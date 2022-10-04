Сохранять брак только ради детей – самая большая глупость на свете

Это чудовищно больно, это трагично, ведь люди отправляются под венец не для того, чтобы потом разойтись. Но жизнь есть жизнь. И меньше разводов в ней, к сожалению, не становится.

Статистика разводов убийственная. Институт брака не то что трещит по швам — он потерпел страшное фиаско. Но наш колумнист, актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская сейчас не о том, как спасти отношения. А о том, как спасти ребенка, когда муж и жена произнесли страшное слово «РАЗВОД»!

Пожалуй, самая частая мысль, которая возникает, когда двое взрослых людей решают расстаться: «Нужно ли сохранять брак ради детей?» Я беспрестанно это слышу. И хочу сказать, что это чудовищная жертва и большая глупость!

Чудовищная, потому что, как бы взрослые ни скрывали кризис своих семейных отношений от ребенка, как бы они ни пытались тихо разговаривать в ванной комнате, сама атмосфера в доме напоминает сферу, где разряды тока и молнии бьют со всех сторон. Даже когда мы натужно улыбаемся и говорим детям: «Милый, все хорошо!» — они все осознают. Мы же, как звери, чувствуем опасность, несмотря ни на что…

Что происходит в этом случае? Ребенок не хочет идти домой. Он все чаще и чаще, чтобы не быть свидетелем перипетий дома, пропадает в гостях у Маши, Даши, Сережи…

Родители, находясь в кризисных отношениях, заняты только собой! Это игра такая: «Мы должны договориться ради детей». На самом деле люди заняты выяснением своего бесконечного конфликта и поиском ответа на вопрос, почему они пришли к нынешнему состоянию. На самом деле люди заняты выяснением своего бесконечного конфликта и поиском ответа на вопрос, почему они пришли к нынешнему состоянию.

Ребенок, как правило, в этот момент никому не нужен! Да, конечно, его кормят, одевают, но он интересует родителей постольку-поскольку. От чада отмахиваются, как от назойливой мухи: «Подожди», «Давай завтра», «Ну не трогай меня», «Ну ты что, не видишь, в каком я состоянии!» Конечно, сейчас вам тяжело… Адски тяжело… Но дело в том, что еще не взрослый человек все ваши «потом» и «подожди» воспринимает по-другому. Он воспринимает это с обидой, злостью, которая в итоге может родить ненависть к себе и ко всему миру: «Я никому не нужен», «Меня никто не любит». Уходы из дома, а дальше… Мы прекрасно понимаем, что дальше.

Ребенок же на самом деле до конца не знает, что хорошо, а что плохо. Он не понимает, что делать, куда идти, к кому примкнуть. А сколько всего мир предлагает вот таким подросткам – и ужасные компании, и секты, и наркотики…

Разводы, где есть дети подросткового возраста, самые трагические!

Тут родителям придется делать выбор: заниматься своими отношениями или все же отвлечься от препирательств и сконцентрироваться на ребенке. Еще раз повторяю: с подростком шутки плохи! Оправдан ли этот выбор? Да!

Потерять мужчину или женщину – это тяжело, но потерять собственного ребенка – это не тяжело, это трагично! Это страшно!

Все усилия, которые вы направляли на чадо до подросткового возраста, могут быть перечеркнуты всего за несколько недель кем-то чужим, кто в момент кризиса подполз, как змея, к ребенку и предложил «руку помощи», «плечо друга».

Если у вас есть дети, вам придется собраться с духом и принести очередную жертву. Иначе разобьется все! Это будет потеря и мужа, и ребенка - социальная потеря, которая может привести к чему угодно.

Ситуация, когда женщина остается одна с маленьким ребенком, ничуть не лучше: ей нужно и заботиться о ребенке, и воспитывать его, и зарабатывать.

Ведь как у нас происходит: боремся за алименты, а получаем справку, что бывший муж, у которого с деньгами все в порядке, вдруг неожиданно встал на биржу труда, или его доход вдруг так же неожиданно превратился в минимальную заработную плату.

Удивительная история, ведь этот муж – тот же самый мужчина, которого воспитывала чаще всего одинокая женщина. То есть у этого папаши, который вроде как был «пострадавшей стороной», вдруг наступает амнезия: какой ребенок, какие алименты, зачем все это!

После программы Киры Прошутинской «Жена» с моим участием я получила огромное количество писем. Люди писали о том, как они выживали после развода. Эти письма не вопрос из серии «Что вы мне посоветуете?», а исповеди женщин.

Эти женщины абсолютно не понимали, почему человек, за которым «как за каменной стеной», после развода забывает о том, что у него ребенок, и, как крыса, пытается заработанные деньги спрятать.

Но он же честно заработанные деньги не от женщины прячет, а от собственного ребенка! Мы же прекрасно знаем, сколько стоят продукты, транспорт, кружки, лекарства… Не приведи Господь, чтобы ребенок заболел! Ведь в этом случае чаще всего мужчина уходит со словами: «Это твой сын! У меня еще будет свой здоровый и красивый ребенок и своя прекрасная семья!»

И опять же пресловутая мерзкая и отвратительная статистика показывает совершенно обратные результаты. Их и вторые, и третьи браки заканчиваются фиаско.

Это как у индусов колесо сансары, как в матрице или как в компьютерной игре: если ты не прошел этот уровень, на другой ты никак не выйдешь.

Я наблюдаю потрясающих женщин, уникальных женщин… Они каждый день совершают простой подвиг во имя своих детей. Берут на себя по 2-3 работы. Моя подруга одна воспитывает двух детей-инвалидов (один из них усыновленный). Она работает и там, и там… Все несет домой, все делает для них. Она не жалуется! Говорит: «А что изменится от того, что я буду жаловаться? Конечно, иногда ночью поплачу в подушку… Но помощь просто так не придет». Женщина вынуждена быть и мамой, и папой – абсолютно всем!

И в это время я вижу «бывших мужей» розовощекими, холеными, лоснящимися, в накрахмаленных рубашках в поисках нового тельца, которое еще не рожало. У них все впереди: и конфетно-букетный период, и жаркие ночи с мольбами «Я хочу от тебя ребенка»… Перспективы фантастические, но вот результат один и тот же.

А потом у этих отцов вызывает удивление, почему их не уважают их собственные дети, которые были брошены несколько лет назад. Или почему эти дети после случившегося видят в них только кошелек.

Есть такое понятие – «цивилизованный развод». Не знаю, нравится ли мне это выражение… Пожалуй, нет – оно какое-то чужое и холодное. Вот фраза «достойный человеческий развод» как-то лучше отражает суть.

Я видела случаи, когда люди осознанно говорят: «Да, это случилось, давай сядем за стол переговоров, давай решим судьбу детей, давай встречаться раз в месяц и обсуждать, что происходит в их жизни».

Неумение договариваться по-человечески меня ужасает страшно!

Вот раньше говорили: «Ух, стерва! Все при разводе забрала, ушел буквально без штанов!» Сейчас все с точностью до наоборот. Мужчины ведут себя таким вот образом.

Если бы люди сохраняли достоинство, человеческие отношения, наступив на горло своей обиде, – это, безусловно, была бы самая выигрышная позиция, которая только может быть!

Яна со своим младшим сыном Никитой

Самое ужасное – это шантаж по поводу «не дам тебе ребенка». Приведу пример из своей жизни. Мой бывший муж когда-то занял позицию «пострадавшего», что ему не дают ребенка или настраивают сына против него. Честно говоря, это само по себе очень смешно, ведь в момент развода Никите было 14 лет! Это очень взрослый ребенок. Вот скажите, возможно ли настроить 14-летнего ребенка против отца? Да невозможно! Тем более если все происходит на его глазах, и на суде он может выбрать, с кем остаться жить!

Я говорила Нику: «Ты должен выбрать! Если ты выберешь папу, это не значит, что ты потеряешь меня».

У меня тогда все внутри болело! Я была в колоссальном напряжении! Но я из тех людей, что умеют собираться хотя бы внешне для того, чтобы ночью поплакать в ванной. Я переживала, что он может выбрать не меня. Но он сказал: «Я останусь с тобой!» И это его выбор не общаться с отцом.

Всегда нужно дать выбор ребенку, чтобы он потом, не приведи Господь, никогда и ни при каких обстоятельствах не смог вас упрекнуть и сказать: «Ну так это же ты запрещала нам общаться!»

Я несколько раз говорила сыну: «Ты должен поехать к нему, ты должен с ним поговорить». Сейчас Ник общается с отцом. В том, что лед тронулся, есть и моя заслуга. Не потому, что я такая добрая и прекрасная, нет. А потому, что я знаю: если человеку что-то запрещаешь, это вызывает реакцию с точностью до наоборот. Но как бы вы ни скрипели зубами, стирая их в порошок, нужно подняться над этим всем и обязательно дать выбор. Время вообще удивительная штука. Оно все расставляет на свои места.

Моей маме далось это сложно. Она сохранила какие-то претензии и обиды к папе, в которые я не вникала. Мне было четыре года, когда они развелись. Мама не запрещала мне общаться с отцом. Просто я знала, что такой поступок будет трактован ею как предательство! Хотя какое предательство? Как только мама начала на меня давить в этом вопросе, я просто села на троллейбус и уехала к своему папе Жене и его супруге Лиле. Но я была уже взрослой, мне было 14 лет.

У меня уникальные отношения с моим отчимом и мачехой. Мой родной папа Женя и папа Володя общались. Родной папа с большим уважением, благодарностью, мужской нежностью и пиететом относился к папе Володе. Папа Володя всячески пытался объяснить маме, что наше общение с отцом – это нормально.

Яна со своим папой Евгением Васильевичем

Наверно, если бы в свое время родители смогли договориться, я до школы не была бы на пятидневке. Меня забирали из сада в пятницу вечером, а отвозили обратно в понедельник утром. Да, у меня был роскошный детский сад, но мы с вами понимаем, что никакой сад не заменит родителей.

Каждый понедельник в моей памяти - это трагедия, когда меня тащили к автобусу на Пятницкой. Я ела сосульки, чтобы заболеть. Я хотела домой! Я хотела и маму, и папу, и дом!

Что бы со мной ни происходило, я никогда не отдавала своих детей на пятидневку. У меня была такая возможность, но ребята всегда были со мной – и в институте, и на ночных репетициях, потому что я хорошо помнила то чувство, когда родителей не было рядом.

Жизнь – это один сплошной компромисс. Отношения с любимым человеком – это компромисс, отношения с родителями – компромисс, отношения с коллегами – компромисс, отношения с ребенком – компромисс.

Дай Бог нам всем светлого рассудка, достоинства, внутренней любви и понимания, чтобы признаться себе в своих же ошибках.

Себе признаться тяжело – ты оказываешься голым перед самим собой. Но и в этом есть маленький подвиг, когда ты можешь сказать один на один, что ты из себя на самом деле представляешь, и исправить эти ошибки.

Проживание в браке ради детей – это самое большое несчастье, глупость и самое большое преступление и перед собой, и перед детьми. Дети, растущие в нелюбви, всегда чужие.

Если вы пытаетесь принести жертву ради детей – она не оправданна, потому что вы лишаете себя права на счастье, а оно есть у каждого человека. Всегда.

Наверно, в большей степени я обращаюсь к тем, кто уже совершил ошибку: Вселенная всегда дает шанс, который можно использовать для того, чтобы все исправить. Ну а те люди, которые не совершили ошибку, может быть, и не совершат ее.

Я убеждена, что люди учатся не только на своих ошибках, но и на чужих. Я очень внимательно отношусь к чужим ошибкам, делаю выводы.

Имейте в виду, прежде чем вступать в брак, нужно не семь раз отмерить, а тысячу. Нужно задать себе вопрос: «А зачем мне брак? Готов ли я к тому, что у меня появится ребенок? На что я готов ради этого?» Это должен быть осознанный шаг! Для любого эгоистичного человека, коих сейчас очень много, все это колоссальная жертва. Если вы к ней не готовы, не нужно ее приносить!

Фото: личный архив Яны Поплавской

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