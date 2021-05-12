Школы выживания: Казань, Керчь, Пермь, Подмосковье. Что происходит?

Школы России опять под прицелом? Ещё не затянулись душевные раны родственников учащихся керченского колледжа, убитых сокурсником осенью 2018-го года, и вот новое страшное ЧП. На этот раз в казанской гимназии. И практически по тому же сценарию. Разве что сам нынешний стрелок чуть старше крымского, студент престижного местного вуза.

Разрешение на хранение гладкоствольного охотничьего ружья Hatsan escort PS — такого же, какой был у Рослякова в Керчи! — он получил совсем недавно, в конце апреля. А охотничий билет в феврале. При этом интереса к охотничьему делу по предварительным данным никогда особо не выказывал.

Уже тогда, зимой, замышлял нападение на свою бывшую школу? Кто-то из педагогов так обидел его когда-то, или, может, прилюдно унизил, что парень задумал жестокую месть? Мотивы преступления пока неясны.

Как и причины той легкости, с которой 19-летний Ильназ Галявиев вошел в разгар уроков в учебное заведение с ружьем в руках. Прицельно выстрелил в оказавшегося на его пути рабочего по обслуживанию здания, ранив его.

После чего стал открывать двери классов и стрелять, стрелять, стрелять…

Все, что смогло и успело руководство гимназии — это объявить тревогу по внутренней связи, чтобы ребята с учителями закрылись в кабинетах. Позже выяснилось: охраны в учреждении не было. Вместо неё — тревожная кнопка, соединенная с пультом централизованной охраны (ПЦО).

Пока среагировали на её сигнал, пока прибыли на место ЧП и нейтрализовали Галявиева, тот успел убить, по последним данным, девять человек, ранил около двадцати. Как такое могло случиться — после Керчи?

А до неё, заметим, была Пермь, где ранним январским утром того же 2018-го двое подростков нанесли множественные ножевые ранения ученикам и учительнице 127-й школы. Пострадали 15 человек.

Ещё раньше, в сентябре 2017-го, — подмосковная Ивантеевка. Там стрельбу по учащимся школы № 1 открыл из пневматического ружья девятиклассник, ранив четверых.

В феврале 2014-го выстрелы грянули в здании 263-й школы столичного района Отрадное: стрелял старшеклассник-отличник, убив учителя географии и взяв в заложники целый класс. Его позже признали психически больным, отправив на лечение.

Такой же диагноз поставили заочно и «керченскому стрелку» Рослякову (он покончил с собой на месте преступления). И в Казани, с Галявиевым, не исключают «психическую версию».

Есть, впрочем, и другая — его возможная связь с исламистами… Следствие уже началось. Может, и узнаем со временем правду, какая ни на есть, без «смягчений» и утайки.

Сейчас, по горячим следам, важно понять: почему безопасность российских школ, о которой в 2018-м году говорил президент РФ Владимир Путин, заверяя соотечественников, что ничего подобного керченской трагедии повториться не должно, до сих пор не обеспечена?

На входе в подавляющее большинство учебных заведений находится в лучшем случае пожилой безоружный охранник, а то и его нет, заменен на «тревожную кнопку». Да и достаточно ли охранника? Или не в нем дело, но тогда в чем? Или в ком?

Надеялась, помогут разобраться в Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» — есть такая в Москве. Кому, как не «альфовцам» со стажем, знать, в частности, особенности поведения зомбированного с оружием в руках? Или даже просто психа. Но ваш корреспондент неожиданно сама попала под их «огонь» — словесный. Долго кричали мне в трубку, что знать ничего не знают, никаких комментариев не дают, и т. п.

Оперативно отозвался на звонок «СП» Михаил Пашкин, председатель координационного совета Московского областного профсоюза работников правоохранительных органов.

— Отвечаю на первый ваш вопрос: почему хромает безопасность в наших школах? Потому, что те, кто работает в них охранниками, получают в обеих столицах за свою службу порядка 20−25 тысяч рублей. Сущие копейки по нынешней жизни. В регионах ещё меньше. Специалисты из числа, скажем, вышедших в отставку к 40−45 годам сотрудников МВД, за такие деньги работать не идут. Вот школы и берут пожилых. Не обеспечив им должных условий.

«СП»: — В смысле, оружия?

— Либо огнестрельного оружия, либо электрошокера. Хорошо бы современного, стреляющего ампулами с усыпляющим веществом. Плюс — ограждение из пуленепробиваемого стекла. Чтобы и сам охранник был защищен, и других сумел оградить от нападающих.

«СП»: — Дороговато выйдет. Не потянут родители. Ведь они оплачивают сегодня охрану своих деток.

— Родители платить не должны. Обеспечить надежную охрану, позаботившись обо всем необходимом, обязано государство. Но проблема не только в этом. А также в оружии, которое стало нынче слишком доступно.

Кто и почему решил, что 18-летним уже можно продавать винтовки? Кто проверяет у них охотничьи билеты — продавцы оружейных лавок? Они в курсе, что эти билеты на черном рынке доступны даже младенцу, только плати? Другая беда — воспитание. Современные 15−20-летние только на вид взрослые. «Копнешь» чуть глубже, ни образования, ни культуры, одни понты…

Продолжает тему Леонид Перлов, учитель высшей категории с 40-летним стажем, почетный работник общего образования РФ, преподает в физико-математическом лицее Москвы «Вторая школа».

«СП»: — Леонид Евгеньевич, вы, вероятно, в курсе случившегося сегодня в казанской гимназии?

— Да, конечно. Сопереживаю близким погибших и коллегам-учителям… Подобный случай не первый, к сожалению. Реакция на них власти всегда одна: расследовать, принять меры, ограничить, обеспечить. На самом деле, опасность не внутри школы, а снаружи. Она — в чудовищно высоком градусе озлобленности нашего российского населения.

«СП»: — Потому, что плохо, трудно живут люди, особенно в глубинке.

— Не только поэтому. Еще и потому, что сегодня человек № 1 в нашей стране — это человек в форме и с оружием в руках. Ему приоритет в обществе. И что в таком обществе ждать, кроме как бряцания оружием всех и вся и по любому поводу, а часто и без повода? Дети в пилотках и с бутафорскими винтовками в руках, начиная с детсадовского возраста, это снижение напряжения?

«СП»: — Власть говорит: враг у порога. Имея в виду западных русофобов во главе с США и подпевающей им Великобритании. Надо усилить оборону в каждом дворе!

— Политика в наших школьных делах ни при чем.

«СП»: — Ну, как ни при чем — а ячейки исламистов?

— В последние годы у нас любая группа, не согласная с мнением центральной власти, считается вражеской ячейкой.

Нынешний стрелок из Казани лично мне показался психически не очень здоровым — по тем фактам, что я услышал, увидел по ТВ и в интернете. Он шел в школу с оружием в руках, не скрываясь. Его не могли не заметить прохожие. Но никто не сообщил о нем в полицию. Ни один человек! Безопасность наших школ — государственная задача. И обеспечивать её должно государство. Росгвардия, например. А не частные охранные предприятия с отставниками-пенсионерами.

Важная государственная проблема решается за деньги родителей — это нормально?

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