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Воспитание без наказаний: 5 шагов. Комикс для родителей

Наказание или активное слушание: что лучше?

Продолжаем осваивать навыки конструктивного общения с детьми с помощью мировых экспертов по воспитанию. Если вы никак не перейдете к практическим действиям, хотя не раз уже читали о методе активного слушания — распечатайте и повесьте на видном месте этот комикс.

Он обратит на себя внимание в нужный момент, когда, кажется, только и остается наказать ребенка.

Многие родители считают, что единственные способ воспитания провинившегося ребенка — это наказание. Эти родители убеждены, что наказание — единственный способ «преподать урок».

Воспитание ребенка

Но большинство детей реагируют на наказание совершенно иначе.

Некоторые дети думают:

Комикс для родителей

Другие думают:

Как воспитывать ребенка

А третьи думают:

Наказание ребенка

Как родителям мотивировать детей к ответственному поведению? Есть ли альтернатива наказанию? Вот один вариант: сядьте рядом с ребенком и попробуйте решить проблему вместе. Вот как работает метод, который называют «активным слушанием».

Шаг 1. Выслушайте ребенка и подтвердите его чувства и потребности.

Активное слушание

Не критикуйте то, что говорит ребенок. Подтолкните его к тому, чтобы он проанализировал собственные чувства.

Общение с ребенком

Суммируйте чувства и мысли ребенка.

Поведение ребенка

Шаг 2. Расскажите о своих чувствах или потребностях. (Лучше сделать этот этап покороче.)

Поведение родителей

Шаг 3. Предложите ребенку поискать решение вместе с вами.

Воспитание без наказаний

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Читать далее...SlickJump®Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

Шаг 4. Запишите все идеи. Не оценивайте, хороши они или плохи. (Если удастся, пусть ребенок предлагает идеи первым.)

Комикс для родителей

Шаг 5. Определите, какие идеи вам не нравятся, а какие нужно реализовать. Выработайте план.

Воспитание ребенка

Из книги "Идеальные родители за 60 минут.
Экспресс-курс от мировых экспертов по воспитанию"

Адель Фабер Элейн Мазлиш

Авторская статья

Статья предоставлена издательством "ЭКСМО"
Эксмо

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