал, задумывался — почему школьники не могут элементарную схему собрать? Приходят после 9-го класса и не могут лампочки последовательно соединить, клеммы впервые в жизни видят. Вот и возникла идея собирать простейшие схемки на „Технологии“, показать, как устроены изнутри приборы. Тот же пылесос, например, простейшее устройство — вентилятор наоборот… Такой курс в школе не помешал бы, такая „полезная работа“. Но не разрешили, только теорию можно давать. Потому что особые требования к электробезопасности в школе», — рассказывает учитель физики Борис Кузьменок.

Понятное дело, схемы не на 220 вольт, а безопасные — на 12 вольт, от батареек. Но даже их не разрешают, выдумывая всякие «веские» причины. Ровно как по шитью (кулинарии) для девочек и столярке (слесарке) для мальчиков. Нельзя! Можно уколоться иголкой, обжечься на плите, ударить по пальцу молотком или порезаться. А уж станки — это вообще запретная тема, они как бы опасны для жизни. Точно нельзя.

В итоге общество получает инфантильных персонажей, это касается и юношей, и девушек. И те, у кого есть тяга к технике, к созиданию, просто не имеют возможности себя реализовать.

Будущих инженеров, высококвалифицированных рабочих, конструкторов и прочих изобретателей современные школы родить не могут. Напротив, нынешняя вредительская система «обучения» всячески препятствует их появлению. Ничего удивительного — учебные программы писались под диктовку «общечеловеков», да и сегодня в руководстве российской системой образования «пятая колонна» превалирует. Их бы на Колыму с билетом в один конец, но они решают чему учить наших детей.

«Мы сейчас прорабатываем, решаем вопрос того, чтобы вернуть урок труда. У нас есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно», — вещал недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Спич в стиле «твоя моя понимай нету», вроде как ответственным за просвещение людям положено изъясняться хотя бы чуть грамотней. По сути, тоже непонятно. Как и что можно сделать этими самыми руками, когда все инструменты под запретом? И кто научит? Всех преподавателей труда из школ давно выгнали…

И не только из школ. Например, по специальности токарь-универсал — начальное профессиональное образование — в Москве и области не осталось ни одного колледжа (бывшего ПТУ). По другим рабочим специальностям — аналогично. То есть если ваш ребёнок захочет стать специалистом по металлообработке его будет банально некуда определить учиться. В школе никаких навыков тут ему дать не смогут, да и после неё — тоже. И после этого наши руководители государства удивляются дефициту людей рабочих профессий…

Проблемы сложная, но вполне решаемая. Нужно только захотеть. То есть принять решение развивать российскую промышленность, тогда настоящие уроки труда в школах станут частью программы подготовки рабочих и инженерных кадров.

Но пока всё движется в обратном направлении, чиновники по заявкам своих западных хозяев старательно уничтожают остатки великой советской индустрии. В том числе препятствуют воспроизведению кадров, и ответственные за типа «просвещение» тут в первых рядах. Точнее, исполнителей — решения явно принимаются выше.