Анатомия законопроекта Оксаны Пушкиной о семейно-бытовом насилии

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Определение насилия: семейно-бытовое насилие – умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Предлагаем вашему вниманию подробный разбор так называемого законопроекта Оксаны Пушкиной – экс-депутата Госдумы, мечтающей защитить нас всех от семейно-бытового насилия путём уничтожения понятий семьи и быта. Преступления и правонарушения – это то, что попадает под КоАП или УК. Семейное насилие – это то, что НЕ является преступлением и правонарушением. То есть законные действия, не запрещённые УК и КОАП. Это означает преследование за то, что не запрещено законом. Причём без презумпции невиновности. То, что не является преступлением и нарушением, – становится "семейным насилием". Примеры умышленного причинения и (или) угрозы: "Не будешь слушаться, получишь у меня", "Не сделаешь уроки – не пойдёшь гулять", "– Дорогая, что случилось? – Ой всё, ничего!". Мы видим, что "психологическое насилие" введено, причём в самом диком его варианте! Мы, кстати, также видим, что занятия с ребёнком профессиональным спортом, музыкой, требования делать уроки – это всё насилие! ...лица, подвергшиеся семейно-бытовому насилию Это все домашние. Кроме сожителей без детей и любовников (в том числе и однополых). Кстати, именно в этой группе, по статистике, чаще всего происходит насилие, но ими заниматься не будут. ...или в отношении которых есть основания полагать, что им вследствие семейно-бытового насилия могут быть причинены физические и (или) психические страдания и (или) имущественный вред; Это значит, что под определение жертвы попадают ВСЕ! Каждый гражданин. Потому как всем могут быть причинены страдания. "Основания полагать" – это размытейшая формулировка, описывающая предчувствия, ощущения и предположения. ...нарушитель – лицо, достигшее 18 лет, совершившее или совершающее семейно-бытовое насилие; То есть опять ВСЕ. С учётом безграничных определений выше. Но с оговоркой: до 18 лет ты можешь делать всё что угодно, ты не нарушитель. Но старше 18 – "есть основания полагать", что ты таков. 17-летний наркоман, который терроризирует бабушку, – не нарушитель. А вот бабушка, которая закричит на него "Убила бы!" – нарушитель. Декларировали, что пенсионеров спасают? Ну-ну. Профилактика семейно-бытового насилия основывается на принципах: Поддержки и сохранения семьи – семью предлагается сохранять с помощью запрета на общение её членов. Добровольности получения помощи лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, за исключением несовершеннолетних и недееспособных граждан, – то есть детей и психически больных будут защищать и против их воли. Соблюдения и уважения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина при осуществлении профилактики семейно-бытового насилия, – написали авторы законопроекта, полностью уничтожив право на личную и семейную тайну и неприкосновенность семейной жизни. Законности и обоснованности профилактических мероприятий, – о какой законности и обоснованности можно говорить при наличии формулировок "можно полагать" и "может быть причинено"? И при том, что основанием применения мер профилактики является любое обращение кого угодно? Недопустимости причинения человеку и гражданину физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, – дивная формулировка, не имеющая никаких юридических оснований вообще. Все виды спорта (особенно жёсткие), балет, профессиональная музыка – объявляются вне закона. Нельзя заставлять делать уроки, ругать нельзя, запрещать нельзя. Про "шлёпнуть по попе" даже не говорим. Соблюдения конфиденциальности – кстати, людям, пострадавшим от профилактики, запрещено об этом рассказывать – но про это ниже. Мне, кстати, нанесли психические страдания вид Пушкиной, Поповой и сам законопроект. А частично и физические страдания, а именно боль в сердце. И я не одна такая. Исходя из текста законопроекта его продвижение и создание – совершенно недопустимая вещь! Статья 5. Субъекты профилактики семейно-бытового насилия.

Наряду с представителями всех органов власти, включены, разумеется, НКО. Ради интересов которых всё и затевалось, уверена.

Статья 6. Полномочия органов внутренних дел в осуществлении мер профилактики семейно-бытового насилия.

Здесь предлагаю похихикать над грамотностью составителей закона.

Сотрудники ОВД рассматривают заявления и сообщения о фактах семейно-бытового насилия или об угрозе его совершения и принимают меры по их пресечению, – по грамматическому смыслу сотрудники МВД должны пресекать заявления и сообщения о фактах СБН. Понимаю, что имелось в виду другое, но сотрудникам правового управления СФ должно быть бесконечно стыдно, что они не только писали этот возмутительный документ, но ещё и со смешными грамматическими конструкциями!

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

1) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики семейно-бытового насилия в субъектах Российской Федерации;

Это позволяет регионалам вводить дополнительные законы по профилактике в своих регионах и тем самым расширить закон. Каждый регион может усилить этот закон настолько, насколько хватит любви и коррупционной смычки с соответствующими НКО.

Статья 12. Полномочия органов управления социальной защиты населения субъектов Российской Федерации в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

Органы управления социальной защиты 7) информируют органы внутренних дел о фактах семейно-бытового насилия или об угрозе его совершения;

То есть они по своему разумению устанавливают, что является фактом совершения насилия, пользуясь "резиновыми" определениями. Этим же будут заниматься государственные и негосударственные организации соцобслуживания.

Напоминаю (это настолько дико, что люди стараются сразу забыть), что речь идёт о нарушениях, которые не являются преступлениями и правонарушениями! То есть то, что им ПОКАЖЕТСЯ "насилием", то и будет "фактом" его совершения!

Статья 15. Участие медицинских организаций в осуществлении мер профилактики семейно-бытового насилия.

...есть основания полагать, что вред их здоровью причинён непосредственно семейно-бытовым насилием.

"Достаточные" основания полагать и "противоправные действия" в законе об охране здоровья ст.13 ч.4 п.5 вызывали у просемейных экспертов много возмущения, но здесь всё ещё хуже: "основания полагать". Даже не "достаточные".

То есть созданы условия для неустанного развития фантазии. В непростой сейчас обстановке регулярных нарушений медицинскими организациями прав семей – мы имеем волшебный инструмент давления на людей. Шикарно!

Статья 16. Участие общественных объединений и иных некоммерческих организаций в осуществлении деятельности в сфере профилактики семейно-бытового насилия.

1) принимать участие в выявлении причин и условий совершения семейно-бытового насилия и их устранении;

2) оказывать правовую, социальную, психологическую и иную помощь лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию; содействовать примирению лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, с нарушителем;

А вот и выход грантососов!

Кстати, по логике вещей получается, что нарушитель не может общаться с жертвой в силу защитного предписания, а их примирением могут заниматься только НКО. Потому что только НКО в рамках этого закона занимаются примирением (больше примирение в законопроекте нигде не упомянуто)!

То есть наши семьи попадают в полную зависимость от НКО, а именно – чужих и свободных во всём людей!

Они могут:

3) проводить информационные кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия и просвещение населения в сфере семейно-бытовых отношений;

То есть на деньги государства (наши с вами) НКО будут заниматься пропагандой в первую очередь феминизма, ведь главный лоббист закона, напоминаем, – феминистки.

Статья 17. Основания для осуществления мер профилактики семейно-бытового насилия.

1) заявление лица либо его законных представителей;

Ещё раз! СБН в своём определении – это не правонарушение и преступление! Это слова: "меня обидели", "мне не дали", "мне некомфортно".

2) обращение граждан, которым стало известно о свершившемся факте семейно-бытового насилия, а также об угрозах его совершения в отношении лиц, находящихся в беспомощном или зависимом состоянии;

Заявления третьих лиц. Соседка, прохожий, продавец, тёща. Их слова, что вас обидели, не дали, вам некомфортно!

Внимание! Это даже не основания для проверки фактов, описанных в заявлении, это основания для профилактики!

Лица в беспомощном состоянии – это жёны и дети, потому как они всегда находятся в зависимом и беспомощном состоянии от мужа и родителей. Во всяком случае, по мнению феминисток, которые будут "просвещать" об этом общество на наши деньги ("Самое опасное место – это дом", – вспомним слова Пушкиной).

3) сведения, поступившие из федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, от должностных и других лиц;

Заявления от органов власти, организаций, врача, чиновника, учителя.

Внимание! Это даже не основания для проверки фактов заявления, это основания для профилактики!

То есть не понравились педиатру или директору школы – всё! У них могут возникнуть основания считать, что вы – агрессор!

Без проверок, без установления фактов правонарушения, без презумпции невиновности. Только на основании наличия "оснований полагать".

Статья 18. Виды профилактики семейно-бытового насилия и формы профилактического воздействия.

И разъяснения ниже по каждому из пунктов.

Статья 19. Правовое просвещение и правовое информирование.

В рамках безразмерного определения СБН феминистки будут просвещать народ, что всё есть насилие. Особенно просвещать будут детей. Это то, о чём мы мечтали, но боялись спросить.

Статья 20. Профилактическая беседа.

Итак, лицо объявили нарушителем, и ему будут объяснять, что так себя вести нельзя. Делать это будет полицейский. Напоминаем, человек не совершал преступления и правонарушения. Его просто объявили нарушителем. Потому что.

Полицейские, я думаю, бесконечно обрадуются появлению новой работы по общению с этими несчастными.

Статья 21. Профилактический учёт.

Будет создана база нарушителей. И вы все можете оказаться в ней, потому что вы кому-то не понравились.

Кстати, там вы не окажетесь, если у вас не будет семьи. Или вы будете сожительствовать без детей или пребывать в статусе любовников (это следует из определения СБН). Такое, разумеется, основательно укрепит русскую семью.

Статья 22. Профилактический контроль.

Без презумпции невиновности человека обвинили в чём-то широчайшем, не являющемся правонарушением и преступлением. На этом основании на него возлагают обязанности и запреты и после этого начинают наблюдать за его поведением и контролировать соблюдение запретов.

Он ничего не сделал, доказательств нет, определение безграничное, но ему запрещено. И мы наблюдаем за ним теперь. Профилактически. Это настолько запредельно, что поверить невозможно, зачем мы это рассматриваем?

Статья 23. Специализированные психологические программы.

1. Основной задачей реализации специализированной психологической программы является психологическое сопровождение нарушителей с целью выявления причин и условий совершения семейно-бытового насилия и профилактики семейно-бытового насилия.

2. Положение об организации и порядке осуществления специализированных психологических программ для нарушителей утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

НКО, которые будут следить за нашими семьями, которые единственные будут вправе мирить людей, – могут быть какими угодно.

Статья 24. Защитное предписание.

...незамедлительно устанавливается факт совершения семейно-бытового насилия либо его отсутствия.

Полицейский на глазок устанавливает факт совершения или отсутствия. Доказательства не нужны. Стандартов доказывания нет. Презумпции невиновности нет.

Кстати, как говорилось выше, для детей стать "нарушителями" невозможно, ими смогут быть только родители и другие взрослые. Зато фактически с гарантией.

Что запрещено нарушителю?

Ему будет запрещено совершать СБН, то есть запрещено делать всё что угодно! (см. определение СБН). А также:

2) вступать в контакты, общаться с лицом (лицами), подвергшимся (подвергшимися) семейно-бытовому насилию, в том числе по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) предпринимать попытки выяснять место пребывания лица (лиц), подвергшегося (подвергшихся) семейно-бытовому насилию, если это лицо (лица) находится (находятся) в месте, неизвестном нарушителю.

Это, видимо, обеспечивает приоритет сохранения семьи?

Каким образом люди помирятся, не общаясь? По тексту закона они смогут помириться только через НКО. Иначе им грозят тяжёлые административные последствия!

А как быть с детьми? Вам запретят общаться со своим ребёнком? Вам нельзя будет искать его даже в интернете? Вам нельзя будет выяснять, где он находится?

Кстати, на поверхности это может выглядеть так, что нельзя защитить детей без их родителей (поскольку предписание выписывается "с согласия законного представителя"). Например, по заявлению матери запретить отцу общаться с ребёнком. Или наоборот. Кто первый успеет, особенно в условиях надвигающегося развода (как это часто бывает в других странах).

Но есть ещё нюанс. Ст.64 п.2 Семейного кодекса гласит:

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

Следовательно, возникает такая схема: есть заявление третьего лица, приходит полиция или соцработник. Но второй родитель согласия не даёт, и защитное предписание нельзя выписать. Например, мама говорит: "Нет, вы сошли с ума, отец действовал верно!" Полиция идёт в опеку. Опека вспоминает ст.64 и отстраняет родителя от функции законного представителя ребёнка, назначая на его место постороннего.

Тем самым мы получили постороннее лицо, которое будет вправе устранять родителей от детей.

Кстати, если мама сказала, что она за действия папы, то тем самым совершает "умышленное действие", которое содержит "угрозу" причинения ребёнку физических или психических страданий (а вдруг отшлёпает!), – и сама, в свою очередь, может быть обвинена в совершении СБН.

Есть формальная возможность обжалования.

Но при таких расплывчатых определениях и основаниях для "профилактики" совершенно непонятно, в каких вообще случаях можно будет доказать незаконность и необоснованность защитного предписания и награждения вас статусом "нарушителя" (кстати, чего?).

5) При наличии оснований полагать, что угроза совершения семейно-бытового насилия сохраняется, по письменному заявлению лица, подвергшегося семейно-бытовому насилию, срок действия защитного предписания может быть продлён должностным лицом органа внутренних дел до 60 суток.

Каким образом исполнить защитное предписание – неясно, ибо всё есть потенциальное насилие.

Тебе запрещено общаться и искать членов семьи – исполняй это. А если домашние против твоего защитного предписания? А если ты должен удалиться от своего собственного ребёнка, который живёт в твоём доме?

Если считается, что ты этого не исполнил, – тебя ждёт (по другому законопроекту, на сайте СФ не опубликованному, но известному нам из иных источников) штраф или 15 суток ареста.

Если ты не исполняешь неисполнимое, то полиция обратится в суд, чтобы на тебя выписали судебное защитное предписание.

Статья 25. Судебное защитное предписание.

Всё тот же ассортимент запретов плюс обязанность:

1) пройти специализированную психологическую программу;

2) покинуть место совместного жительства или место совместного пребывания с лицами, подвергшимися семейно-бытовому насилию, на срок действия судебного защитного предписания при условии наличия у нарушителя возможности проживать в ином жилом помещении, в том числе по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

После суда ты идёшь проходить психспецпрограмму. Но если у тебя нет возможности снять помещение и удалиться, то… ну тогда живите вместе! Та-дам!

Закон очень трагичный, но на этом месте я неудержимо смеялась.

Статья 26. Обязанности нарушителей.

Напоминаем, этот "нарушитель" – человек, которого без суда и следствия обвинили неизвестно в чём. И он не совершал преступлений и правонарушений (это следует из определения СБН).

И он обязан всюду прибегать по первому требованию, участвовать во всех профилактических делах и отсутствовать там, где ему прикажут отсутствовать. Потому что.

Статья 27. Конфиденциальность информации о лицах, подвергшихся семейно-бытовому насилию, и нарушителях.

Распространение персональных данных, информации о физическом и психологическом состоянии лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, а также нарушителей ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

То есть вам нельзя публично написать, что вы никого не били. И нельзя сказать, что это ВЫ в плохом состоянии, а не "жертва". Вы не имеете права привлекать общественность и рассказывать о том, что произошло. Общественные организации не могут рассказывать о пострадавших от "профилактики" и отстаивать их нарушенные права.

С вами будут разбираться молча, и никто об этом знать не должен.

Что будет, если вы нарушите защитное предписание?

Был разработан ещё один закон. На сайте СФ его нет, но он всё-таки попал в публичный доступ. Это

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О внесении изменений в ст.19.3 и ст.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Он вписывает в КоАП РФ, что

12. Неисполнение гражданином защитного предписания

влечёт наложение административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей или административный арест на срок до 15 суток;

а также

13. Неисполнение гражданином судебного защитного предписания

влечёт наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей, или административный арест на срок от пяти до 15 суток, или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов.

Сейчас феминистки вышли с криками, что это слишком малые меры в сторону людей, которых без суда и следствия обвинили в чём угодно. И которые не совершили преступления и правонарушения. Их надо обвинять более широко, а за повторное нарушение защитного предписания судить и назначать наказание до года лишения свободы.

Хороший закон, не правда ли?

И такая возможность безгранично насиловать всех и каждого за что угодно без процессуальных гарантий и презумпции невиновности, с участием полиции, госорганов, соцработников, врачей и толпы НКО – несомненно снизит уровень насилия в нашем обществе. Разве это не очевидно?

P.S.: А ещё мне специалисты тут напомнили, что есть такой Федеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

В ст.1 он указывает, какие законы создают условия для расцвета коррупции:

Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределённые, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Добро пожаловать в дивный новый мир коррупции и диктатуры феминисток, где всё что угодно может стать "насилием" и каждый имеет святое право (а точнее – обязанность) стать "нарушителем". Без защиты. Без презумпции невиновности. Без фактов и доказательств.