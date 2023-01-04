Как понять ребёнка: приёмы активного слушания, которые будут полезны родителям

Как часто ребенок чувствует себя невидимкой, когда общается с вами? Да, мы вроде бы слушаем то, что он транслирует, но слышим ли? Большой вопрос.
Слава богу, что есть такая наука как психология, которая может научить нас, родителей, общаться и разговаривать с отпрысками.
- Делать это совсем непросто, но для начала стоит отыскать немного свободного времени для малыша.
И это вовсе не обязательно нужно для того, чтобы отправиться вместе с ним в зоопарк или размять кости на катке, хотя совместное времяпрепровождение чрезвычайно полезно.
Вам просто жизненно необходимонайти время для того, чтобы выслушать чадо и правильно отреагировать на его слова, кардинально поменяв стиль общения: исключить критику и желание дать четкие инструкции.
С сегодняшнего дня беседа по душам и активное слушание – наше все!
Популярные техники и приемы активного слушанья
1. «Эхо»
- Попытайтесь повторять за малышом часть его высказывания.
- Можете немного переделать его фразу, заменяя слова на синонимы.
Это даст ребенку возможность понять, что вы настроены на его волну.
Например, детка расстроен, и отказывается надевать шапку:- Я не хочу надевать эту уродскую шапку, она мне не подходит.- Шапка уродская она тебе не подходит. Очень жаль, что ты так считаешь.
Давай подумаем, что можно изменить в этой ситуации.
Это вовсе не передразнивание, подобное повторение не вызовет обиду у маленького оппонента. Наоборот, оно укажет на то, что вы пытаетесь прояснить свое высказывание и вывести диалог в рациональное русло.
2. «Лови темп»
Очень важно, если вы хотите добиться своего от ребенка, разговаривать с ним в одном темпе.
- Если ваше чадо тараторит, то «поднажмите» и говорите быстрее привычного.
- Если же кроха флегматичен, то быстрая речь вызовет у него непонимание и только спровоцирует конфликт.
3. «Стоп!»
Паузы при общении с ребенком не менее важны, чем то, что вы транслируете.
- Если вы осознаете, что малышу еще есть что сказать, а некоторые мысли так и остались невысказанными, целесообразно сделать паузу и дать ему время на трансляцию своего мнения.
Ваше молчание даст ему время собраться с мыслями, сформулировать собственные умозаключения.
Смиритесь, что сейчас его время. Пусть он потратит его с пользой для себя и выскажет то, что накопилось в душе.
4. «Давай уточним!»
При общении с карапузом старайтесь уточнять, что именно он подразумевал под той или иной фразой. Ведь иногда странные и неприемлемые фразы малыша могут иметь под собой совершенно нормальные мотивы.
- Мама, дай мне оба яблока, которыми нас угостили.- Давай уточним, ты хочешь их съесть сама? Но ведь это угощение предназначалось для нас обоих.- Нет, мамочка, я хочу попробовать оба и выбрать, какое из них более вкусное, чтобы дать его тебе.
5. «Эффект присутствия»
При общении важно удерживать с крохой зрительный контакт.
Верим, что вы очень заняты, но избегайте разговаривать с ребенком, пока готовите на кухне или смотрите телевизор.
Ваша поза «глаза в глаза» даст понять малышу, что вы готовы его выслушать и вникнуть в проблему. Маленького ребенка можно посадить на колени или придвинуться к нему поближе.
А вы слышите, что говорит ваш малыш?
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