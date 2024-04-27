Всё ради детей. Стоит ли «жить, как соседи» или лучше развестись?

За желанием отложить неминуемый развод и сохранить «семью», как правило, стоят комплексные страхи: где, на что и как жить дальше?

Однако дети — одна из важных причин, почему мужчина и женщина пытаются спасти отношения, в которых годами отсутствует эмоциональная, сексуальная близость, возможность что-то обсуждать и принимать совместные решения. Действуя «во благо» младшего поколения, родители порой не замечают, как лишают своих детей счастливых мамы и папы. Почему это важно, АиФ.ru узнал у психолога, автора методики «Так-И-Да-терапии» Александра Некрасова.

Детей никто не спрашивает!

Детская психика не способна эмоционально выдерживать и давать ответы на вопросы, которые ставят между собой взрослые. Несмотря на это, из-за страха потерять маму или папу вовлечение ребенка в конфликт взрослых может быть огромным. Если разбираться, то ребёнку не важно, где и как будут жить его родители, его волнует только одно: останутся ли у него мама и папа? Будут ли они его любить? Будут ли они счастливы? Это объясняется тем, что дети по-разному эмоционально связаны с родителями и в разные периоды жизни нуждаются в каждом из них в большей или меньшей степени.

Когда мужчина и женщина понимают, что их как пару кроме детей ничего не связывает, перед ними встаёт огромная задача разобраться друг с другом, не допуская младших во взрослые отношения. Если во время развода взрослые смогут определить чёткие правила взаимодействия, не лишая детей любви обоих родителей, то расставание мамы и папы будет менее травмирующим для психики ребёнка, чем жизнь в стиле «соседи». Однако если родители не справляются, и у ребёнка больше вопросов, чем ответов, он неосознанно начинает регулировать ситуацию между родителями. В более младшем возрасте это может проявляться в виде ухудшения здоровья, психосоматики, в старшем — с помощью агрессивного или наоборот инфантильного поведения. Ребенок становится «проблемным», и все трудности и разногласия родителей отходят на второй план. Мама и папа на время забывают о себе и объединяются вокруг сложностей ребенка. Таким образом он восстанавливает «стабильность» в своей жизни, возвращая любовь и внимание родителей.

Я это мама плюс папа

Ребёнку важно видеть своих родителей счастливыми, даже если они не вместе. Через это он понимает, что его жизнь так же, как у них, заряжена на удачу в любых обстоятельствах. Если же взрослые постоянно ссорятся и недовольны друг другом, то ребёнок внутри себя предстает перед выбором: я за маму или за папу? Совместное проживание под флагом «мы — семья» не изменит восприятия ребёнка. Не то чтобы он размышляет и выбирает — это происходит автоматически на уровне подсознания. Принимая решение в пользу одного из родителей и отказываясь от другого, ребенок вынужден отказаться не только, например, от папы, но и от всего того, чем он на него похож: голос, привычки, внешность. Например, у мамы голубые глаза, а у папы карие. Ребенок, глядя на себя в зеркало, может начать ненавидеть свои глаза только за то, что они такого же цвета, как у папы. Каждый день человек вынужден тратить много энергии на отвержение в себе качеств одного из родителей, отказываясь от своих способностей, особенностей, уникальности. Так внешняя война между папой и мамой становится внутренней борьбой ребенка с самим собой.

Мы жертвуем собой ради тебя

Когда взрослым не нравится жить вместе, но они делают это ради детей, то им кажется, что они поступают благородно. На самом деле ребенок видит перед глазами несчастливых маму и папу, которые жертвуют своей жизнью ради него. Заблуждение состоит в том, что родители думают, что это сделает ребёнка счастливым, а ребёнок это воспринимает как то, что теперь он должен компенсировать страдания родителей ради него. В какой-то момент он перестаёт заниматься своими желаниями и начинает жить не свою жизнь. Ребёнок слушает то, что говорят родители, и пытается это воплотить. Например, мама говорит: ты у нас умный спокойный мальчик. Сын делает всё, чтобы поддержать её картинку, несмотря на то, что это противоречит его внутреннему состоянию и желаниям. Раньше родители жертвовали ради ребёнка, теперь он приносит в жертву свою жизнь и интересы ради них. Но этот долг очень тяжелый, его невозможно вернуть обратно, лишив себя счастья. В роду энергия идёт прямо: родители отдают детям, дети своим детям и так далее. Вернуть что-то маме и папе не получится, а испортить свою жизнь такими попытками — вполне.

Паттерны поведения

Все базовые привычки и способ взаимодействия с другими людьми человек берёт в семье, копируя поведение родителей. Что-то можно подсмотреть извне: у бабушки с дедушкой, на улице или в школе. Однако постоянное пребывание в однотипных ситуациях формирует автоматический устойчивый образ взаимодействия с другими людьми.

Дальше ребенок свои приобретённые знания, подсмотренные у родителей — например, обижаться, обвинять друг друга или не разговаривать — привносит во двор, в школу, в университет, а затем в отношения. Мечтая о любви, дружбе, взаимопонимании, уважении, человек автоматически повторяет действия и реакции мамы и папы, которые приводят к тому, что было у родителей.

Я сделаю все наоборот

Обычно 65% детей копируют путь родителей и 35% делают наоборот. Казалось бы, если родители ругаются и несчастливы, сделай наоборот, и будет счастье. Но отсутствие ссор не гарантирует хороших отношений, если это достигается терпением и подавлением собственных импульсов. Недостаточно просто взять что-то противоположное по внешней форме, не понимая сути. Чтобы достичь желаемого, необходимо понять первопричину и сформировать новый способ коммуникации. Для этого придётся прожить целую жизнь либо обратиться к психологу, который поможет найти то, что не работает, и заменить чем-то более эффективным.

Ценность благополучия в семье

Родители и их взаимоотношения — это фундамент, на котором строит свою жизнь ребёнок. От того, что в него заложено, зависит, что будет растиражировано на все его сферы жизни. Если между родителями идет открытая или холодная война, то это может сказаться на разных сторонах жизни ребёнка: на принятии собственной внешности и способностей, на умении выстраивать взаимоотношения с людьми, на умении жить собственную жизнь, на умении быть счастливым. Лишая себя личного счастья, родители автоматически отнимают благополучие у своих детей. И если супруги всё же считают, что дети — одна из важных причин, чтобы спасти отношения, то очень желательно начать восстанавливать теплые отношения, эмоциональную, сексуальную близость, учиться принимать друг друга и решать конфликты, обратившись за помощью к семейному психологу.