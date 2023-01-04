Как понять ребёнка: приёмы активного слушания, которые будут полезны родителям

Как часто ребенок чувствует себя невидимкой, когда общается с вами? Да, мы вроде бы слушаем то, что он транслирует, но слышим ли? Большой вопрос.

Слава богу, что есть такая наука как психология, которая может научить нас, родителей, общаться и разговаривать с отпрысками.

Делать это совсем непросто, но для начала стоит отыскать немного свободного времени для малыша.

И это вовсе не обязательно нужно для того, чтобы отправиться вместе с ним в зоопарк или размять кости на катке, хотя совместное времяпрепровождение чрезвычайно полезно.

Вам просто жизненно необходимонайти время для того, чтобы выслушать чадо и правильно отреагировать на его слова, кардинально поменяв стиль общения: исключить критику и желание дать четкие инструкции.

С сегодняшнего дня беседа по душам и активное слушание – наше все!

Популярные техники и приемы активного слушанья

1. «Эхо»

Попытайтесь повторять за малышом часть его высказывания.

Можете немного переделать его фразу, заменяя слова на синонимы.

Это даст ребенку возможность понять, что вы настроены на его волну.

Например, детка расстроен, и отказывается надевать шапку:- Я не хочу надевать эту уродскую шапку, она мне не подходит.- Шапка уродская она тебе не подходит. Очень жаль, что ты так считаешь.

Давай подумаем, что можно изменить в этой ситуации.

Это вовсе не передразнивание, подобное повторение не вызовет обиду у маленького оппонента. Наоборот, оно укажет на то, что вы пытаетесь прояснить свое высказывание и вывести диалог в рациональное русло.

2. «Лови темп»

Очень важно, если вы хотите добиться своего от ребенка, разговаривать с ним в одном темпе.

Если ваше чадо тараторит, то «поднажмите» и говорите быстрее привычного.

Если же кроха флегматичен, то быстрая речь вызовет у него непонимание и только спровоцирует конфликт.

3. «Стоп!»

Паузы при общении с ребенком не менее важны, чем то, что вы транслируете.

Если вы осознаете, что малышу еще есть что сказать, а некоторые мысли так и остались невысказанными, целесообразно сделать паузу и дать ему время на трансляцию своего мнения.

Ваше молчание даст ему время собраться с мыслями, сформулировать собственные умозаключения.

Смиритесь, что сейчас его время. Пусть он потратит его с пользой для себя и выскажет то, что накопилось в душе.

4. «Давай уточним!»

При общении с карапузом старайтесь уточнять, что именно он подразумевал под той или иной фразой. Ведь иногда странные и неприемлемые фразы малыша могут иметь под собой совершенно нормальные мотивы.

- Мама, дай мне оба яблока, которыми нас угостили.- Давай уточним, ты хочешь их съесть сама? Но ведь это угощение предназначалось для нас обоих.- Нет, мамочка, я хочу попробовать оба и выбрать, какое из них более вкусное, чтобы дать его тебе.

5. «Эффект присутствия»

При общении важно удерживать с крохой зрительный контакт.

Верим, что вы очень заняты, но избегайте разговаривать с ребенком, пока готовите на кухне или смотрите телевизор.

Ваша поза «глаза в глаза» даст понять малышу, что вы готовы его выслушать и вникнуть в проблему. Маленького ребенка можно посадить на колени или придвинуться к нему поближе.

А вы слышите, что говорит ваш малыш?