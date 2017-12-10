Струффоли

Струффоли – это традиционный неаполитанский рождественский десерт. В его основе – шарики из жареного теста и медовый сироп.

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Ингредиенты:

Мука — 450 г

Среднего размера яйца — 4 шт.

Соль — 1 щепотка

Сахар — 1 ст. л.

Лимонная или апельсиновая цедра — по вкусу

Растительное масло — для фритюра

Для сиропа:

Мед — 200 г

Сахар — 3 ст. л.

Для украшения:

Цукаты — по вкусу

Разноцветная посыпка в виде шариков — по вкусу и желанию

Приготовление:

1. Муку смешиваем с цедрой, солью и сахаром, высыпаем на рабочую поверхность горкой. Делаем в центре углубление и вбиваем в него яйца.

2. Замешиваем гладкое тесто.

3. Делим тесто на части. Из каждой формируем жгут толщиной около 1,5 см. Жгуты нарезаем на кусочки. В глубокой кастрюле или сковороде разогреваем на среднем огне растительное масло до температуры 170 градусов.

4. В несколько партий обжариваем кусочки теста до золотистого цвета со всех сторон. Кусочкам теста в сковороде не должно быть тесно.

5. Готовые шарики перекладываем на бумажные салфетки, чтобы впитать лишний жир.

6. Готовим сироп. Мед и сахар кладем в небольшой ковшик и ставим на плиту. На среднем огне, помешивая, доводим до растворения сахара. Кладем шарики в сироп и перемешиваем.

7. Перекладываем на блюдо горкой или в виде кольца, перемежая нарезанными цукатами. Украшаем цветной посыпкой. Даем струффоли застыть и подаем.

Приятного аппетита!