14 детей, которые воспринимают все как-то слишком буквально

Детская логика неповторима: очень часто малыши вытворяют такие, казалось бы, очевидные фокусы, что взрослым остается только удивляться. Ну и втихаря хихикать. Мы сделали подборку блестящих и неопровержимых доказательств уникальной детской находчивости и смекалки. Браво, ребята, в жизни уж точно пригодится!

«Не разрешил сыну выходить на улицу, и вот что он сделал. Кажется, вырастет крутым юристом»

© rerational

««Попросила свою двухлетнюю дочку оставить обувь у двери»

© eimmaj

«Мой папа сказал моему сыну, чтобы он приготовился к сказочному приключению перед сном. Малыш надел шапку и достал свой фонарик»

© imbignate

«Сестренка впервые пользуется дезодорантом: все по инструкции, „распыляйте на расстоянии около 15 см“»

© maria

«Не совсем то, что я имела в виду, когда предложила сыну немного поиграть снаружи»

© imgur.com

«Я чинил компьютер, а сын принес свою игрушку: говорит, Соник поможет увеличить скорость его работы»

© DovakhiinDerp

Какой вопрос — такой ответ!

© imgur.com

Совсем недавно Линкольну подарили щенка. Родители предложили поискать какие-нибудь ролики на YouTube, чтобы попробовать дрессировать собаку. Вот что он сделал:

© The Ball Brothers

Просто взял и взломал систему

© Blahson

«Попросил сына принести в кувшине воды для собаки»

© James Larson

«Сказала дочке, что она может съесть половину винограда, если не хочет весь»

© janepatticynmo

«Попросили ребенка накормить кошку. Кажется, она не очень-то и рада»

© Josh_Lyman

Вообще-то все правильно сделал

© reddit.com

Когда попросили принести в школу рыбку для наблюдений

© leol1121

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