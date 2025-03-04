Подготовка к ЕГЭ по литературе в 2025 году: как сдать экзамен на максимальный балл

— Чтобы хорошо написать сочинение, необходимо понять его структуру и закрепить ее. Чтобы быть убедительным, в первую очередь нужно сформулировать тезис, прямо отвечающий на вопрос задания или раскрывающий тему сочинения. Затем привести примеры из произведения, иллюстрирующие его (это могут быть как цитаты, так и пересказ эпизода). В конце нужно проанализировать приведенные примеры и показать, как они связаны с тезисом, — советует Ирина Фазиулина. — Эту структуру аргумента мы с учениками называем «гамбургером» и шутим: «Кормите экспертов гамбургерами, и все получится!». Не обязательно, чтобы все части аргумента шли именно в такой последовательности, но все они так или иначе должны присутствовать.