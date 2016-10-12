Сентябрьский стресс. Как помочь ребенку адаптироваться к школе?

Начало учебного года - психологическая встряска. Медики советуют перед 1 сентября обратить внимание не только на покупку школьных принадлежностей, одежды и обуви, но и на здоровье ребёнка.

Первокласснику нижно хорошо спать и полноценно питаться. © / Дарья Антонычева / АиФ

О том, как правильно войти в школьный ритм жизни, рассказывает Виктор Солнцев, кандидат медицинских наук, врач-педиатр.

Без перегруза

Виктор Солнцев: Новый, важный этап в жизни и развитии каждого ребёнка - это поступление в школу. Школа отличается от детского сада прежде всего организацией режима дня, перед школьником ставятся иные требования ответственности, в том числе за своевременное выполнение заданий, повышаются требования и к поведению. Также нужно помнить и о том, что школа - новый коллектив, где ребёнку придётся выстраивать отношения со сверстниками и учителями. Всё это создаёт стрессовую ситуацию для первоклассника, который находится в одном из пяти кризисов детского возраста.

Альбина Макарова, АиФ-НН: Виктор Владимирович, как же помочь ребёнку благополучно пройти этот период?

- Прежде всего надо скорректировать режим дня или плавно перейти на новый. Если ребёнок привык ложиться поздно, необходимо ежедневно укладывать его на 15 минут раньше обычного. Сон - важная составляющая здорового психоэмоционального состояния детей, кроме того, если первоклассник спит менее 7-8 часов в сутки, его работоспособность снижается на 30%.

- Иногда детям приходится ложиться спать поздно, потому что занятия в секциях и кружках заканчиваются глубоким вечером. Что делать в этом случае?

- Постарайтесь не перегружать ребёнка многочисленными посещениями секций и кружков - это может неблагоприятно сказаться не только на психике ребёнка, но и на его здоровье. Постарайтесь спланировать посещение одной спортивной секции и одного творческого кружка - этого вполне достаточно для первоклассника.

Наблюдайте за ребёнком, определите круг его интересов и постарайтесь направить его энергию в нужное русло. На дополнительных занятиях должно быть интересно детям, а не родителям! И помните: у детей должно оставаться свободное время.

Обязательно интересуйтесь, как у ребёнка прошёл день, что было интересного, что получилось, а что нет, с чем это может быть связано. Стоит сформировать доверительные отношения, чтобы в дальнейшем ребёнок чувствовал в вас опору и мог поделиться переживаниями без опасения быть осмеянным или непонятым.

Меню и уроки

- Сейчас чуть ли не с первого класса у детей возникают проблемы с желудком. Как предупредить возникновение таких заболеваний?

- Уделяйте больше внимания питанию ребёнка. У первоклассника питание должно быть сбалансированным и правильным. Помните, что в этот период у детей начинается активный рост.

Обязательно позаботьтесь о правильных углеводах - это «питание» для головного мозга юного школьника. Что такое полезные углеводы? Практически все крупы, главным образом - овсяная, гречневая, рисовая, пшённая, кукурузная. Полезные углеводы содержатся и в бобовых (в чечевице, горохе, фасоли), в картофеле, запечённом в кожуре или отварном в мундире, в овощах (в помидорах, капусте, особенно в брокколи), а также в зелени и во многих других продуктах, которые обычно дети не слишком любят...

Если ребёнок не аллергик, хорошо бы включить в его рацион мёд. Мёд - хорошее укрепляющее средство: во-первых, он повышает сопротивляемость организма болезням, во-вторых, усиливает обмен веществ и, в-третьих, ускоряет регенерацию тканей. Более того, мёд оказывает противовоспалительный и рассасывающий эффекты, обладая при этом прекрасным успокаивающим действием. Одной чайной ложечки утром натощак будет вполне достаточно.

Не стоит забывать и о мясе, которое содержит белок - основной строительный материал мышечной системы ребёнка. Обязательно включайте в рацион молочные и кисломолочные продукты - они содержат кальций, который помогает расти и укрепляться костной системе.

Ребёнок входит в новый детский коллектив, а значит - повышается вероятность заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём. Надо уделить внимание укреплению иммунитета. Посоветуйтесь с вашим педиатром, подберите оптимальный витаминно-минеральный комплекс. Проводите с ребёнком утреннюю зарядку. Во время сезонного подъёма заболеваемости обязательно промывайте нос растворами морской воды, которые широко представлены в аптеках. Возьмите за правило делать это, как только ребёнок вернулся из школы.

Слушайте ребёнка!

- Перед поступлением в первый класс дети проходят медкомиссию. Что она включает?

- Сейчас, согласно приказу Минздрава РФ, перед поступлением в школу ребёнка должны осмотреть врачи девяти специальностей. Он также должен сдать пять видов анализов, сделать УЗИ внутренних органов, включая щитовидную железу и органы репродуктивной системы, а также ЭКГ. Всё это поможет выявить отклонения в состоянии здоровья. По итогам исследований педиатр составит индивидуальный план адаптации ребёнка к учебному процессу и даст родителям дополнительные советы, как восстановить нарушенные функции детского организма.

Если в процессе обучения ребёнок пожалуется на плохое самочувствие, никогда не игнорируйте его жалобы! Это может быть следствием тяжёлой адаптации или признаками формирования патологии. Тогда необходимо обратиться к педиатру и психологу. Пересмотрите режим дня ребёнка. Возможно, надо добавить дневной сон, увеличить прогулки, дать вашему первокласснику больше свободного времени для общения с друзьями.