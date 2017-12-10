Струффоли – это традиционный неаполитанский рождественский десерт. В его основе – шарики из жареного теста и медовый сироп.
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Ингредиенты:
Мука — 450 г
Среднего размера яйца — 4 шт.
Соль — 1 щепотка
Сахар — 1 ст. л.
Лимонная или апельсиновая цедра — по вкусу
Растительное масло — для фритюра
Для сиропа:
Мед — 200 г
Сахар — 3 ст. л.
Для украшения:
Цукаты — по вкусу
Разноцветная посыпка в виде шариков — по вкусу и желанию
Приготовление:
1. Муку смешиваем с цедрой, солью и сахаром, высыпаем на рабочую поверхность горкой. Делаем в центре углубление и вбиваем в него яйца.
2. Замешиваем гладкое тесто.
3. Делим тесто на части. Из каждой формируем жгут толщиной около 1,5 см. Жгуты нарезаем на кусочки. В глубокой кастрюле или сковороде разогреваем на среднем огне растительное масло до температуры 170 градусов.
4. В несколько партий обжариваем кусочки теста до золотистого цвета со всех сторон. Кусочкам теста в сковороде не должно быть тесно.
5. Готовые шарики перекладываем на бумажные салфетки, чтобы впитать лишний жир.
6. Готовим сироп. Мед и сахар кладем в небольшой ковшик и ставим на плиту. На среднем огне, помешивая, доводим до растворения сахара. Кладем шарики в сироп и перемешиваем.
7. Перекладываем на блюдо горкой или в виде кольца, перемежая нарезанными цукатами. Украшаем цветной посыпкой. Даем струффоли застыть и подаем.
Приятного аппетита!
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