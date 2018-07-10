Воспитание без наказаний: 5 шагов. Комикс для родителей

Наказание или активное слушание: что лучше?
Продолжаем осваивать навыки конструктивного общения с детьми с помощью мировых экспертов по воспитанию. Если вы никак не перейдете к практическим действиям, хотя не раз уже читали о методе активного слушания — распечатайте и повесьте на видном месте этот комикс.
Многие родители считают, что единственные способ воспитания провинившегося ребенка — это наказание. Эти родители убеждены, что наказание — единственный способ «преподать урок».
Но большинство детей реагируют на наказание совершенно иначе.
Некоторые дети думают:
Другие думают:
А третьи думают:
Как родителям мотивировать детей к ответственному поведению? Есть ли альтернатива наказанию? Вот один вариант: сядьте рядом с ребенком и попробуйте решить проблему вместе. Вот как работает метод, который называют «активным слушанием».
Шаг 1. Выслушайте ребенка и подтвердите его чувства и потребности.
Не критикуйте то, что говорит ребенок. Подтолкните его к тому, чтобы он проанализировал собственные чувства.
Суммируйте чувства и мысли ребенка.
Шаг 2. Расскажите о своих чувствах или потребностях. (Лучше сделать этот этап покороче.)
Шаг 3. Предложите ребенку поискать решение вместе с вами.
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Шаг 4. Запишите все идеи. Не оценивайте, хороши они или плохи. (Если удастся, пусть ребенок предлагает идеи первым.)
Шаг 5. Определите, какие идеи вам не нравятся, а какие нужно реализовать. Выработайте план.
Из книги "Идеальные родители за 60 минут.
Экспресс-курс от мировых экспертов по воспитанию"
Адель Фабер Элейн Мазлиш
Статья предоставлена издательством "ЭКСМО"
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