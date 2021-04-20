"ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" АТАКУЕТ: ЗДОРОВЬЕ БОЛЬШИНСТВА РУССКИХ ДЕТЕЙ В ОПАСНОСТИ

Эксперты считают, что тотальная цифровизация образования может представлять угрозу национальной безопасности. Медики пришли к выводу, что дистанционное обучение наносит вред здоровью школьников, а родители считают, что дети очень сильно отстали от программы. Кому всё это выгодно? Кто решил, что наши дети должны "учиться в TikTok"?

Результат цифрового эксперимента над русской школой в период коронавирусных ограничений оказался поистине ужасающим. РБК в конце прошлого года рассказал об исследованиях, проведённых группой сервисов "Актион Образование": 53 процента родителей считают, что их дети "беспрецедентно" отстали от программы, 54 процента опрошенных при этом уверены, что виной тому – пресловутый "дистант".

Повод для уголовного дела

Шокирующими оказались и выводы медиков относительно влияния дистанционного обучения на психическое здоровье детей. Так, Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России провёл исследование, в котором приняли участие почти 30 тысяч школьников из 79 регионов России. У 83,8 процента респондентов отмечались "негативные психические реакции пограничного уровня". То есть у восьми из десяти детей!

Нарушения сна имелись у 55,8 процента участников исследования. У 42,2 процента есть признаки депрессивных проявлений, у 26,8 процента фиксировался синдром головных болей. У 37,2 процента респондентов подозреваются обсессивно-фобические состояния, у 41,6 процента – астенические состояния. Добавим сюда проблемы со зрением и осанкой…

Очевидны и другие нарушения здоровья,

– сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Не оценили "дистант" и сами дети. По данным исследований компании Online Market Intelligence, 67 процентов опрошенных ребят заявили, что занятия в школе им нравятся гораздо больше. 69 процентов респондентов заявили, что во время "дистанционки" испытывали недостаток общения со сверстниками, 62 процента рассказали о сложностях в процессе обучения. 42 процента опрошенных пожаловались на то, что им приходится слишком много времени проводить за компьютером.

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Казалось бы, такие результаты эксперимента должны стать поводом не только для экспертного обсуждения, но и для самого пристального внимания соответствующих органов. Но почему-то не слышно ни о каких разбирательствах. А цифровой эксперимент над русской школой, судя по всему, будет продолжен.

Добро пожаловать в ад

12 апреля в "РИА Новости" прошла конференция "Информационная безопасность детей в эпоху цифровизации". Эксперты обсуждали, скажем мягко, странности процесса цифровизации образования в нашей стране. Чиновники в последнее время говорят, что, дескать, это вынужденная мера: иначе во время пандемии новой коронавирусной инфекции было нельзя. Однако кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации Анна Швабауэр считает, что процесс цифровой трансформации образования в России идёт как минимум с 2016 года, когда никакой пандемии ещё и в помине не было.

Важный момент, на который обратила внимание эксперт: в постановлении правительства № 2040 говорится об эксперименте по внедрению ЦОС (цифровой образовательной среды). Он, как утверждается в документе, должен закончиться 31 декабря 2022 года.

Эксперимент, по идее, подразумевает подведение итогов, на основании которых будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения испытываемых практик. Но это логика здорового человека. А вот согласно приказу Минцифры от 18 ноября 2020 г. № 600, как рассказала Анна Швабауэр, к 2030 году цифровой профиль должен быть у ста процентов учащихся.

Также в этом документе Минцифры сказано, что доля заданий в электронной форме для учащихся к 2030 году составит 70 процентов. То есть более двух третей обучения в школе станет электронным. Согласно этому же приказу, доля учащихся, которым предложены рекомендации по индивидуальным траекториям, к 2030 году составит 80 процентов. Доля дополнительных образовательных профпрограмм, реализуемых с помощью электронного обучения, к 2030 году должна составить 100 процентов,

– отметила эксперт.

Стоп. А как же слова об эксперименте? Выходит, все решения уже приняты без подведения итогов и оценки эффективности внедряемых практик?

Также Анна Швабауэр вспомнила об акции "Учись в TikTok", запущенной департаментом образования Москвы 5 апреля. При этом известно, что в TikTok часто всплывают ролики, прямо призывающие детей к массовым самоубийствам: об этом рассказывала в своём репортаже журналист Ольга Скабеева.

Мы все прекрасно понимаем, какое деструктивное наполнение у данной соцсети. Наших детей фактически загоняют на платформу с очень опасным контентом,

– говорит эксперт.

Ищи, кому выгодно

Интересный нюанс. На круглом столе в Совете Федерации, прошедшем 30 марта 2021 года, председатель попечительского совета Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская назвала возможных интересантов тотальной цифровизации системы образования, и модератор мероприятия, сенатор Любовь Глебова, оборвала докладчика, заявив, что она говорит не по теме и переходит на личности.

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Мильская же, что называется, начала ab ovo. Она напомнила собравшимся, что цифровизация в России фактически началась по инициативе Всемирного банка. Также обратила внимание на то, что в документах этой уважаемой организации фактически содержатся рекомендации по государственной политике, в числе которых –

определить как приоритет цифровую трансформацию сферы образования, здравоохранения и культуры.

Далее эксперт рассказала о совместном докладе благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" и НИУ ВШЭ – данные структуры очень активно участвуют в реформировании образовательного процесса. Документ озаглавлен "Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности"; его соавторами значатся представители, мягко говоря, недружественных нам стран.

К созданию другого документа ("Будущее образования: глобальная повестка") и вовсе причастна НКО из США Project Harmony, Inc.* – организация, которая признана в России нежелательной. В этом труде содержатся прекрасные откровения: "будут развиваться протоколы взаимодействия нервных систем напрямую", "тело становится интерфейсом для взаимодействия с цифровой средой", а "симулятора" учителя (искусственный интеллект) невозможно будет отличить от живого педагога. Авторы этой работы – спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и профессор практики МШУ "Сколково" Павел Лукша.

Итак, более-менее понятно, кто ведёт нас железной рукой в "цифровой рай". И тут важно понимать, что разработка всевозможных платформ и сред – это, скорее всего, совсем не про наши с вами удобство и комфорт. Это про очень большие государственные деньги. И поэтому наше согласие здесь, судя по всему, не требуется.

У нас по Конституции невозможно применять никакие эксперименты без согласия граждан. У меня вопрос: во всех 15 регионах, где проводится эксперимент ЦОС, были получены согласия от родителей?

– спросила Елена Мильская, заметив, что к ней поступает много обращений от мам и пап, которым запрещают проводить круглые столы, где можно было бы объяснить сущность эксперимента.

Приватизация под видом цифровизации

Член СПЧ при президенте России, управляющий партнёр компании "Ашманов и партнёры" Игорь Ашманов считает, что цифровизация системы образования, вероятно, проводится малокомпетентными людьми.

Кто эти люди? Я 35 лет занимаюсь искусственным интеллектом и прекрасно понимаю: все, кто заявляет, что ИИ обучится работе учителя и скоро будет полностью её имитировать, – это не специалисты в высоких технологиях, и, похоже, в педагогике они тоже ничего не понимают,

– сказал эксперт.

По мнению Ашманова, до недавнего времени отрасль образования была одной из немногих, которую не удавалось коммерциализировать. Вероятно, это нравилось не всем, и сейчас до неё дорвались "продавцы-рыночники". То есть, как заявил член СПЧ, "мы имеем дело с приватизацией образования под лозунгом цифровизации".

https://vk.com/video-75679763_456259020

Ну а как же быть с экспериментом?

Ещё хотел бы сказать, что слово "эксперимент" используется ими для прикрытия – по сути, никакой объективной оценки результатов в их планы не заложено. Очевидно, когда их спросят, сами чиновники отрапортуют: эксперимент, мол, прошёл отлично. Нет там ни социальных, ни научных правил экспериментирования,

– сказал Игорь Ашманов.

Итак, подведём итоги. Всего лишь несколько месяцев "дистанта" показали ужасающие результаты: более половины родителей заявляют о фатальном отставании детей от программы, а медики говорят о серьёзном вреде дистанционного обучения для здоровья детей. Однако "цифровизаторов" это, судя по всему, не останавливает. Ведь разработка, внедрение и обслуживание всевозможных цифровых платформ – это практически неисчерпаемый источник дохода. А если на кону "освоение" государственных миллиардов, кому интересно, что восемь из десяти детей могут потерять зрение, испортить себе позвоночник или просто сойти с ума?

*Project Harmony, Inc. – организация, которая признана в России нежелательной.