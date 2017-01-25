14 детей, которые воспринимают все как-то слишком буквально

Детская логика неповторима: очень часто малыши вытворяют такие, казалось бы, очевидные фокусы, что взрослым остается только удивляться. Ну и втихаря хихикать.
Мы сделали подборку блестящих и неопровержимых доказательств уникальной детской находчивости и смекалки. Браво, ребята, в жизни уж точно пригодится!
«Не разрешил сыну выходить на улицу, и вот что он сделал. Кажется, вырастет крутым юристом»
© rerational
««Попросила свою двухлетнюю дочку оставить обувь у двери»
© eimmaj
«Мой папа сказал моему сыну, чтобы он приготовился к сказочному приключению перед сном. Малыш надел шапку и достал свой фонарик»
© imbignate
«Сестренка впервые пользуется дезодорантом: все по инструкции, „распыляйте на расстоянии около 15 см“»
© maria
«Не совсем то, что я имела в виду, когда предложила сыну немного поиграть снаружи»
© imgur.com
«Я чинил компьютер, а сын принес свою игрушку: говорит, Соник поможет увеличить скорость его работы»
© DovakhiinDerp
Какой вопрос — такой ответ!
© imgur.com
Совсем недавно Линкольну подарили щенка. Родители предложили поискать какие-нибудь ролики на YouTube, чтобы попробовать дрессировать собаку. Вот что он сделал:
© The Ball Brothers
Просто взял и взломал систему
© Blahson
«Попросил сына принести в кувшине воды для собаки»
© James Larson
«Сказала дочке, что она может съесть половину винограда, если не хочет весь»
© janepatticynmo
«Попросили ребенка накормить кошку. Кажется, она не очень-то и рада»
© Josh_Lyman
Вообще-то все правильно сделал
© reddit.com
Когда попросили принести в школу рыбку для наблюдений
© leol1121
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