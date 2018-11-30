Почему мать относится к детям по-разному?

«Женщина может воспитывать двух детей, при этом мальчика она обожает, а девочку словно не замечает, — рассказывает психотерапевт Вероника Степанова. Новости СМИ2

Противоположный пол

Порой именно с мальчиками у матери выстраивается более глубокая связь, обусловленная тем, что Карл Юнг описывал как эдипов комплекс. Бессознательное влечение ребенка к родителю противоположного пола, в свою очередь, может формировать и особую эмоциональную привязанность к нему со стороны матери или отца.

Раннее материнство

На ранних детей мать может бессознательно возлагать обвинения: ты украл мою молодость, красоту, свободу. Я вынуждена была выйти замуж и теперь не могу вырваться из этих отношений. Нередко женщина буквально спасается от ребенка бегством, переезжает в другой город и отдает на воспитание бабушке. И плохо сформированный материнский инстинкт усугубляется разрывом с малышом.

Зеркало себя

В ребенке можно видеть те качества, которые мы не любим прежде всего в себе. Часто это черты, которые не принимали в нас мать или отец.

Генетика

Женщина сталкивается с самостоятельной личностью, а не просто копией себя. Порой она чувствует, что этот маленький человек ей совсем не близок. Он может напоминать ей члена семьи, с которым у нее плохие отношения: мать, отца, свекровь. И только тот факт, что это ее дитя, вынуждает относиться к ребенку с терпением.

Перенос

Можно испытывать гнев к мужу, но при этом запрещать себе это выражать. Тогда ракурс внимания смещается на одного из детей. Женщина срывает раздражение на ребенке, хотя на самом деле протестует против отношений с его отцом.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья Арцыбашева, гештальт-терапевт Бессознательное обделение любовью одного из детей ведет к тяжелым последствиям в нескольких поколениях. Например, взрослая женщина при размене семейной квартиры отдает долю брату, просто потому что «ему надо» и «я привыкла так делать». И только потом осознает, что этот способ поведения у нее от матери, которая в свое время отдала часть жилья сестре. Потому что была нелюбимым ребенком и ее приучили все отдавать сиблингу. В своей практике психологи часто сталкиваются с подобными историями. Если вы готовы остановиться и задуматься, то у вас появился шанс прервать этот негативный процесс. Первое, что необходимо сделать, — любыми возможными способами справиться с гневом, выйти из эмоционального потока и посмотреть на ситуацию со стороны. Важно вспомнить, что ребенок беззащитен, уязвим, зависим от вас и у него мало жизненного опыта. Он не может специально вас «доводить», «делать назло». Ответственность в ситуации лежит на вас.

Все мы неидеальны и иногда не справляемся

Однако нередко искажение родительской позиции, когда мать абсолютно искренне обвиняет дочь: «Я всю беременность с первых дней провела в обнимку с унитазом. Вот так ты меня сразу невзлюбила!» Чувства появились не случайно: в вас тоже говорит маленький страдающий ребенок, и вам, скорее всего, также нужна помощь. Но помощь эту вы можете получить, находясь в роли клиента психолога. А в роли родителя вы взрослый человек и несете ответственность как за собственного ребенка, так и за своего внутреннего страдающего ребенка. Важно признать, что вы не справляетесь, но при этом не провалиться в состояние родительского стыда и ощущение бессилия. Все мы неидеальны и иногда не справляемся. Если с этим согласиться, то можно просить помощи и поддержки, искать выход. Если вы впадаете в состояние стыда, то замыкаетесь в тяжелых переживаниях, остаетесь один на один с ощущением несостоятельности и становитесь неспособны к контакту с ребенком. Чтобы этого не случилось, необходимо уметь себя поддерживать, искать не виноватых, а выход из ситуации. Если же вы пользуетесь правом сильного, то в будущем ваш ребенок станет сильнее вас, и вы пожнете то, что посеяли. Важно сделать сознательный выбор именно сейчас.

Об экспертах Вероника Степанова — психотерапевт. Ее YouTube-канал.