Учить или не учить? Нужно ли заставлять ребёнка заниматься летом

Стоит ли заставлять ребёнка заниматься на каникулах? Боюсь, что сын разучится читать к 1 сентября. Но хочется всё-таки дать ему возможность побездельничать.

Ирина Савенко, Н. Новгород

Советует Марина Думина, учитель начальных классов московского лицея № 1502.

Забудьте про специальные уроки, обучение и т. Новости СМИ2 Прежде всего родителям стоит понимать, что каникулы даются детям, чтобы отдыхать. И отдых этот заслуженный. Если даже предлагаете заняться чем-то обучающим, не стоит заставлять насильно, из-под палки. Так вы отобьёте у ребёнка желание учиться и узнавать новое. Предлагайте несложные познавательные задания, которые тем не менее не дадут ему за лето совсем уж расслабиться.

Обязательно поощряйте самостоятельное чтение летом. Книги - это единственное, от чего ни в коем случае нельзя отказываться. Бывает, что после длинных летних каникул дети приходят 1 сентября, как будто начиная с чистого листа, словно и не учились весь прошлый год. Можно предложить детям вести читательский дневник, куда записывать название и автора прочитанной книги. Некоторые дети делают в дневнике рисунки. Если ребёнок ленится, можно иногда почитать книгу вместе со взрослыми или скачать сказку в Интернете и включить ребёнку, а потом, сославшись на то, что компьютер завис, ссылка не работает и т. д., предложить прочитать концовку в книге. Обычно дети на такую хитрость реагируют - им хочется узнать развязку. К жёстким методам типа «пока 40 страниц не прочитаешь, гулять не пойдёшь» прибегать не стоит - лучше договариваться.

Один раз в 2-3 дня беседуйте с ребёнком о прочитанном в книге. Это позволит родителям понять, на самом ли деле ребёнок прочитал произведение и понял, о чём речь, или просто повертел в руках и посмотрел картинки. Можно задать вопросы по тексту, обсудить поведение героев.

Выбирайте правильные детские книжки. Если учитель не предложил список литературы на лето, поищите подходящий по возрасту в Интернете (на учительских сайтах, родительских форумах) и выберите оттуда наиболее интересное вам и вашему ребёнку. Например, если он окончил 3-й класс, подойдут сказки Пушкина, Сент-Экзюпери, Линдгрен, Бажова и другие. Закончившим 4-й класс - классическую литературу, серьёзные рассказы Паустовского, Астафь­ева, Тришина, рассказы о истории страны, например о Петре I. 10-летние дети с удовольствием читают «Бронзовую птицу», «Кортик», «Четвёртую высоту». Я категорически против комиксов, зарубежных ужастиков. Дети ничего не выносят из таких книг и, как правило, забывают, о чём читали, через две недели. От такой литературы лучше уходить.

Попросите ребёнка понаблюдать за развитием растений. Очень рекомендуем детям, которые проводят лето на даче, понаблюдать за тем, как растут растения. Скажем, вырастить самим фасоль, перец и т. д. Сейчас у всех детей есть смартфоны, так что можно сфотографировать этапы развития растения, сделать красивый альбом. Получится настоящая проектная работа. Когда дети приносят её в начале учебного года, появляется тема для обучающей беседы.

С ребёнком, который перешёл во 2-й класс, желательно летом выучить таблицу умножения. Это нужно для того, чтобы ему было проще в течение учебного года её усваивать, ведь времени на это в программе отводится не так много. Но при этом обязательно нужно разъяснить ребёнку принцип умножения. К примеру, 2+2+2 можно записать проще: 2×3.

Собирайте гербарии. Опять же можно собрать в альбом и засушить цветы, которые растут на даче. Выберите для коллекции лекарственные растения или хвойные (или только лиственные) и подпишите все экземпляры.

Не заставляйте детей заниматься правописанием. Почерк у большинства всё равно устанавливается только к 7-му классу. И даже те, кто обычно пишет как курица лапой, обретают к этому возрасту нормальный, читаемый почерк. Если у ребёнка не очень хорошо получается письмо, пусть лучше больше рисует и раскрашивает, собирает что-нибудь из конструктора.

Используйте выходные для поездок по интересным местам и изучению местных достопримечательностей. Например, по городам Золотого кольца, если живёте недалеко. Если есть желание, можно их фотографировать, делать альбомы и презентации. К 4-му классу дети обычно справляются с этим сами. Получается небольшая проектная работа. То же самое можно сделать во время поездки в отпуск - например, в Крым, на Северный Кавказ и т. д.

Больше разговаривайте и общайтесь с ребёнком. Дети не должны целыми днями сидеть в планшете, телефоне и проводить время в соцсетях. Надо отвлекать их и убирать гаджеты под любым предлогом: например, поехали на дачу - зарядку забыли в городе и т. д.

Анна Арутюнян, семейный психолог:

- Однозначно не стоит заставлять ребёнка заниматься так же, как во время учебного года: с учебниками, тетрадками, сидя за партой. Прежде всего дайте ребёнку выспаться, расслабиться, нагуляться, пообщаться со сверстниками, с родителями, наконец. Не будет ничего страшного, даже если он какой-то день проведёт, валяясь на диване, за просмотром мультиков.

Каникулы - отличное время попробовать что-то новое (по желанию ребёнка - например, выучить иностранный язык, освоить скейтборд, научиться плавать с ластами и т. д.

Выставки, музеи, театры - дело хорошее, но не переборщите. Ограничьтесь 1-2 познавательно-обучающими мероприятиями в месяц.