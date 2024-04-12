Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой

Ингредиенты
Печенье сливочное - 500 г
Сгущенное молоко - 1 банка
Сливочное масло - 200 г
Какао порошок - 2 ст.л.
Сахар - 2 ст.л.
- 461 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Итак, подготовим продукты по списку.
В миске смешаем размягчённое сливочное масло и сгущенное молоко.
Хорошо вилкой перемешаем масло и сгущенное молоко.
В комбайне или блендере пробьем печенье до состояния крошки. Можно и просто хорошо покрошить печенье скалкой.
Добавляем крошку из печенья в миску к остальным ингредиентам.
Хорошо вилкой вымешиваем массу.
В конце вымешивания помогаем себе руками. Вот такое тесто для пирожных у нас получилось.
В отдельной миске смешаем сахар и какао порошок. Руками формируем из теста пирожные в форме картошки. Обваливаем каждое пирожное в обсыпке из какао и сахара.
Готовые пирожные выкладываем на разделочную доску или тарелку и отправляем в холодильник на 25-30 минут, чтобы пирожные стали плотнее.
Пирожные "Картошка" из печенья со сгущенкой готовы! Подаем пирожные к чаю или к стакану молока.
Вкус детства! Приятного аппетита!
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