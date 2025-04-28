Какие домашние обязанности можно поручить ребенку

Знаменитый педагог Антон Семенович Макаренко писал: «Правильное советское воспитание невозможно себе представить как воспитание нетрудовое».
Сегодня многие дети настолько перегружены всевозможными кружками, школами, уроками и тренировками, что поручать им еще и домашние дела просто рука не поднимается. С другой стороны, всего 100 лет назад десятилетняя девочка умела топить печь, прясть, стирать и полоскать белье на речке, готовить еду для всей семьи и многое другое, что современному ребенку даже не снилось. В каждой семье, конечно, свои устои и правила, но выполнение минимальных домашних обязанностей может принести ребенку и семье в целом немалую пользу.
Помощь по дому – участие в жизни семьи
Невозможно представить себе счастливую и гармоничную семью, в которой бы не знали, что такое взаимопомощь. Трудно представить себе и любовь без желания помочь любимому человеку, поддержать его, разделить с ним его тяготы, пусть и чисто бытовые. Все мы очень ценим заботу о себе, проявляем ее по отношению к близким и дорогим нам людям и надеемся, что, глядя на нас, дети научатся заботиться о других. К сожалению, этого не всегда бывает достаточно.
- Если ребенок не имеет домашних обязанностей, он чувствует себя освобожденным от ответственности за то, что происходит в доме, а это вырабатывает в нем потребительскую психологию.
- Если при этом родители настоятельно подчеркивают, что главная обязанность ребенка – учеба, он может усвоить формулу: личные достижения важнее участия в общесемейных делах.
- Без освоения элементарных трудовых навыков (а ведь даже чистить картошку нужно учиться) ребенок свыкается со своей несостоятельностью в качестве помощника, и, в конце концов, такое положение начинает его устраивать.
- Без привычки к домашнему труду (который вполне может казаться бессмысленным, скучным, противным) ребенок не приобретает опыта так называемого трудового усилия – важной составляющей трудолюбия.
- Ребенку, не имеющему регулярного опыта преодоления собственной усталости, лени, неприязни к тем или иным видам деятельности, будет нелегко научиться по-настоящему заботиться о близких, а это непременно негативно скажется на его взрослой жизни.
Как делегировать детям домашние обязанности?
Многие родители и рады бы наделить детей посильными домашними обязанностями, но, чувствуя с их стороны сопротивление, не знают, как быть. Обычно так происходят в семьях, где дети уже ходят в школу. Дошкольники, как правило, помогают с удовольствием, так как охотно подражают старшим и почти в каждом занятии находят элемент игры. Поэтому и с их природной отзывчивостью важно обходиться бережно, чтобы «не вспугнуть» это замечательное качество.
Чтобы воспитать в ребенке трудолюбие, необходимо:
- Положительно реагировать на его первые попытки помочь, которые обычно проявляются в возрасте двух-трех лет – давать возможность их реализовать и подкреплять результаты похвалой.
- Как можно больше дел выполнять вместе. Делать это непринужденно, с удовольствием, поддерживая диалог, помогать ребенку находить к обычной домашней работе креативные подходы.
- Расширять круг дел, которые можно поручить ребенку, постепенно и, конечно, с учетом его возраста и индивидуальных особенностей.
- Следить за своими словами. Если ребенок регулярно слышит фразы вроде «как же мне надоело готовить», «терпеть не могу мыть сковородки» или «я вам не домработница», он тоже начинает испытывать неприязнь к домашнему труду.
- Мотивировать ребенка к домашней работе тем, что его помощь действительно необходима и действенна. Подчеркивать его сопричастность к общему семейному делу.
- Не давать ребенку задач, смысл которых труднообъясним. Не увлекаться поручениями вроде мытья посуды руками при наличии посудомоечной машины.
- Не ругать его за неудачи, обязательно хвалить за старания и поощрять творческий подход к делу. Не злоупотреблять поучениями и нотациями, не смотреть ребенку под руку и ни при каких обстоятельствах не произносить ужасных фраз про кривые руки и т.п. Не использовать домашние дела в качестве наказаний.
- Не делать за ребенка того, что он может сделать сам.
Свежие комментарии