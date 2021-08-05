Предиктивный электронный концлагерь: в Московской области стартует эксперимент по тотальному контролю за поведением и психикой школьников



Новости из мира внедрения машинного управления людьми под ширмой техпрогресса в России приходят с бешеной скоростью – и здесь, к сожалению, в первых рядах сфера образования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев решил не отставать от столичных «цифровых трансформаторов» и ввести с 1 сентября в одной из школ региона т.н. «систему предиктивной безопасности» с постоянным контролем поведения и психоэмоционального состояния детей с помощью алгоритмов нейросети и биометрических камер. Ведущие себя «нетипично» или «слишком грустные» школьники будут оперативно отданы под контроль психологов и «иных сотрудников школы», и соответственно появятся вопросы к их родителям. Вся история «корректировки поведения» ребенка будет сохраняться в соответствующей базе данных, в перспективе она станет частью его «цифрового профиля». У редакции «Катюши» нет никаких сомнений: если сегодня не оставить обезумевших цифрофашистов, не оторвать их лапы от наших детей, завтра они превратят всю страну в такой же «проактивный» концлагерь.



Вот что пишет деловое издание «Ведомости» : «система предиктивной безопасности, разработанная компанией «Для самых родных. Обнинск», совместно с партнерами «АИС Город» и «Интегра-С», входящими в ГК «Союзинфотех», будет внедрена в одной из школ Московской области уже в этом году.

Основная задача комплекса – следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы и процесс питания детей». В какой именно образовательной организации будет тестироваться система – на данный момент неизвестно, идет инженерное обследование одной из гимназий на северо-западе Подмосковья, окончательно место реализации пилота определит губернатор Андрей Воробьев».Если говорить по-простому – вся подопытная школа превратится в режимный объект, там никуда нельзя будет спрятаться от распознающих эмоции биометрических камер и алгоритмов оценки поведения с помощью ИИ. В размытое определение «контроля безопасности» также входит слежка за обеспечением детей медицинской помощью (?), если те в ней будут нуждаться. Кроме того, «умные камеры» смогут распознавать бег по коридорам школы, катание на перилах и другие «нетипичные» способы проведения времени на переменах.– радостно сообщает замдиректора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов.– добавляет исполнительный директор группы компаний «Союзинфотех» Александр Кочуров.Нет, это не новости из Алексеевской больницы, и даже не сатирическое издание «Панорама», как можно легко подумать, почитав цитаты выше. 6,5 млн. рублей для отдельной школы, да еще и в рамках бюджетного финансирования по федеральному проекту ЦОС, про который в Минпросвете постоянно заливают родителям, что он «исключительно про удобные сервисы в помощь учителю и ученику»!Какой уровень понимания демонстрирует нейросеть сегодня, вы прекрасно можете понять, пообщавшись с роботами того же Сбера или автоматической службой сотовых операторов на телефонной линии.Далее еще интереснее – разработчики подчеркивают, что система предиктивной безопасности не принимает решения – онаВ систему, помимо камер с искусственным интеллектом, также входит личный кабинет для родителей и учителей, из нее можно будет получать в том числе сводки по посещаемости занятий. То есть финальное звено, разумеется – администрация школы, которая будет разгребать все эти «возможные происшествия», а также школьные психологи, органы опеки, которые только и ждут, чтобы взять ребенка/семью в разработку, заняться «ранней профилактикой, выявлением и предупреждением».Примечательно, что эксперимент над детьми подается СМИ как абсолютно согласованный губернатором и частными IT-компаниями, но не сказано ни слова о согласии родителей и других участников образовательного процесса (!).Более того, сразу возникают вопросы относительно подвергания здоровья и развития школьников новым рискам в результате передачи контроля за их поведением на откуп ИИ. Где гарантия, что повышенное внимание учителей/психологов по ошибочному сигналу программного алгоритма не сослужит плохую службу, не нанесет удар по психике нормально развивающегося ребенка? Как можно вообще подчинять процессы естественной социальной адаптации, развития детей и подростков, их общения с себе подобными неким узким машинным схемам, загонять их в прописанные рамки нормальности/ненормальности, типичного/нетипичного поведения? Ведь каждый человек индивидуален, не каждый медицинский специалист (например, психиатр) сразу может понять, что с пациентом что-то не так, а тут мы говорим об оценке неживой программой.Есть и множество иных рисков, связанных с обработкой персональных данных школьников и дальнейшего составления на них «цифрового портфолио», определения для них «персональной траектории развития», что прямо прописано в утвержденном паспорте федерального проекта «Цифровая образовательная среда» - части нацпроекта «Образование» . В частности, в разделе «Цели и показатели проекта» прописано:Минпросвет на уровне министра Кравцова и чиновников пониже рангом сегодня всеми силами заталкивает школьников в «цифровые профили» и «цифровые портфолио», о чем «Катюша» постоянно рассказывает . Опять же заметим, в паспорте федпроекта ЦОС только сухо говорится о необходимости включить в электронную базу 90% детей – и ничего про альтернативу и добровольность. Мало сомнений в том, что все сведения о поведении и психоэмоциональном состоянии ученика также станут частью его цифрового профиля, будут утекать туда для обработки алгоритмами нейросети.Ну и далее, в полном соответствии с планами авторов форсайт-проектов «Образование-2030» и «Образование-2035» , которые ныне пишут ведомству Кравцова стратегии по «цифровой трансформации» традиционной школы, каждый человек будет направляться по соответствующей «персональной траектории» и попадать в рабство к «держателям портфелей человеческого капитала» (корпорациям – заказчикам образования). Важно понимать, чтоИ естественно, все это является базой для введения социального рейтинга по китайскому образцу. Нетна любом из этапов жизненного пути – в университете, при устройстве на работу и т.д.Еще один тревожный момент для всех родителей связан с высоким риском навязывания детям псих. сопровождения, соцпатроната, подключение к семьи органов опеки и т.д. – вплоть до изъятия ребенка, если его состояние в школе будет систематически признаваться программой «нетипичным»/«грустным» и т.д. Одна из задач, ради чего вводится эта машинная слежка, четко просматривается в экспертном докладе НИУ «ВШЭ» «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития» 2020 года , под руководством ныне уже экс-ректора Ярослава Кузьминова. В создании этого доклада поучаствовала вся либерал-глобалистская обслуга «Вышки», включая содомита Исака Фрумина. Прямая цитата:Как видим, педологи-методологи из ВШЭ намерены «мониторить динамику развития всех (!) детей» в России посредством заведения на каждого электронного досье, буквально накрыть «службой сопровождения развития» каждого начиная с 0(!) лет. Да еще и навязать 20% семей «услуги соцпатроната». ЭтоИ наконец – еще один огромный риск связан с правовыми аспектами внедрения «инновационной» системы предиктивного мониторинга. Она поставляется в школы частниками и имеет статус электронного сервиса, дополнительной услуги (по большому счету, вообще не образовательной). Это неминуемо требует наличия пользовательского соглашения, договора-оферты, в типовых вариантах которого (например, как это сегодня происходит в МЭШ – см. соглашение о пользовании КИС ГОСУЭВ, о котором не знает большинство родителей, уже зарегистрированных на подсистеме «электронный журнал/дневник» ) оператор отказывается от ответственности за любые негативные последствия для пользователя его системы, а также получает неограниченные полномочия для распоряжения ПД пользователя, в том числе на их трансграничную передачу. Причем дальнейшее пользование системой предполагает автоматическое согласие с любыми новыми условиями владельца системы.А теперь представим себе на минутку, чтоОдно дело, когда персональные данные уже взрослых, состоявшихся сотрудников силовых структур находятся под охраной, а если их будут выявлять еще до выбора жизненного пути, все это может обернуться для суверенного государства национальной катастрофой. Это угроза нацбезопасности высшего уровня.Вот такие вещи творятся в нашем образовании, двигаются на уровне федеральных и региональных чиновников – и без массового информирования родителей, без объединения граждан в советы родителей на местах и законного, правового саботажа всех этих инициатив форсайтщиков-трансгуманистов противостоять им невозможно. Мы наблюдаем, как некий обнаглевший от перспективы присасывания к бюджетным деньгам директор ГК «Союзинфотех» Александр Кочуров уже преспокойно заявляет о том, что «есть смысл говорить о распространении пилота на всю Московскую область». Он и прочие цифросектанты в полной мере ощущают себя хозяевами государственных школ и наших детей. Но есть одна загвоздка – все их планы возможно реализовать только с молчаливого согласия консервативного большинства граждан России. Если власти отказываются защищать наших детей, давайте сделаем работу за них – это нетрудно даже без выхода из правового поля.РИА Катюша