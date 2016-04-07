Весенние месяцы - Апрель

Загадки про месяц Апрель:
***
Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришёл?
(Апрель)
***
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель
- В гости к нам пришёл ...
(Апрель)
***
В ночь - мороз,
С утра - капель,
Значит, на дворе ...
(Апрель)
***
Будит лес, поля и горы,
Все полянки и сады.
Он во все стучится норы,
Напевает у воды.
"Просыпайтесь!Просыпайтесь!
Пойте, смейтесь, улыбайтесь!"
Далеко слышна свирель.
Это будит всех ...
(Апрель)
Стихотворения:
***
Тает снег,
И с крыш — капель,
Вернулись с юга птицы.
Мальчишка озорной —
Апрель
Во всех ручьях резвится.
***
Медведь проснулся
Без печали, без тревоги
Спал медведь в своей берлоге.
Спал всю зиму до весны
И, наверно, видел сны.
Вдруг проснулся косолапый,
Слышит— каплет...
Вот беда!
В темноте пошарил лапой
И вскочил — кругом вода!
Заспешил медведь наружу:
Заливает — не до сна!
Вылез он и видит: лужи,
Тает снег...
Пришла весна!
(Г. Ладонщиков)
***
Апрель
По полям бегут ручьи,
На дорогах - лужи,
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь.
И расцвёл подснежник.
(С.Маршак)
***
Брови царь нахмуря,
Говорил вчера:
«Повалила буря
Памятник Петра.»
Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель…»
(А. С. Пушкин)
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