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Уроки, которые ребенок должен усвоить до 10 лет

Советы и правила, которые помогут родителям воспитывать своих детей просто, но эффективно

Уроки, которые ребенок должен усвоить до 10 лет

Воспитывать детей не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Да, время от времени у всех родителей возникают трудности. Но, в конечном итоге, ваша роль сводится к выполнению простых задач:

  • заботиться о своем ребенке, как о самом себе;
  • показывать ребенку пример поведения, которое вы хотите, чтобы он усвоил;
  • научить ребенка отличать хорошее от плохого;
  • оберегать ребенка от любого вреда;
  • любить ребенка безусловно.

До того, как ребенку исполнится 10 лет, он должен усвоить 10 простых уроков. И вы должны ему в этом помочь.

1. Быть добрым – одно из главных достижений в жизни

Другие достижения (например, хорошие оценки в школе или достижения в спорте) также важны. Но важнее всего – это то, как ребенок относится к людям и самому себе. Любовь и доброта – вот что действительно важно в жизни.

2. Любви достаточно для всех

Если у вас один ребенок, говорите ему: «Я люблю и тебя, и папу». Если у вас несколько детей, говорите им: «Я люблю и тебя, и твоего брата/сестру. Любви достаточно для всех – и я люблю вас одинаково».

3. Твои внешность и тело прекрасны

Повторяйте это ребенку каждый раз, когда он будет в этом сомневаться.

4. Важно заботиться о своем теле

Ребенок должен заботиться о гигиене. Кормите его достаточно, но без излишеств. Заботьтесь, чтобы организм ребенка был здоровым и сильным. Поговорите с ребенком о том, как удивительно его тело, ведь благодаря ему он может бегать, обниматься, есть и делать еще очень много приятных вещей.

5. Каждый человек уникален

У каждого из нас есть свои уникальные способности и таланты. И ребенку не нужно быть лучшим во всем – он просто должен стараться выполнять свои дела как можно лучше.

6. Ты не одинок

Говорите ребенку: «Даже если меня нет рядом, я всегда помню о тебе и люблю тебя».

7. Важно делиться с другими

Объясните ребенку, что важно делиться с другими детьми игрушками, мыслями и учить других тому, что он сам умеет (например, завязывать шнурки или бросать мяч). Показывайте ребенку пример такого поведения.

8. Иногда говорить «нет» –это нормально

Если у ребенка есть какая-нибудь особенная для него игрушка, которой он не хочет ни с кем делиться (например, подарок от бабушки), вполне нормально сказать: «Я не хочу делиться». Не обязательно всегда соглашаться с чьими-то просьбами. Но даже когда ребенок отказывает кому-то, он должен проявлять при этом доброту.

9. Очень важно уважать своих родителей

Говорите ребенку: «Все, что мы с папой делаем, мы делаем потому, что любим тебя. Мы хотим, чтобы ты был в безопасности. Мы хотим, чтобы ты жил как можно лучше». Подавайте ребенку хороший пример: относитесь к себе и окружающим с уважением.

10. Что бы ни случилось, мы всегда будем тебя любить

Говорите это ребенку как можно чаще – это даст ему почувствовать себя нужным и любимым.

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