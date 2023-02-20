Послушание дошкольника - это благо или болезнь? Синдром Аспергера или почему ребёнок затыкает уши

Этот синдром ещё называют невидимой инвалидностью. Это одна из неявных форм аутистического спектра.

Таких детей часто могут относить к категории гениев. Но скорее, это просто другое восприятие мира и другой язык общения с окружающими людьми.

Например, когда описываем то, что видели на прогулке.

Мы скажем, что там были зелёные деревья, прекрасные цветы и голубая гладь неба.

Ребёнок с синдромом Аспергера скажет, что там растут такие-то 2 вида деревьев, часть цветов такого-то цвета, другая часть на 50% темнее, небо голубое лишь от части, т.к. четверть закрывали облака.

Всех взрослых обычно очень устраивает поведение таких детей:

в детском саду ребёнок играет с игрушками, ни куда не лезет - прелесть

дома всегда занят своими тихими делами, не отвлекая родителей - удобно очень

в школе среди всего класса шумных озорников один всегда тих и послушен

подростком не рвётся в компании и к друзьям, а всё больше сидит дома

Часто они радуют родителей своими "островками гениальности" и могут:

начать считать на пальцах, раньше чем говорить

уже с 2х лет проявлять "навязчивый" интерес к цифрам

из всего происходящего вокруг стараться строить алгоритмы

уже в дошкольном возрасте увлечься какой-то наукой

показывать большие успехи в какой-то логико-математической области знаний, не уделяя большого внимание остальным

все алгоритмизировать

производить вычисления в уме с большими цифрами

обладать феноменальной памятью, но не способностью применить свои знания в нужной ситуации

рисовать не просто объекты нашего мира, а больше описывать их технические характеристики уже и в дошкольном возрасте

очень детально прорисовывать элементы рисунка, заполняя весь лист

Но тут же они и расстраивают компенсациями этой гениальности

Да, логико-математический интеллект развит у них, как правило, хорошо или очень хорошо. В этом их положительная для общества особенность. Общий интеллект тоже на уровне нормы или несколько выше.

Но всегда страдают:

какие-то другие виды интеллекта, а особенно сильно эмоциональный и социальный

восприятие и осмысление информации

сенсорная система постоянно испытывает перегрузки от привычных для нас раздражителей

координация движений в быту частично или сильно нарушена

сильное нарушении координации в непривычных видах деятельности

В учебном процессе:

не понимание необходимости школьных правил, которые для ребёнка не очевидны

не понимание целесообразности изучать то, что не интересно

для завершения образовательного процесса по интересующему направлению в более взрослом возрасте им не хватает мотивации и воли, часто бросают начатую учёбу

Примеры из жизни такого ребёнка,

который, например, всецело интересуется наукой о космосе и обитателями вселенной.

В музее науки в зале посвящённом космосу ребёнка не интересовали экспонаты и теории. Он продолжил считать. Его заинтересовало сколько же литров может влезть в ёмкости, представленные в зале. Сколько в большую, а сколько в остальные других размеров.

Зоопарк просто в виде животных тоже не интересен. Интерес представляет сколько рогов у всех носорогов зоопарка. Отличается ли количество прутьев в клетке тигра и обезьяны.

На вопрос о том зачем люди женятся, от такого ребёнка можно получить ответ, что только для того, что бы сохранить численность популяции на Земле.

Сложна и не целесообразна для них смена мест

Такие дети и взрослые не любят путешествовать и просто гулять.

Идут на это только если видят в этом какой-то смысл для себя: что-то считать или получить вознаграждение за решение ситуации/задачи.

Родителям приходится специально придумывать квест для того, что "вытащить" ребёнку на прогулку.

Родители часто не видят нарушений

Когда ребёнок застенчивый, робкий, не любит разговаривать с чужими. "Ну, у нас дедушка такой был молчун. Есть в кого" - говорят родители. Воспринимается, как норма. Ну, страшненький он. Ну, и что. У каждого свои особенности.

Если родители не замечают особенностей поведение в дошкольном и школьном возрасте, то человек, конечно, как-то адаптируется к жизни в обществе. Может даже иметь и вполне престижную работу.

Но во взрослом возрасте сложности в общении с людьми ни куда на исчезают

Им сложно распознавать эмоции окружающих уже с самого детства. Из-за этого их часто считают невоспитанными.

Они не понимают фигуральных выражений и воспринимают слова буквально. Их прямота может оскорблять.

Не могут сконцентрироваться на общении и формулировании слов, если говорят сразу несколько человек или много посторонних шумов.

Бояться сближаться с людьми, т.к. не чувствуют их и не знают чего ожидать. Ведь статистика описывает много плохих исходов отношений.

Сложно осваивать бытовые действия, которые плохо поддаются алгоритмизированию, вплоть до мытья полов и посуды. Дипломированный медик может не уметь мыть полы.

Сложно до впадения в истерику одновременно производить бытовые или другие привычные действия и параллельно слушать, что говорит человек.

Не способность воспринимать речь человека на бытовые темы, не касающиеся интересов слушателя с синдромом Аспергера. Восприятие просто отключается: слышен звук, но не понятен смысл слов. Может включиться истерическая реакция.

А представляете на сколько сложно такому человеку благополучно влиться в рабочий коллектив или создать семью?

Болезненная особенность

таких детей и взрослых людей в том, что привычное для обычного человека количество сенсорных импульсов (свет, звуки, прикосновения, запахи, вкус, визуальные образы и т.п.) перегружает их нервную систему.

Болезненную перегрузку вызывает и смена места обитания, и смена привычек.

Общение с людьми или не приятная информация могут даже вызывать физическую боль в голове или ушах.

Бывает, что им физически сложно выносить яркий свет и шум бытовых приборов. Некоторым даже по улице приходится ходить в тёмных очках и защищать слух наушниками или берушами.

НАПРИМЕР Представьте поездку в общественном транспорте.

Здесь одновременно человек:

- ощущает много прикосновений разных людей,

- видит много новых лиц,

- слышит много различных звуков и запахов,

испытывает необходимость концентрироваться на нескольких сиюминутных задачах и т.п.

Для нас это нормально.

А человека с синдромом Аспергера идёт перегрузка по всем сенсорным каналам. Он может сказать вам, что от всего этого испытывает физическую боль во всём теле или будто удары молотком по голове.

Бывает такое, что после обычной длительной поездки в автобусе его нервной системе нужно несколько часов восстановительного сна.

Диагностика осуществляется только по поведенческим факторам

Это состояние не одинаково распознаётся и диагностируется в разных странах.

Диагностируют только с помощью тестов и беседы с пациентом. Пока не возможно ни чего увидеть при сканировании мозга или анализе крови.

В России синдром Аспергера до сих пор пока диагностируют с большим трудом, т.к. практически нет внешних признаков:

нет задержки речи

на внешности почти ни как не отражается

есть не значительные двигательные и координационные нарушения

Московский центр нейро-когнитивных исследований "МЭГ-ЦЕНТР" - одно из немногих мест, где ведуться интенсивные аппаратные исследования в диагностике и способах лечения, улучшения возможностей социализации всего аутичного спектра и синдрома Аспергера в частности.

Что делать, если понимаете, что многое из описанного выше присуще Вашему ребёнку?

Специальных лекарство от этого расстройства нет.

Следует обратиться к психологу и неврологу, работающими с диагнозами аутичного спектра.

Ребёнку необходимы: