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Пирог с апельсинами на сковороде

Если у вас случится так, что нельзя воспользоваться духовкой, или в жаркий летний зной, когда не захочется её включать, но нужна вкусная, простая и быстрая выпечка - этот рецепт для вас. Пышный, нежный пирог, по структуре напоминающий бисквит, с насыщенным ароматом и вкусом апельсина, можно с успехом приготовить в сковороде на плите.

Ингредиенты

Мука пшеничная - 170 г

Молоко - 100 мл

Сахар - 70 г

Масло растительное - 50 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Разрыхлитель теста - 10 г

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Апельсин - 1 шт.

Соль - 1 щепотка

Диаметр сковороды 18 см
  • 261 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 4.56
  • Ж: 10.45
  • У: 37.45

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления пирога с апельсинами на сковороде.

 

Фото 1

 

 

В миску разбейте яйцо, насыпьте сахар и ванильный сахар.

 

Фото 2

 

 

Взбейте венчиком яйцо с сахаром и налейте молоко.

 

Фото 3

 

 

Налейте рафинированное растительное масло.

 

Фото 4

 

 

Насыпьте разрыхлитель и муку. Замесите тесто по консистенции как на оладьи.

 

Фото 5

 

 

Затем добавьте столовую ложку цедры апельсина.

 

Фото 6

 

 

И снова перемешайте тесто.

 

Фото 7

 

 

На дно сковороды выложите пергамент. Апельсин помойте и нарежьте половинками или четвертинками. Выложите в сковороду.

 

Фото 8

 

 

На апельсины выложите тесто.

 

Фото 9

 

 

Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на самом минимальном огне 15-20 минут. Конденсат, который образуется под крышкой, периодически убирайте салфеткой. Вот так будет выглядеть верх пирога через указанное время.

 

Фото 10

 

 

Затем накройте верх пирога пергаментом.

 

Фото 11

 

 

И накройте тарелкой.

 

Фото 12

 

 

Переверните пирог на тарелку и затем снова выложите его в сковороду на пергаменте, сырой стороной вниз.

 

Фото 13

 

 

Пеките пирог с апельсинами на сковороде еще 7-8 минут с другой стороны. Готовность проверяйте деревянной палочкой, которая при накалывании должна выходить из пирога сухой.

 

Фото 14

 

 

Апельсиновый пирог готов. Охладите его, нарежьте и подавайте к столу.

 

Фото 15

 

 

Пирог с апельсинами на сковороде, рецепт с фото
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