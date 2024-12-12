Соберите ингредиенты для приготовления пирога с апельсинами на сковороде.

Фото 1

В миску разбейте яйцо, насыпьте сахар и ванильный сахар.

Фото 2

Взбейте венчиком яйцо с сахаром и налейте молоко.

Фото 3

Налейте рафинированное растительное масло.

Фото 4

Насыпьте разрыхлитель и муку. Замесите тесто по консистенции как на оладьи.

Фото 5

Затем добавьте столовую ложку цедры апельсина.

Фото 6

И снова перемешайте тесто.

Фото 7

На дно сковороды выложите пергамент. Апельсин помойте и нарежьте половинками или четвертинками. Выложите в сковороду.

Фото 8

На апельсины выложите тесто.

Фото 9

Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на самом минимальном огне 15-20 минут. Конденсат, который образуется под крышкой, периодически убирайте салфеткой. Вот так будет выглядеть верх пирога через указанное время.

Фото 10

Затем накройте верх пирога пергаментом.

Фото 11

И накройте тарелкой.

Фото 12

Переверните пирог на тарелку и затем снова выложите его в сковороду на пергаменте, сырой стороной вниз.

Фото 13

Пеките пирог с апельсинами на сковороде еще 7-8 минут с другой стороны. Готовность проверяйте деревянной палочкой, которая при накалывании должна выходить из пирога сухой.

Фото 14

Апельсиновый пирог готов. Охладите его, нарежьте и подавайте к столу.