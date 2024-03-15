Как помочь ребенку сделать важный выбор: 5 простых шагов

«Сегодняшние школьники не могут похвастаться самостоятельностью, ведь за них все и всегда контролируют родители. В нашем воспитании пропущено среднее звено. Сначала у нас долго есть малыш, которого мы тотально опекаем. А потом мы хотим, чтобы он сразу стал взрослым, и заявляем ему: "Ты уже большой, решай сам". Но что такое "решать", подросток не знает».