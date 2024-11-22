Как определить наличие дислексии у ребенка

Дислексия - это избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения при сохранении общей способности к обучению.

У большинства людей, страдающих дислексией, проявляются до 10-ти указанных признаков и моделей поведения.

Они могут проявляться как раз в день, так и ежеминутно.

Общие признаки

Обладают хорошо развитым интеллектом, четко выражают свои мысли, но при этом навыки чтения или письма у них слабо развиты.

Окружающие считают их ленивыми, глупыми, невнимательными, нестарательными или имеющими проблемы с поведением.

Нормально осваиваются в школьной среде и не требуют помощи.

Имеют высокие показатели IQ, но могут иметь проблемы со сдачей экзаменов в школе. Экзамены лучше сдают в устной форме.

Имеют низкую самооценку, искусно скрывают или оправдывают свои слабости. К своим проблемам с чтением относятся эмоционально.

Проявляют таланты в рисовании, театральном искусстве, музыке, спорте, технике, ораторском искусстве, бизнесе, дизайне или инженерии.

Окружающим часто кажется, что они витают в облаках. Могут заблудиться или потерять ощущение времени.

Имеют проблемы с концентрацией внимания.

концентрацией внимания. Лучше всего учатся на практическом опыте, с помощью демонстрации, экспериментов, наблюдения и визуальных средств.

Зрение, чтение и письмо

Во время чтения испытывают головокружение, головные боли и боли в животе.

Буквы, цифры, слова и словесные конструкции сбивают их с толку.

Во время чтения или письма повторяют, добавляют, переставляют местами или пропускают буквы, цифры и слова.

Во время чтения или письма текст плывет у них перед глазами.

Окружающим кажется, что у них проблемы со зрением, хотя медицинские обследования это не подтверждают.

Тщательно вглядываются, пытаясь рассмотреть объекты, имеют недостаточно развитое пространственное восприятие и периферическое зрение.

Не понимают содержания текста во время чтения.

Пишут слова так, как слышат, не придерживаются правил орфографии.

Слух и речь

Имеют широкий диапазон слуха; слышат звуки, которые не слышат окружающие, легко отвлекаются из-за них.

С трудом формулируют мысли, выражаются отрывистыми фразами и неполными предложениями. Заикаются, испытывая стресс, неправильно выговаривают длинные слова, во время устной речи меняют местами предложения, слова, слоги.

Письмо и моторика

Испытывают трудности с письмом. Необычным способом держат ручку или карандаш. Имеют неразборчивый или часто меняющийся почерк.

Неуклюжи, имеют проблемы с координацией движений. Плохо играют в командные игры.

координацией движений. Плохо играют в командные игры. Слабо развиты мелкая и крупная моторика. Склонны к укачиванию в транспорте.

Одинаково свободно владеют обеими руками, часто путают левую/правую стороны, верх/низ.

Счет и тайм-менеджмент

Не могут правильно назвать время, испытывают трудности с управлением собственным временем, изучением упорядоченной информации. С трудом успевают выполнять задачи вовремя.

управлением собственным временем, изучением упорядоченной информации. С трудом успевают выполнять задачи вовремя. Считают на пальцах или при помощи других предметов. Знают правильный ответ, но не могут произвести расчет на бумаге.

Умеют считать, но с трудом могут посчитать объекты или деньги.

Умеют производить простые арифметические вычисления, но не могут освоить алгебру или высшую математику.

Память и познавательная сфера

Хорошо запоминают события, места и лица.

Плохо запоминают последовательность, факты и информацию, не связанную с личным опытом.

Мыслят с помощью образов и чувств, а не с помощью звуков и слов. Внутренний диалог развит слабо.

Поведение, здоровье, развитие и личность