«Эй, ботаник!»: что делать, если ребенка обзывают в школе

С проявлениями детской жестокости все мы сталкивались хоть раз в жизни. Кого-то дразнили одноклассники, ну а кто-то выступал по другую сторону баррикад и сам жестко высмеивал неугодных. Повзрослев, каждый осознает всю бессмысленность подобных «детских шалостей» и, конечно, желает оградить своего ребенка от издевательств.

Почему дети дразнят сверстников

Любой детский коллектив, при всей неприглядности такого сравнения, больше всего напоминает стаю. Далекие от толерантности маленькие люди уважают сильнейших, а слабых стараются изгнать из своего круга. Чаще всего травлю начинает именно лидер, выбор жертвы также принадлежит ему. Причем поводом для насмешек может стать необычное имя, внешний вид, гардероб, увлечение, уровень знаний, национальность или манера разговаривать. Практически не существует способа вырастить «универсального ребенка», который нравился бы всем и был защищен от нападок сверстников, поэтому правильнее будет заранее научить школьника давать отпор обидчикам в самых разных ситуациях.

Как подготовить ребенка ко встрече с новым коллективом

Роли внутри школьного коллектива распределяются в первые 6-9 месяцев учебы у младшеклассников, а затем претерпевают некоторые изменения в период переходного возраста, который попадает на 7-9 класс. Поэтому учить ребенка простым принципам психологической самозащиты нужно еще до поступления в первый класс. Кстати, дети, ходившие в детский сад, в большей мере социализированы и умеют постоять за себя, нежели те, что воспитывались дома.

Даже если ваш ребенок экстраверт, легко вливающийся в любой коллектив, за месяц до 1 сентября выберите время и поговорите с ним, а затем, повторите беседу за пару дней до начала обучения. Главная мысль, которую вы должны попытаться донести до ребенка, заключаются в том, что хотя в школе он найдет множество новых интересных друзей, среди его одноклассников могут попасться ребята, которым он не понравится. Это не означает, что он плохой или «не такой», как не означает и того, что плохи другие дети.

Кроме того, ребенок должен быть уверен в том, что он может всегда рассказать вам о любом школьном происшествии, и вы не отправите его разбираться самостоятельно, а вникните в проблему и найдете выход из ситуации. Объясните малышу, что в новом коллективе ему предстоит соблюдать массу правил и проявить максимум дружелюбия, ведь люди, с которыми он познакомится, будут сопровождать его долгие годы.

Как бороться с агрессорами





Если несмотря ни на что ребенка все же начали дразнить одноклассники, не затягивайте с решением этой проблемы, ведь она серьезно отравляет жизнь школьника. Пытаясь ликвидировать ее самостоятельно, он может, как минимум, начать прогуливать уроки. Поговорите с отпрыском, выясните, кто именно его дразнит и за что, а затем попытайтесь устранить причину.

Если дразнят за нелепые очки – закажите к ним стильную оправу или попросите окулиста подобрать оптимальные линзы. Если за полноту или худобу – займитесь физической формой ребенка и обновите его гардероб. Если за отличные знания – посоветуйте меньше хвастаться и почаще давать списывать. Немаловажно также учесть, кто именно дразнит ребенка – весь класс или несколько человек. Ведь во втором случае радикальных мер не требуется: школьнику достаточно будет спокойно поговорить с обидчиком, продемонстрировать ему свое безразличие к выпадам.

Если после устранения одного повода тотчас нашелся новый, значит, ребенку нужно менять стиль поведения. Для этого:

· Запишите его в спортивную секцию или кружок, о котором он давно мечтал. Новые знакомые, сфера интересов и достижения отвлекут его и сделают школьные проблемы менее значительными. Кстати, как мальчикам, так и девочкам очень часто помогает обрести уверенность посещение школы боевых искусств.

· Сходите вместе с ребенком к детскому психологу, чтобы научить школьника контролировать свои эмоции и отвечать на насмешки равнодушием или юмором.

· Посоветуйте ребенку фильмы и книги, в которых главного героя не любили одноклассники, что не помешало ему стать успешным и знаменитым.

· Расскажите о мировых звездах, которые также подвергались насмешкам со стороны сверстников. Возможно, детям станет не так обидно, когда они узнают, что молчаливую Викторию Бекхэм звали Sticky Vicky (противная Вики), харизматичного Джорджа Клуни дразнили Франкенштейном из-за частичного лицевого паралича, Анджелину Джоли величали кроликом за выдающиеся передние зубы, а всеми любимый капитан Джек Воробей (Джонни Депп) был известен своим одноклассникам как «мистер Вонючка».

· И наконец, скажите ребенку, что школа – это лишь один из этапов его развития, а большую часть людей, чье мнение сейчас кажется важным, через десять лет он даже не сможет вспомнить по фамилии, листая школьный фотоальбом.