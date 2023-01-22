Почему мы идем на поводу у своих детей — разбираемся в причинах

«Суп не хочу, дай мне конфет!».

Долгий выматывающий спор о меню на обед с собственным малышом, в процессе которого вам миллион раз хочется сдаться, выдать ему кило конфет и пусть исчезнет с глаз долой, ибо нервы ваши на исходе. И вы не выдерживаете и идете на поводу маленького шантажиста.

Не хочется вас расстраивать, но подобное поведение родителей может привести к печальным последствиям для малыша. Так почему же мы уступаем капризам детей?

1. Боюсь отказать!

Конечно, мы хотим для своих детей всего самого лучшего и готовы исполнять его желания по первому требованию.

Ведь психологи говорят о том, что психика малыша может формировать неправильно, если базовые желания ребенка игнорировать.

Однако иногда очень важно малышу отказывать. Ведь он должен понимать, что у взрослых тоже есть свои интересы, предпочтения.

Мама или папа могут не хотеть играть в любимую настольную игру, ведь они очень устали после работы. И с этим важно считаться.

Так и формируется самостоятельность и уважительное отношение к желаниям других людей.

2. А что скажут люди?

Ну и что с того, что ваш малыш капризничает посреди детской площадки? Кому какое дело до ваших проблем? Смело говорите ему, что так вести себя просто недопустимо.

Не стесняйтесь это делать, даже если вокруг целая куча «зрителей».

Останавливать воспитательный процесс в угоду осуждающим бабулям на скамейке – не самый лучший выход их сложившейся ситуации.

3. Нет! Только не истерика!

Странно, но детские истерики пугают многих родителей сильнее, чем перспектива, что в вашей семье вырастет настоящий тиран и эгоист.

Даже если детка во весь голос требует вместо зеленого воздушного шарика красный, а вместо грузовика подъемный кран, маме или папе проще выполнить его прихоть, чем спокойно поговорить с бунтарем и отказать, если у вас нет возможности или желания ему уступать. Только бы не слышать душераздирающие вопли собственного чада.

4. Контроль – наше все!

Нам нравится, что малыш зависит от своих родителей и нуждается в их поддержке каждую минуту своей жизни. Мы, словно добрые волшебники, исполняем желания наших карапузов, при этом контролируем все события в его жизни.

Но это дорога к воспитанию эгоиста и совершенно несамостоятельной личности.

Ваша задача - научить решать проблемы своими силами. Детка трех лет от роду в состоянии подставить стул, и включить свет в ванной и без вашей помощи.

5. Боюсь быть авторитарной!

Потаканию детским капризам всегда найдется оправдание. То наши дети недостаточно взрослые, то они не имеют нужных навыков или знаний.

Но давайте посмотрим правде в глаза. Мы попросту боимся чего-либо требовать от наших детей. Но из-за этого наши малыши так и не научатся хорошим манерам и правильным поступкам.

А вы идете на поводу у своего ребенка?