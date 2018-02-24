Наказание для ребенка: почему не работает? 3 ошибки родителей

Как наказывать правильно? Нарушение запретов: ищем причины

То и дело попадаются на родительских форумах обсуждения: достаточно ли эффективно мама наказала ребёнка, как надо было наказать в таком-то случае и т.п. Как правило, большинство комментаторов бывают настроены очень решительно: «Надо было наказать сильнее, иначе не дойдёт!». И очень редко встречаются реплики с вопросами о том, хорошо это или плохо и зачем вообще мы наказываем детей.

Давайте вместе попробуем разобраться, что может быть плохого в наказании как таковом. Говорить будем о детях более или менее сознательного возраста — примерно от 5 лет. (С детьми младше 5 лет всё иначе, и писать об этом надо отдельно.)

Итак, первое, что мне приходит в голову, когда речь идет о наказании. Наказание — это такая реакция родителей на поведение ребёнка, которая ставит точку в ситуации. Ребёнок провинился — мама наказала. Как говорится, «инцидент исчерпан».

А он не исчерпан! Любая неприятная ситуация в жизни — это повод задуматься: «А всё ли я делаю так, как надо, туда ли я вообще иду?». Неприятная ситуация с ребёнком должна, в первую очередь, натолкнуть родителей на мысль: «Почему он так сделал?».

Знал ли ребёнок, что так делать нельзя? Не знал — наша недоработка, значит, мы не смогли предвидеть эту ситуацию, тут есть, над чем подумать. А если ребёнок знал, но нарушил запрет — тут другая тема для размышления: почему нарушил. У него пока слабая саморегуляция (тут важен возраст ребёнка), или наш запрет остался для него пустым звуком, не стал его внутренним запретом? Значит, либо мы не смогли донести до ребёнка смысл запрета, либо ребёнок так и не согласился с тем, что этого делать нельзя. Это — повод поразмыслить, как убедить ребёнка, а может, иногда и снять запрет? Когда запретов слишком много, когда для ребёнка «шаг влево, шаг вправо» — уже преступление (а я наблюдаю такую ситуацию очень во многих семьях), запреты просто перестают действовать.

Мы подходим ко второму моменту нашего размышления на тему «Что плохого в наказаниях?». Вопрос «Почему ты так сделал?» обязательно надо задать самому ребёнку. Обсуждение случившегося — самый важный момент в любой неприятной ситуации. И очень важно ребёнка выслушать и услышать. Вы обязательно узнаете что-то новое и о себе, и о своём ребёнке.

Но этот важный разговор — почему всё так получилось, почему ребёнок так поступил, — может состояться только в спокойной обстановке, в атмосфере доверия. Если вы сначала накажете ребёнка, из этого разговора ничего не получится! Наказанный ребёнок ощущает себя униженным (это не так только в одном случае — если ребёнок полностью согласен с наказанием, но так бывает нечасто). А если ребёнок унижен, ему будут очень неприятны любые разговоры, и если вы всё-таки будете настаивать на беседе, это станет больше похоже на «допрос с пристрастием».

Мы плавно перешли к третьему отрицательному моменту наказаний. Тот, кто наказывает, имеет власть, силу. А тот, кого наказывают, соответственно, этой власти не имеет, он слаб. А как относятся слабые к сильным, если сильные не проявляют к слабым сострадания и великодушия? Правильно, слабые сильных сначала боятся, а потом начинают их ненавидеть. Воспитание ребёнка, основанное на наказаниях (пускай и поощрения там иногда проскакивают, это дела не меняет), неизбежно подрывает доверие ребенка к миру — сначала к родителям, как к самым главным людям в его жизни, а потом и ко всему миру.

Как именно это происходит? Для того чтобы в этом разобраться, я предлагаю вам немножечко покопаться в себе — вспомните, как вас наказывали в детстве и что вы при этом испытывали. Более того, если вы не поленитесь и не испугаетесь, вы сможете осознать, как ваши отношения с родителями, их методы воспитания повлияли на вашу жизнь — на вашу успешность, на ваши отношения с мужем и детьми, на вашу карьеру.

И еще одна вещь, о которой надо помнить, задумываясь о наказаниях. Ответственность за поведение ребёнка до подросткового возраста (а в случае особо инфантильных, несамостоятельных детей и дольше) лежит, в первую очередь, на родителях. Ну, не может ребёнок 7 лет полностью отвечать за свои действия — его психическая организация не даёт ему такой возможности. Попросту говоря, ребёнок ещё физиологически, психологически и социально не созрел для того, чтобы полностью контролировать свои поступки.

Я не ставлю точку в этой теме. С удовольствием выслушаю ваше мнение, а ещё приглашаю поделиться наболевшим — какими-то ситуациями, которые вас особенно взволновали, когда вам особенно хотелось «пострашнее» наказать ребёнка. Мы вместе рассмотрим и проанализируем эти события.