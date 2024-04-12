Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой

Итак, подготовим продукты по списку.

Фото 1

В миске смешаем размягчённое сливочное масло и сгущенное молоко.

Фото 2

Хорошо вилкой перемешаем масло и сгущенное молоко.

Фото 3

В комбайне или блендере пробьем печенье до состояния крошки. Можно и просто хорошо покрошить печенье скалкой.

Фото 4

Добавляем крошку из печенья в миску к остальным ингредиентам.

Фото 5

Хорошо вилкой вымешиваем массу.

Фото 6

В конце вымешивания помогаем себе руками. Вот такое тесто для пирожных у нас получилось.

Фото 7

В отдельной миске смешаем сахар и какао порошок. Руками формируем из теста пирожные в форме картошки. Обваливаем каждое пирожное в обсыпке из какао и сахара.

Фото 8

Готовые пирожные выкладываем на разделочную доску или тарелку и отправляем в холодильник на 25-30 минут, чтобы пирожные стали плотнее.

Фото 9

Пирожные "Картошка" из печенья со сгущенкой готовы! Подаем пирожные к чаю или к стакану молока.

Фото 10

Вкус детства! Приятного аппетита!