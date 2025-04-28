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Какие домашние обязанности можно поручить ребенку

Многие родители задаются вопросом, нужны ли детям домашние обязанности, и если нужны, то зачем? Давайте размышлять вместе.

Многодетная мама

Знаменитый педагог Антон Семенович Макаренко писал: «Правильное советское воспитание невозможно себе представить как воспитание нетрудовое».

Так и растили поколения наших бабушек и мам – в труде, который являлся органичной частью их некомфортной по нынешним меркам жизни. Сами мы росли и воспитывались по-разному, и хотя у каждого был свой круг домашних обязанностей, трудовым воспитанием собственных детей мы не очень-то занимаемся – перевешивают другие приоритеты.

Сегодня многие дети настолько перегружены всевозможными кружками, школами, уроками и тренировками, что поручать им еще и домашние дела просто рука не поднимается. С другой стороны, всего 100 лет назад десятилетняя девочка умела топить печь, прясть, стирать и полоскать белье на речке, готовить еду для всей семьи и многое другое, что современному ребенку даже не снилось. В каждой семье, конечно, свои устои и правила, но выполнение минимальных домашних обязанностей может принести ребенку и семье в целом немалую пользу.

Помощь по дому – участие в жизни семьи

Невозможно представить себе счастливую и гармоничную семью, в которой бы не знали, что такое взаимопомощь. Трудно представить себе и любовь без желания помочь любимому человеку, поддержать его, разделить с ним его тяготы, пусть и чисто бытовые. Все мы очень ценим заботу о себе, проявляем ее по отношению к близким и дорогим нам людям и надеемся, что, глядя на нас, дети научатся заботиться о других. К сожалению, этого не всегда бывает достаточно.

  • Если ребенок не имеет домашних обязанностей, он чувствует себя освобожденным от ответственности за то, что происходит в доме, а это вырабатывает в нем потребительскую психологию.
  • Если при этом родители настоятельно подчеркивают, что главная обязанность ребенка – учеба, он может усвоить формулу: личные достижения важнее участия в общесемейных делах.
  • Без освоения элементарных трудовых навыков (а ведь даже чистить картошку нужно учиться) ребенок свыкается со своей несостоятельностью в качестве помощника, и, в конце концов, такое положение начинает его устраивать.
  • Без привычки к домашнему труду (который вполне может казаться бессмысленным, скучным, противным) ребенок не приобретает опыта так называемого трудового усилия – важной составляющей трудолюбия.
  • Ребенку, не имеющему регулярного опыта преодоления собственной усталости, лени, неприязни к тем или иным видам деятельности, будет нелегко научиться по-настоящему заботиться о близких, а это непременно негативно скажется на его взрослой жизни.

Как делегировать детям домашние обязанности?

Многие родители и рады бы наделить детей посильными домашними обязанностями, но, чувствуя с их стороны сопротивление, не знают, как быть. Обычно так происходят в семьях, где дети уже ходят в школу. Дошкольники, как правило, помогают с удовольствием, так как охотно подражают старшим и почти в каждом занятии находят элемент игры. Поэтому и с их природной отзывчивостью важно обходиться бережно, чтобы «не вспугнуть» это замечательное качество.

Чтобы воспитать в ребенке трудолюбие, необходимо:

  1. Положительно реагировать на его первые попытки помочь, которые обычно проявляются в возрасте двух-трех лет – давать возможность их реализовать и подкреплять результаты похвалой.
  2. Как можно больше дел выполнять вместе. Делать это непринужденно, с удовольствием, поддерживая диалог, помогать ребенку находить к обычной домашней работе креативные подходы.
  3. Расширять круг дел, которые можно поручить ребенку, постепенно и, конечно, с учетом его возраста и индивидуальных особенностей.
  4. Следить за своими словами. Если ребенок регулярно слышит фразы вроде «как же мне надоело готовить», «терпеть не могу мыть сковородки» или «я вам не домработница», он тоже начинает испытывать неприязнь к домашнему труду.
  5. Мотивировать ребенка к домашней работе тем, что его помощь действительно необходима и действенна. Подчеркивать его сопричастность к общему семейному делу.
  6. Не давать ребенку задач, смысл которых труднообъясним. Не увлекаться поручениями вроде мытья посуды руками при наличии посудомоечной машины.
  7. Не ругать его за неудачи, обязательно хвалить за старания и поощрять творческий подход к делу. Не злоупотреблять поучениями и нотациями, не смотреть ребенку под руку и ни при каких обстоятельствах не произносить ужасных фраз про кривые руки и т.п. Не использовать домашние дела в качестве наказаний.
  8. Не делать за ребенка того, что он может сделать сам.
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