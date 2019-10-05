СУПЕРПЫШНЫЕ КОТЛЕТКИ Как у бабушки

За что я люблю котлеты из куриного фарша с овсяными хлопьями, так это за то, что даже из такого диетического мяса, как куриное филе, они получаются очень сочными. Ведь, к сожалению, многие блюда из курицы получаются немного суховатыми, но это не тот рецепт! Попробуйте, Вам обязательно понравится!
Ингредиенты
фарш куриный - 500 г;
яйцо - 1 шт.;
овсяные хлопья быстрого приготовления - 0,5 стакана;
молоко (или вода) - 0,5 стакана;
лук репчатый - 1 шт.;
чеснок - 2 зубчика;
паприка;
черный молотый перец;
соль;
растительное масло для жарки.
Приготовление
Яйцо смешать с молоком, залить этой смесью овсяные хлопья и оставить на пол часа. Лук мелко порезать, чеснок измельчить, добавить в куриный фарш и перемешать Добавить в фарш набухшие овсяные хлопья, соль, перец, паприку. Тщательно вымесить фарш. В сковороде разогреть масло, ложкой выкладывать котлеты из куриного фарша. Обжарить котлетки с двух сторон на сильном огне, уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести котлеты до готовности. Аппетитные, сочные куриные котлетки готовы.
Приятного аппетита!
