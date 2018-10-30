Новая система аттестации вузов от Кузьминова – крест на высшем образовании России

По ставшему традиционным для разрушительных «реформ» либерал-глобалистов сценарию об очередных изменениях в высшем образовании поведал один из главных «агентов перемен» – ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Как и его коллега банкстер Герман Греф, недавно предложивший отправить на свалку истории физико-математические спецшколы, Кузьминов откровенно диктует Правительству РФ директивы заокеанских хозяев. Новости СМИ2 замене лекторов на онлайн-курсы в собственной вотчине, а теперь данная «инновация» будет распространена на все российские вузы. Совершенно ясно, что эта инициатива приведет к уничтожению значительной части национальной системы подготовки кадров – научных, профессиональных, педагогических… То есть вслед за внедрением дебилизирующей «электронной школы» в общее образование, форсайтщики всерьез взялись за слом высшей школы. Как говорится – приехали…



Кузьминов, а вслед за ним и филиал Высшей школы экономики-- Минобр, планируют перевести студентов на онлайн-обучение под соусом изменения системы аккредитации вузов. Все университеты будут разделены на три категории: базовые, продвинутые и ведущие. Продвинутая аккредитация предполагает, что вуз сможет все курсы готовить своими силами. Высшую (ведущую) аккредитацию получат те вузы, которые обязуются все свои базовые курсы по профильному направлению и значительное число курсов по выбору реализовать в онлайн-форме и сделать доступными для широкой аудитории. Попавшие в третью (базовую) группу будут обязаны заместить 70% проводимых занятий онлайн-курсами, которые разработают ведущие вузы. Объясняется все это красивыми словами: «заботой о качестве обучения», «мировыми трендами в образовательных технологиях», «цифровизацией» и нашим якобы тотальным отставанием во всех этих областях.



На самом деле отголоски этого разрушения можно было услышать в прошлом году, на официальных мероприятиях типа подведения итогов «Результатов независимой оценки качества образовательной деятельности в вузах РФ-2017». Тогда чиновники Минобрнауки презентовали общественности рейтинг российских университетов, полученный в результате голосования преподавателей, студентов и их родителей. От этого рейтинга напрямую зависит финансовая поддержка высших учебных заведений. По вроде бы независимой оценке преподавателей, студентов и их родителей абсолютное лидерство среди «вузов народного доверия» почему-то захватили малоизвестные на федеральном уровне частные учебные заведения. Это не шутка – из 38 «лучших» в лидерах оказались аж целых 23 малоизвестных коммерческих вуза!



Эксперты пришли к логичному выводу: обсуждаемый рейтинг «качества образовательной деятельности» был реализован для «выравнивания» в образовательной среде, для возможности частным вузам с небогатой историей и не слишком высоким авторитетом как-то проявить себя на почве инноваций и благожелательного отношения к студентам. Наверно, именно этим можно объяснить отсутствие в списке лидеров, к примеру, МГУ, МИФИ, МГЛУ, Бауманки, Первого медицинского или Московской Консерватории. Уж вряд ли у них ужасно неинформативные интернет-сайты или менее «дружественная среда» по отношению к студентам. Таким образом подтвердилась явная тенденция на уход государства с рынка «образовательных услуг».



Задуманная Кузьминовым сотоварищи сегрегация вузов по принципу «онлайн-доноров и рецепиентов» наверняка будет поддержана ректорами и преподавателями ведущих вузов которые при хорошей материальной заинтересованности без проблем переведут свои курсы в онлайн-формат. Но, как отмечается в материале сетевого сообщества «За возрождение образования», сразу можно сказать, что результатом этой работы будет (по большей части) убогая халтура без каких-либо признаков интеллекта (искусственного или естественного). И причин тому несколько. Во-первых, профессора и доценты-читатели лекций для элитных выпускников спецшкол отлично понимают: базовым университетам их материалы впрок не пойдут, местные студенты не осилят данный материал (особенно в режиме онлайн). Желающих убиваться, заведомо зная, что результаты пойдут псу под хвост, найдется немного. Во-вторых, контролировать и оценивать эти курсы с методических позиций невозможно ввиду их уникальности для каждой кафедры каждого факультета того или иного вуза.



Мы уже не говорим о том, что система дистанционного обучения порочна по своей сути и никогда не сможет заменить реального общения студентов с преподавателем (об этом ранее «Катюше» подробно рассказывал академик Георгий Фурсей). Но также должно быть очевидно, что предлагаемый Кузьминовым вариант, основанный на «лучших курсах лучших вузов», убьет реальное образование в вузах третьей группы сразу и насовсем. На первом этапе, когда вузы будут распределять по этим группам, команда университетских «эффективных менеджеров» будет пыхтеть и пыжиться, чтобы не попасть в третий разряд. Именно это, а вовсе не судьба отечественного образования, станет их главной заботой. В то же время «жирные коты» в ректоратах ведущих вузов обеими руками проголосуют за новый формат аттестации – так либерал-глобалисты умело реализуют принцип «разделяй и властвуй».



Неподписавшийся эксперт справедливо замечает, что пока широким массам будут с помпой внушать: мол, теперь программы лучших университетов станут доступны студентам периферийных вузов, что есть «величайшее благо». Но при этом за кадром останется ключевой вопрос, почему этим благом осчастливили только самые слабые вузы, а для второй «продвинутой» группы все остается по-прежнему? Очевидно, что таким образом реформаторы страхуют себя от консолидации народного гнева и протестов образовательного сообщества.



На самом деле со временем придет очередь и вузов «второго порядка», а для начала под сокращение попадут 70% преподавательского состава в самых несчастных университетах. Можно представить себе, какая грызня начнется между работниками вузов за сохранение рабочего места и ставки. Мнящие себя наиболее компетентными даже будут надеяться, что уж их-то точно не сократят, а может еще и прибавят зарплату…



Приведем расширенную цитату, позволяющую трезво оценить всю пропасть между роботизированным обучением с помощью искусственного интеллекта и живым человеческим общением:

«Известно, что ведущие IT-корпорации вкладывают большие средства в разработку компьютерных переводчиков, привлекают для этого лучших специалистов. Исследования в данной области идут более трех десятилетий. Результат проделанной работы может оценить каждый. Возьмите абзац текста, переведите его гугл-переводчиком с русского на английский, а потом обратно, и прочитайте результат. Вы неизбежно согласитесь, что преподаватель английского языка справился бы с этой задачей лучше. А ведь способность переводить – не самая сложная часть его работы. Хороший преподаватель должен уметь излагать материал ясно и доступно, передавать ученикам свою заинтересованность предметом, по сути, питать их энергией. Но еще более важно умение видеть то, что им непонятно, и вместе преодолевать это непонимание. Никакая обучающая система на сегодня эти функции выполнять не может и едва ли сможет в будущем. Человек — создание социальное, и есть непреложные законы его формирования и развития. Один из них сформулирован великим педагогом К.Д. Ушинским: «Личность формируется личностью». Передача обучения и воспитания компьютерным системам не даст на выходе человека».



Здесь и скрывается ответ на первопричину всех преобразований: дегуманизаторам развитая человеческая личность попросту не нужна, они всеми силами стремятся умножить ее на ноль. Причем делают это уже не скрываясь, самыми жесткими административными методами. Любое отклонение от предписанных параметров аттестации будет караться закрытием университета. Удивительно, но никто даже не скрывает, что роль «министров образования» – Котюкова и Васильевой — в этом переформатировании будет ничтожной. Так, представителей Минпросвета даже не включили в «межведомственную комиссию», которая должна утрясти параметры реформы. А ведь Васильева не так давно мечтала взять под крыло педагогические вузы, большинство из которых теперь обречено получить «базовую» и будет фактически ликвидировано.

Теперь, когда всем нам понятно, зачем и почему уничтожается фундаментальное российское образование, выживающее сегодня исключительно на великом наследии русской и советской школы, остается задаться главным вопросов: как этому противостоять, найдутся ли в стране здравомыслящие силы, чтобы остановить этот либерал-глобалистский каток? По нашему мнению, нужна полная консолидация студентов, преподавателей, патриотической и родительской общественности – одними лишь гневными письмами в профильные ведомства и Администрацию Президента здесь не обойдешься. Кузьминов и его кураторы закладывают под наш суверенитет, нашу нацбезопасность, само будущее нашей страны бомбу замедленного действия. И обезвредить ее можно лишь сплотив усилия – тогда, глядишь, ВШЭ вместе со своими хозяевами канет в Лету, как это недавно произошло с ФАНО, успевшим лишь немного «эффективно пооптимизировать» деятельность РАН.



РИА Катюша