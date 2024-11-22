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Как определить наличие дислексии у ребенка

Основные признаки наличия дислексии у ребенка, которые помогут диагностировать заболевание на ранней стадии

Как определить наличие дислексии у ребенка

Дислексия - это избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения при сохранении общей способности к обучению.

У большинства людей, страдающих дислексией, проявляются до 10-ти указанных признаков и моделей поведения.

Они могут проявляться как раз в день, так и ежеминутно.

Общие признаки

  • Обладают хорошо развитым интеллектом, четко выражают свои мысли, но при этом навыки чтения или письма у них слабо развиты.
  • Окружающие считают их ленивыми, глупыми, невнимательными, нестарательными или имеющими проблемы с поведением.
  • Нормально осваиваются в школьной среде и не требуют помощи.
  • Имеют высокие показатели IQ, но могут иметь проблемы со сдачей экзаменов в школе. Экзамены лучше сдают в устной форме.
  • Имеют низкую самооценку, искусно скрывают или оправдывают свои слабости. К своим проблемам с чтением относятся эмоционально.
  • Проявляют таланты в рисовании, театральном искусстве, музыке, спорте, технике, ораторском искусстве, бизнесе, дизайне или инженерии.
  • Окружающим часто кажется, что они витают в облаках. Могут заблудиться или потерять ощущение времени.
  • Имеют проблемы с концентрацией внимания.
  • Лучше всего учатся на практическом опыте, с помощью демонстрации, экспериментов, наблюдения и визуальных средств.

Зрение, чтение и письмо

  • Во время чтения испытывают головокружение, головные боли и боли в животе.
  • Буквы, цифры, слова и словесные конструкции сбивают их с толку.
  • Во время чтения или письма повторяют, добавляют, переставляют местами или пропускают буквы, цифры и слова.
  • Во время чтения или письма текст плывет у них перед глазами.
  • Окружающим кажется, что у них проблемы со зрением, хотя медицинские обследования это не подтверждают.
  • Тщательно вглядываются, пытаясь рассмотреть объекты, имеют недостаточно развитое пространственное восприятие и периферическое зрение.
  • Не понимают содержания текста во время чтения.
  • Пишут слова так, как слышат, не придерживаются правил орфографии.

Слух и речь

  • Имеют широкий диапазон слуха; слышат звуки, которые не слышат окружающие, легко отвлекаются из-за них.
  • С трудом формулируют мысли, выражаются отрывистыми фразами и неполными предложениями. Заикаются, испытывая стресс, неправильно выговаривают длинные слова, во время устной речи меняют местами предложения, слова, слоги.

Письмо и моторика

  • Испытывают трудности с письмом. Необычным способом держат ручку или карандаш. Имеют неразборчивый или часто меняющийся почерк.
  • Неуклюжи, имеют проблемы с координацией движений. Плохо играют в командные игры.
  • Слабо развиты мелкая и крупная моторика. Склонны к укачиванию в транспорте.
  • Одинаково свободно владеют обеими руками, часто путают левую/правую стороны, верх/низ.

Счет и тайм-менеджмент

  • Не могут правильно назвать время, испытывают трудности с управлением собственным временем, изучением упорядоченной информации. С трудом успевают выполнять задачи вовремя.
  • Считают на пальцах или при помощи других предметов. Знают правильный ответ, но не могут произвести расчет на бумаге.
  • Умеют считать, но с трудом могут посчитать объекты или деньги.
  • Умеют производить простые арифметические вычисления, но не могут освоить алгебру или высшую математику.

Память и познавательная сфера

  • Хорошо запоминают события, места и лица.
  • Плохо запоминают последовательность, факты и информацию, не связанную с личным опытом.
  • Мыслят с помощью образов и чувств, а не с помощью звуков и слов. Внутренний диалог развит слабо.

Поведение, здоровье, развитие и личность

  • Крайне неорганизованны или стремятся к порядку во всем.
  • В классе могут быть как хулиганами, так и тихонями.
  • Определенные стадии развития наступают слишком рано или слишком поздно (рано или поздно начинают говорить, ползать, ходить, завязывать шнурки).
  • Подвержены заболеваниям слуха, чувствительны к продуктам питания, пищевым добавкам, химическим веществам.
  • Имеют слишком крепкий или слишком чувствительный сон. До определенного возраста часто страдают энурезом.
  • Имеют слишком высокий или слишком низкий болевой порог.
  • Имеют обостренное чувство справедливости, эмоционально чувствительны, склонны к перфекционизму.
  • Остро реагируют на собственные ошибки и проявления дислексии – испытывают смущение, стресс и даже недомогание.
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