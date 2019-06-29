Какие игрушки нужны ребёнку в 3 года

Сейчас родителям очень сложно сориентироваться, что покупать ребёнку. В магазинах такое огромное количество игрушек на любой вкус, цвет и кошелёк, что голова идёт кругом.

Эта статья поможет вам подобрать ребёнку такие игрушки, которые будут помогать его психическому развитию до 3 лет, а не тормозить его.

Что должен уметь ребёнок в 3 года

Сначала вспомним о том, какие задачи стоят перед малышом в этом возрасте.

Вот задачи ребенка в 3 года: научиться управлять своим телом, ползать, сидеть, ходить, ориентироваться и передвигаться в пространстве и не падать, научиться манипулировать разными предметами, изучая их свойства, научиться слышать, понимать речь и начать говорить.

Исходя из этих задач и будем выбирать игрушки для ребёнка.

Как выбрать ребёнку правильную игрушку в 3 года

1. Покупайте игрушки на развитие крупной моторики и координацию движений: кегли, мячики, юла, спортивные комплексы (шведские стенки), различные детские развивающие и ортопедические коврики.

2. Выбирайте игрушки для развития мелкой моторики, зрительного внимания и координацию мелких движений: лего, бусы, ракушки, мозаики, мягкий пластилин, пальчиковые краски, различные наклейки.

3. Подойдут также различные музыкальные инструменты, из которых ребёнок сам может извлекать звук (не электронные). Колокольчик, бубен, ксилофон, различные перкуссионные инструменты (звук в которых извлекается либо ударом по ним, либо тряской).

Важно! Не давайте ребёнку сразу много игрушек. Его внимание начнет рассеиваться и он не будет знать, за какую игрушку хвататься.

Какие игрушки НЕ стоит покупать ребёнку в 3 года

Давайте ребёнку за 1 раз – ОДНУ игрушку. Пусть манипулирует ей, изучает её свойства.

1. Игрушки, которые тормозят естественное физическое развитие ребёнка и создают для него искусственную ситуацию – ходунки, развивающие сиденья на колёсиках, игрушки для помощи в первых шагах, детские поводки (да, такие бывают!).

2. Различные электронные игрушки, где достаточно нажать кнопку, чтобы начались музыкальные или зрительные эффекты. Такие игрушки не побуждают ребёнка манипулировать предметом и не развивают его воображение и фантазию.

3. Не покупайте ребёнку игры для изучения букв, цифр, чтения и счёта и вообще не тратьте на это время до 3 лет. Всё это не входит в возрастные задачи этого периода. Всему своё время. Многое из перечисленного ребёнок будет делать легко и с удовольствием в возрасте 5 лет.

Пусть игрушки, которые вы покупаете или дарите ребёнку до 3 лет помогают ему решать все те задачи этого возраста, которые я перечислила в начале этого поста.

Екатерина Кес, детский и семейный психолог © ipsyholog.ru

Источник на сайте