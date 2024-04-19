Нежный возраст. Что надо знать про детский массаж?

Массаж не зря называют одним из самых распространенных вариантов лечения, а также профилактики при различных патологиях. Причем используется он при широком спектре заболеваний. При этом для детей массаж проводится совсем не так, как для взрослых. Почему и что стоит знать о нем, рассказал ведущий специалист отделения медицинской реабилитации РДКБ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, медбрат по массажу Дмитрий Самсонов.

Виды массажа

Есть несколько разных видов массажа:

Общий (его еще называют общегигиеническим). Он относится к числу профилактических мероприятий, способствует улучшению трофики тканей (комплекс процессов питания клеток, а также неклеточных элементов тканей, за счет чего достигается рост, созревание и сохранение структуры и функции органов и тканей). Также с помощью такого массажа обеспечивают прогон крови и лимфы, что предупреждает процессы старения, а также способствует излечению от легких болезней, пока они не перешли в хронические.

Спортмассаж — тут, как понятно из названия, решаются именно спортивные задачи, например, разогрев перед тренировочным процессом либо борьба с последствиями перетренировок.

Медицинский. Тут речь об улучшении состояния здоровья человека при наличии каких-то заболеваний.

Детский массаж, говорит Дмитрий Самсонов, имеет существенные различия со взрослым классическим вариантом. «Специалист, который был подготовлен на взрослом, не может начать работу с грудничком — большие руки и приемы, они просто не помещаются. Кожа у ребенка, в отличие от кожи взрослого, легко сдвигаемая и образующая складку, влажноватая», — поясняет специалист.

Выбор для ребенка

Оптимальным решением в такой ситуации, говорит массажист Самсонов, становится способ на сухую. Это связано с тем, что в такой технике лучше проходит раздражение рецепторов. Физиотерапия в виде массажа ставит своей целью по максимуму атаковать мозг различными импульсами с разнообразных рецепторов с помощью специальных массажных приемов. Чем больше их будет, тем лучше результат. Часть мозга, говорит Дмитрий Самсонов, которая имеет второе название «кожный анализатор», начинает утомляться, отмечается угасание ее функции. У малышей же, особенно если речь идет про грудничков, возбуждение или торможение мозговых импульсов идет по всему мозгу. Массажист в процессе выполнения процедуры утомляет и мозг в целом, и все возникающие очаги возбуждения. На этом фоне меняется тонус. «Когда ребенок вырастает, у него дифференцируется вся мозговая структура и работа становится более прицельной. Проходят по рефлекторным участкам, связанным с определенной проблемной зоной», — подчеркивает Дмитрий Самсонов.

Противопоказания к массажу

Показаний к использованию такого лечебно-профилактического метода огромное количество. Но обязательно следует помнить про противопоказания, чтобы не навредить маленькому пациенту. В их числе:

Любые новообразования на тканях. Причем неважно доброкачественные они или злокачественные. Связано это с тем, что усиливающийся в ходе массажа кровоток может спровоцировать озлокачествление имеющейся проблемы или, если она уже изначально раковая, то может поспособствовать разнесению метастазов по организму.

Любые гнойные и острые состояния — причина запрета такая же.

Психически заболевания — из-за того, что массаж приводит к раздражению рефлекторных путей, нездоровая психика может среагировать неадекватно.

«Нельзя работать с любой неадекватной реакцией, особенно у детей. Если ребенок крутится, просить маму его подержать, пока идет массаж — это непрофессионально. Массажист должен уметь работать и с таким пациентом, при этом получая результат», — отмечает Дмитрий Самсонов.

Могут ли родители массировать сами?

Нередко родители уверены, что сами вполне справятся с задачей проведения массажа ребенку. На деле же это не так, предупреждает массажист Самсонов. Причем не сработает это, даже если родитель увидел и зафиксировал приемы, используемые специалистом. «Надо понимать, что массаж — это не просто последовательность техник. Чтобы был нужный эффект и хороший ответ, специалист, проводя процедуру, должен постоянно прощупывать ткани. Также он, естественно, должен знать, какую реакцию и ответ эти ткани должны давать. Если же в ходе выполнения массажа отмечается ответ, который ненормален, то массажист, используя специальные техники, должен исправить это. А такое мастерство достигается длительной практикой», — подчеркивает Дмитрий Самсонов.

Конечно же, массаж нужно делать. Главное — правильно выбрать специалиста и не забывать про противопоказания. Тогда от процедуры будет лишь одна польза.