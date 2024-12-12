Ингредиенты
Мука пшеничная - 170 г
Молоко - 100 мл
Сахар - 70 г
Масло растительное - 50 мл
Яйцо куриное - 1 шт.
Разрыхлитель теста - 10 г
Ванильный сахар - 1 ч.л.
Апельсин - 1 шт.
Соль - 1 щепотка
- 261 кКал
- 40 мин.
- Б: 4.56
- Ж: 10.45
- У: 37.45
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления пирога с апельсинами на сковороде.
В миску разбейте яйцо, насыпьте сахар и ванильный сахар.
Взбейте венчиком яйцо с сахаром и налейте молоко.
Налейте рафинированное растительное масло.
Насыпьте разрыхлитель и муку. Замесите тесто по консистенции как на оладьи.
Затем добавьте столовую ложку цедры апельсина.
И снова перемешайте тесто.
На дно сковороды выложите пергамент. Апельсин помойте и нарежьте половинками или четвертинками. Выложите в сковороду.
На апельсины выложите тесто.
Накройте сковороду крышкой и готовьте пирог на самом минимальном огне 15-20 минут. Конденсат, который образуется под крышкой, периодически убирайте салфеткой. Вот так будет выглядеть верх пирога через указанное время.
Затем накройте верх пирога пергаментом.
И накройте тарелкой.
Переверните пирог на тарелку и затем снова выложите его в сковороду на пергаменте, сырой стороной вниз.
Пеките пирог с апельсинами на сковороде еще 7-8 минут с другой стороны. Готовность проверяйте деревянной палочкой, которая при накалывании должна выходить из пирога сухой.
Апельсиновый пирог готов. Охладите его, нарежьте и подавайте к столу.
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