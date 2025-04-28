Какие домашние обязанности можно поручить ребенку

Невозможно представить себе счастливую и гармоничную семью, в которой бы не знали, что такое взаимопомощь. Трудно представить себе и любовь без желания помочь любимому человеку, поддержать его, разделить с ним его тяготы, пусть и чисто бытовые. Все мы очень ценим заботу о себе, проявляем ее по отношению к близким и дорогим нам людям и надеемся, что, глядя на нас, дети научатся заботиться о других. К сожалению, этого не всегда бывает достаточно.