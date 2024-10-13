Как помочь Карлсону. Виноваты ли дети в своей гиперактивности?

На пять мальчиков-непосед приходится одна такая же девочка.

ДОСЬЕ Новости СМИ2 Юрий Кравцов. Родился в Таджикистане в 1936 г. В 1960 г. окончил Куйбышевский мединститут. В Перми работает с 1981 г. Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии им. В. П. Первушина ПГМУ.

Подумайте о будущих детях!

Замечания учителя сыплются на «ребёнка без тормозов» как из рога изобилия, причём по делу: невнимателен, отвлекает других, с трудом усваивает объяснения на уроке. И в родительской голове крутятся постоянные сравнения с одноклассниками гиперактивного сына или дочки: те и ведут себя не в пример их чаду, и учатся лучше. Почему?! Помочь мамам и папам разобраться в причинах этого, поделиться советами готов наш сегодняшний собеседник – профессор кафедры неврологии им. В. П. Первушина ПГМУ

Вера Шуваева, «АиФ-Прикамье»: Юрий Иванович, неспособность некоторых детей адаптироваться к школьным условиям многие родители связывают с огромной учебной нагрузкой. Это так?

Юрий Кравцов: Перегруженность программы, конечно, имеет значение. Как и другие социальные факторы: частая смена школы, например, или авторитарность учителя. Вносят свою лепту и факторы психологические, в первую очередь внутрисемейные. Но гораздо значимее биологические причины школьной дезадаптации. Ведь она – проявление недостаточной психической адаптации в целом.

– А что это за причины?

– Черепно-мозговые травмы, полученные в любом возрасте. В том числе и такие, через неделю после которых ребёнок уже бегает как ни в чём не бывало. Различные инфекционные заболевания: клещевой энцефалит, менингит, грипп. Да, даже грипп, поскольку он всегда связан с небольшим отёком мозга.

Однако особого разговора здесь заслуживают повреждения мозга во время беременности и родов. Диагноз «перинатальная энцефалопатия» имеют сегодня 80-90% новорождённых. Хроническую внутриутробную гипоксию плода обуславливают алкоголь, курение, наркотики, нередко употребляемые будущей матерью, плюс её серьёзные соматические заболевания. К тому же практически у каждой имеются инфекции половых органов. Беременность часто сопровождается токсикозом, угрозой невынашивания.

– Во всём виновата, выходит, лишь будущая мама. А врачи?

– При наличии факторов риска врач предупреждает беременную женщину об опасности, назначает необходимое лечение. Вопрос в том, выполняет ли она его назначения.

«Израстают» не все

– Следующий важный этап – роды. Тут не исключено травматическое повреждение головного мозга из-за слабости родовой деятельности (а слабый брюшной пресс – опять-таки «заслуга» мамы, мало двигавшейся в период беременности) или из-за несоответствия головки плода родовым путям матери. При этой анатомической особенности акушер-гинеколог может принять решение в пользу кесарева сечения в плановом порядке. Хотя делать его приходится и если женщина приезжает в роддом, когда воды у неё уже отошли, а самостоятельно родить она не может. Родовые травмы? К сожалению, они имеют место. Иногда потому, что врач пропустил, не предусмотрел что-то. Но основная причина – позднее обращение в родильное отделение.

– Патология, заработанная во время беременности или родов, оставляет след на всю жизнь?

– Нет, конечно. Большинство ребятишек, родившихся с перинатальным поражением головного мозга (я не говорю о ДЦП, эпилепсии и прочих грубых патологиях), к школе становятся практически здоровыми. Из упомянутых 80-90% остаётся 25-30%. Как правило, это дети с неврозоподобными проявлениями и с логоневрозами. У них-то и возникают проблемы с успеваемостью, поведением, отношением к учёбе.

– Остальные, как говаривали в старину, израстают?

– Организм – система саморегулирующаяся. Кто-то из детей действительно обходится без лечения, однако далеко не все. Родителям следует помнить об этом. И ещё: столкнувшись с неврологической патологией, нельзя лечиться самостоятельно, по рекомендациям друзей и знакомых. Поставить правильный диагноз и назначить нужные лекарства способен только врач.

Наказанию не место

– Пока у нас с вами речь шла лишь о школьниках. А как, помимо двигательной расторможенности, проявляется эта проблема у дошколят?

– У них преобладают моторная неловкость (трудно застёгивать пуговицы, завязывать шнурки), утомляемость, импульсивность. Нередко такие дети страдают энурезом. Хочется подчеркнуть тут очень важную вещь: поступки гиперактивного ребёнка в любом возрасте неумышленны. Поэтому излишняя строгость, а тем более телесные наказания – не путь к улучшению ситуации. Они её только ухудшат.

– Возможна ли какая-то психокоррекция таких детей в домашних условиях?

– Разумеется. Психологическая коррекция вообще должна быть частью их комплексного лечения, наряду с медикаментозной и физиотерапией. Но при этом обязательно нужно иметь в виду, что порог чув­ствительности к отрицательным стимулам у гиперактивных детей очень низкий. Они маловосприимчивы к выговорам и наказаниям, зато легко отвечают на похвалу.

– То есть поддержка и поощрения прежде всего?

– Да. Вот несколько конкретных рекомендаций.

■ Хвалите ребёнка в каждом случае, когда он этого заслужил, подчёркивайте его успехи. Пусть и он почувствует себя победителем.

■ Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя».

■ Давайте ребёнку только одно задание на определённый период времени, чтобы он мог его завершить.

■ Поддерживайте дома чёткий распорядок дня.

■ Уменьшайте длительность компьютерных игр и просмотра телепередач.

■ Во время игр ограничивайте ребёнка одним партнёром. Не берите его с собой на рынок, в супермаркеты и другие места, где собирается много людей.

■ Давайте гиперактивным детям возможность расходовать избыточную энергию. Им подходят любые спортивные занятия, исключая потенциально травматичные – бокс, различные виды силовой борьбы. Кроме того, регулярные тренировки дисциплинируют.

Цветные «костыли»

Бывает, что ребёнку сто раз приходится напомнить, чтобы он сделал что-то дома или взял в школу нужные тетрадки. Чтобы помочь ему стать более организованным, психологи советуют подкреплять устные инструкции зрительной стимуляцией. Дело в том, что у детей с синдромом дефицита внимания участки головного мозга, отвечающие за зрительное восприятие, находятся, как правило, в более активном состоянии, чем участки, которые отвечают за слуховое. Им легче сделать то, что они видят.

Поэтому вместо напоминаний сыну или дочери, чтобы они, например, заправили постель, повесьте на видное место в дет­ской комнате или на холодильник листок-памятку с изображением кровати. В принципе этот своеобразный «костыль» может быть выполнен в любом цвете: такие дети не склонны к депрессии, и тот же чёрный или коричневый не пробудят в них страх. Но лучше всё-таки пользоваться зелёным, синим или жёлтым фломастером – цветами травы, неба, солнца.

Ещё один способ воспитания навыков самоорганизации – применение цветовой маркировки. Если для занятий по разным предметам завести тетради разного цвета, ребёнку будет проще в них ориентироваться, собирая школьный ранец.

Кстати

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) отмечается у 5-10% детей в популяции. К подростковому возрасту гиперактивность таких детей значительно уменьшается или исчезает совсем. Но нарушение внимания, отвлекаемость и импульсивность могут сохраняться и во взрослом возрасте.