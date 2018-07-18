Авторы и исполнители плана Десятилетия детства изменят наших детей до неузнаваемости





г.Москва



В конце прошлой недели Правительство наконец опубликовало подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым план основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках объявленного в России Десятилетия детства. После многих сломанных копий между независимой патриотической, родительской общественностью, с одной стороны, и работниками прозападных НКО и чиновниками-лоббистами западных «ценностей», с другой, приходится констатировать: замечания первых учтены лишь условно, для отвода глаз, тогда как влияние вторых заметно почти в каждом пункте. Новости СМИ2



О позитивных моментах плана ДД мы подробно рассказывали в анализе предварительного варианта документа – в конце мая нынешнего года. С той поры эти пункты не претерпели изменений, так что повторим их вкратце. Прежде всего, радует осознание властями необходимости улучшать материальное положение многодетных и малообеспеченных семей. Часть из этих мер уже реализуется – это выплаты на первого и второго родившегося после 1 января 2018 года ребенка, а также материнский капитал с расширенными вариантами применения. Правительство декларирует намерения оценить общий уровень эффективности и достаточности действующих мер соцподдержки, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всех семей, имеющих детей.



Правильными и очень нужными начинаниями так же видятся: обеспечение возможности для всех детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатного доступа для занятий в спортивных секциях, домах и кружках детского художественного и технического творчества; разработка и реализация «дорожных карт» по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой; формирование информации об объемах бюджетных ассигнований из бюджетной системы РФ, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, за отчетный период (для информированности народа и большей прозрачности).



Можно обеими руками поддержать благие начинания министров и в области развития детско-юношеского спорта (обеспечение доступности инфраструктуры физкультуры и спорта для молодежи), мероприятия по улучшению доступности детского туризма и повышению безопасности детского отдыха. Заслуживает внимания патриотический пункт из культурного раздела: «оказание содействия освещению в государственных средствах массовой информации по укреплению института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, а также на патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганду нравственных ценностей и популяризацию здорового образа жизни». Желанный результат по итогам этого действа следующий: «Повышение доли граждан, испытывающих гордость за страну, увеличение количества детей, ведущих здоровый образ жизни, а также повышение уровня знакомства молодой аудитории с традиционными духовно-нравственными ценностями, а также повышение уровня знаний в области пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности».



Важнейший аспект борьбы с демографическим кризисом: «Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных. Результатом чиновники видят развитие службы психологов в акушерских организациях, а также «убежищ» для беременных.



А теперь о том, с чем родительская общественность много лет сражается, и что все-таки проникло в план мероприятий. В контекстенедавних скандальных заявлений зампреда Комитета Госдумы по образованию Любови Духаниной о приставлении к каждому ребенку психолога, от «услуг» которого родители к тому же не смогут отказаться, Правительство полностью поддержало позицию депутата.



П. 19 плана предусматривает «обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста», а в качестве результата намечено «создание сети региональных и муниципальных центров (служб) психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста из расчета не менее, чем 1 центр на 5 тыс. детей». В эту же корзину попадает п. 44 «Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена министром образования и науки



Российской Федерации 19 декабря 2017 г.)». Задача концепции: «создание условий для психологического сопровождения обучающихся в образовательных организациях; обеспечение функционирования федерального ресурсного центра развития психологической службы в системе образования».





Помимо психологов введут еще и медиаторов-«примирителей», «добрых посредников» между детьми и родителями: п. 92.«Реализация мер по обеспечению психологической помощи обучающимся в образовательных организациях, поддержка служб медиации (примирения) в системе образования». Как тут ни вспомнить слова министра просвещения Ольги Васильевой на форуме «Территория смыслов» 9 июля с.г.: «Психолог должен быть в каждой школе!». Видимо, психологические проблемы в ее ведомстве настолько серьезны, что было объявлено – при Минпросвещения скоро появится главный внештатный психолог как панацея от всех бед.



По сути дела, психологи, соцпедагоги, медиаторы и проч. – это третьи, посторонние лица в вопросах семьи и воспитания. Родители не знают личные особенности этих людей, их мировоззрение, идеалы и ценности, приоритеты в методах работы, их любимую психологическую школу – да вообще ничего о них не знают. И вот этим незнакомцам власти предлагают отдать наших детей на «сопровождение» фактически с младенчества. Может ли действующий по шаблону психолог решить проблемы отдельно взятого школьника лучше, чем это сделают мама и папа? Разумеется, нет, особенно с учетом многочисленных фактов аморального поведениясамих совпровождающих.



Далее обратим внимание на раздел «Здоровый ребенок», предусматривающий «мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний». Под этим соусом (к примеру, под лозунгом борьбы с ВИЧ) можно легко внедрять в школах секспросвет, чем уже активно занимается министр здравоохранения Вероника Скворцова на пару с королем содомитов Элтоном Джоном.



П 38. вводит «расширение национального календаря профилактических прививок: включение в национальный календарь профилактических прививок прививок от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций». Глобальное прививочное лобби, несмотря на известные человеконенавистнические заявления его представителей Билла Гейтса и Джорджа Сороса, несмотря на сопротивление многих родителей и публикации независимых исследований о вреде вакцинации, делает все для того, чтобы лишить население права выбора – массово колоть новое поколение в принудительном порядке.



Певцы «цифровой экономики», разумеется, тоже не смогли пройти мимо ДД. Специально под них разработан раздел «Всестороннее образование – детям», где легализуется цифровизация школы (многосторонний соцэксперимент глобалистов, получивший отповедьнаучного сообщества и консервативного большинства граждан): «использование элементов открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа»; не менее, чем 15% общеобразовательных организаций, не менее, чем 18% педагогических работников; не менее, чем 20% обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями в общем количестве обучающихся в форме семейного образования и (или) самообразования». Все очень серьезно – не менее 20% (каждого пятого!) российских школьников к концу 2018 года на полном серьезе хотят перевести на удаленное «самообразование». Оно уж точно будет «всесторонним», без участия «скучных учителей» – вот тогда мы все, видимо, и узрим глубину и гениальность фундаментальных «планшетных знаний».



Парадоксально, но чуть ниже, в разделе «Безопасное информационное пространство», мы видим п. 85, постановляющий провести«исследования влияния компьютерных технологий и электронного обучения на здоровье и качество образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», чтобы по их итогам разработать нормативы и рекомендации. Такое исследование Минпросвет и Минздрав посчитали нужным провести только для детей с ограниченными возможностями. А как же остальная молодежь, которая массово и безальтернативно загоняется в РЭШ? Для ее здоровья, по мнению чиновников, нет никаких угроз?



Затем на арену в плане мероприятий выходят ювенальные технологии. П. 89 являет собой классический пример оруэлловского двоемыслия: вроде как речь идет об ужесточении контроля над родителями, но делается это под предлогом «сокращения количества случаев необоснованного лишения родителей родительских прав и ограничения их в родительских правах». А предлагается следующее: «совершенствование порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка». Если порядок отобрания и ограничения в правах совершенствуется, значит – он становится для кого-то лучше и справедливее. Вопрос только один – для какой из сторон: родителей или ювенальщиков?



Затеплившаяся было надежда начинает исчезать, когда читаешь следующие пункты: «п. 90. Совершенствование мер по профилактике социального сиротства», «п. 91 Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей».Социальное сиротство, косвенно упомянутое выше ответственное родительство, ранние профилактики и выявления, межведомственное взаимодействие – все это плохо завуалированные звенья давно и планомерно выстраиваемого в стране ювенального механизма.



А когда узнаем, кого Правительство назначило официальными исполнителями ряда мероприятий по защите прав детей в рамках ДД (и, соответственно, получателями целевых госгрантов) – тут и до обморока недалеко. Ряд мероприятий поручено выполнять «Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и «Национальноцй родительской ассоциации». Первая структура г-жи Марины Гордеевой напрямую сотрудничала с запрещенными в России инагентами USAID и Unicef, сетевой компанией American Way of Life («Американский образ жизни», сокращенно AMWAY), внедряя по всей стране детские «телефоны доверия», организуя марафоны по «борьбе с семейным насилием» и вообще активно защищая «права детей» в отрыве от их семей. Что касается НРА, то в президиуме ееКоординационного совета значатся та же Гордеева и известный лоббист «гендерного равенства» сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.Ассоциация была создана в 2012 году в качестве официальной бутафорской родительской межрегиональной структуры, финансируемой из госбюджета. В ее меморандуме изначально было прописано тесное взаимодействие с тем же Unicef, ЮНЕСКО, ВОЗ, Советом Европы, так что на протяжении своего существования она отметилась не борьбой, а полным содействием всем либерал-глобалистским инициативам. Так что вот такие ребята, сменившие звездно-полосатые и просто звездные (в смысле ЕС) флаги на триколоры, будут реализовывать в России мероприятия в интересах наших детей.



Да, и конечно, из списка никуда не исчез план социального эксперимента ЦСР Кудрина и ВШЭ Кузьминова по массовому отрыву детей от родителей начиная с двух месяцев и автономное их воспитание в специальных госучреждениях, о котором «Катюша» уже рассказывала. Кстати, грядущее повышение пенсионного возраста очень этому поспособствует – потенциальные бабушки до 63 лет не смогут помочь своим детям нянчить внуков – следовательно, кормящим семью маме и папе придется отдавать годовалых детей на «передержку» государства. В заботливые руки либералов…



Таковы общие выводы по лавине мероприятий, которая совсем скоро навалится на нас со стартом реализации ДД. Несмотря на ряд положительных проектов, общая программа в нынешнем виде несет огромную социальную опасность для России. Похоже, что его разработчики просто внаглую заявляют свои права на наших детей – на навязывание им родных для себя западных «ценностей», на их дебилизацию планшетами и играми, на разрыв родственных связей, воспитание по методичкам европсихологов и тотальный контроль за семьями. Лучшее, что можно сделать для подрастающего поколения – отменить все обозначенные выше токсичные предложения Правительства.



РИА Катюша