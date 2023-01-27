Это до добра не доведет: 5 вещей, которые мама никогда не должна делать при детях

Как ни крути, но далеко не только у детей должны быть правила поведения в доме. Некоторые табу стоит соблюдать и взрослым.

Фото: Legion Media

Мама практически для каждого ребенка – самый главный в жизни человек. Она та, кто всегда будет рядом, приласкает, пожалеет и успокоит. Она – авторитет в жизни и тот человек, поведение которого можно и нужно копировать. Потому родительницам так важно с самого раннего возраста своих чад подавать им достойный пример, чтобы потом, когда они вырастут, гордиться и восхищаться ими.

Есть ряд запретных вещей, которые ни одной маме делать ни стоит. Причем ни при каких обстоятельствах – именно так и говорят психологи. Обсудим это подробнее.

Обсуждать других

Да, иногда это случается. К примеру, если мама решит по телефону поговорить с подружкой о недостойном поведении свекрови. Однако, если ребенок дома, то это может обернуться неловкой ситуацией, если он услышит какие-то детали, а потом, когда эта самая свекровь придет в гости – внезапно выпалит это при ней.

Придется краснеть всем – и вам, и малышу. Потому лучше спрятать обсуждения от детских ушей подальше. А уж если совсем честно – говорить о ком-то за спиной – в целом так себе качество.

Нарушать правила

Правила должны работать для всех – не только для детей, но и для родителей. И если вы так хотите приучить ребенка переходить дорогу только на зеленый свет, не стоит делать это на красный, когда вы рядом с ним – якобы в порядке исключения.

Тут чадо просто не поймет, почему вам можно, а ему нельзя. Также если вы приучаете ребенка к здоровому питанию, а сами при нем едите чипсы и шоколадки – пользы от такой воспитательной методики тоже не будет.

Фото: Legion Media

Впадать в депрессию и делиться серьезными проблемами

Ребенок очень четко считывает настроение и состояние мамы. Потому при нем не стоит все время быть на негативе, чадо все это впитает как губка. Понятное дело, никто не заставляет вас все время улыбаться и быть на позитиве. Это невозможно, все мы люди. Просто надо стараться не выплескивать свои негативные эмоции при общении с чадом.

И уж точно не стоит рассказывать ребенку о своих взрослых проблемах, личной жизни, финансовых трудностях. Они ему пока не по плечу. Пусть живет и наслаждается детством столько, сколько может. Психика будет крепче.

Обманывать

Если вы сделаете это один раз, то может и не так страшно, а если два и более – со временем чадо просто перестанет вам доверять. А это очень плохо. Да, сообщать горькую правду не хочется никому, но лучше так, чем дурить собственного ребенка. Лучше сказать, что ему сегодня и правда будут делать прививку, чем вытащить его из дома под предлогом о том, что вы пойдете за игрушками, а внезапно пришли в поликлинику.

Повышать голос

Причем здесь речь идет не только о том, что маме нельзя повышать голос на ребенка. Это само собой разумеющийся факт. Но также не стоит общаться при ребенке на повышенных тонах с другими членами семьи. Иначе он будет видеть эту картину и понимать, что такое – вполне допустимо. И потом не нужно будет удивляться, почему малыш кричит на публике и закатывает истерики. Мама – лучший пример.