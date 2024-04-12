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Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой

Пирожное "Картошка" из печенья со сгущенкой - мое любимое пирожное из детства, правда, после заварного. Стоило оно тогда совсем недорого, а вкусно было невероятно! Приготовить такое пирожное в домашних условиях - очень просто и быстро, самое сложное - удержаться и не слопать пирожные до того, как они застынут в холодильнике.

Ингредиенты

Печенье сливочное - 500 г

Сгущенное молоко - 1 банка

Сливочное масло - 200 г

Какао порошок - 2 ст.л.

Сахар - 2 ст.л.

  • 461 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Итак, подготовим продукты по списку.

Ингредиенты для пирожного «Картошка» из печенья со сгущенкой
Фото 1

В миске смешаем размягчённое сливочное масло и сгущенное молоко.

Соединить масло со сгущенкой
Фото 2

Хорошо вилкой перемешаем масло и сгущенное молоко.

Смешать масло со сгущенкой
Фото 3

В комбайне или блендере пробьем печенье до состояния крошки. Можно и просто хорошо покрошить печенье скалкой.

Измельчить печенье
Фото 4

Добавляем крошку из печенья в миску к остальным ингредиентам.

Соединить печенье с маслом и сгущенкой
Фото 5

Хорошо вилкой вымешиваем массу.

Размешать массу
Фото 6

В конце вымешивания помогаем себе руками. Вот такое тесто для пирожных у нас получилось.

Скатать из массы колобок
Фото 7

В отдельной миске смешаем сахар и какао порошок. Руками формируем из теста пирожные в форме картошки. Обваливаем каждое пирожное в обсыпке из какао и сахара.

Обвалять пирожное в сахаре с какао
Фото 8

Готовые пирожные выкладываем на разделочную доску или тарелку и отправляем в холодильник на 25-30 минут, чтобы пирожные стали плотнее.

Готовые пирожные «Картошка» из печенья со сгущенкой
Фото 9

Пирожные "Картошка" из печенья со сгущенкой готовы! Подаем пирожные к чаю или к стакану молока.

Фото пирожного «Картошка» из печенья со сгущенкой
Фото 10

Вкус детства! Приятного аппетита!

Рецепт пирожного «Картошка» из печенья со сгущенкой
Фото 11
Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой, рецепт с фото
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