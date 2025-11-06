Ошибки родителей, которые портят осанку ребенка

«Какие жалобы?» – «Поясница болит, уже полгода».
По оценкам исследователей, около 25% младших школьников имеют нарушения осанки. К моменту окончания школы их доля увеличивается до 75%, а местами до 90%.
Хорошая новость состоит в том, что только четыре из ста сколиозов являются наследственными и протекают очень тяжело. Остальные можно предотвратить и вылечить, если родители обратят на это внимание вовремя.
Но, как нельзя выпрямить топором кривое дерево, так нельзя упреками сделать ровнее кривой позвоночник ребенка. Давайте разберем основные ситуации, плохие привычки, которые служат толчком и причиной ухудшения осанки у детей, начиная с младенчества.
1. Подушки и перины
Если ребенок с раннего возраста спит на перине, чрезмерно мягкой и не приспособленной для детской спины, то он имеет повышенный риск нарушений осанки в будущем. Излишне мягкий матрас мешает формированию полноценных позвоночных изгибов, непредсказуемо меняя кривизну позвоночника.
2. Чрезмерно раннее развитие
Поклонникам раннего развития надо помнить, что преждевременные занятия с малышом чтением и прочими сидячими видами деятельности могут вызывать нарушения осанки. Развивающие мультфильмы и приложения приковывают внимание ребенка к экрану, в результате чего он гораздо больше сидит, меньше двигается – страдает развитие опорно-двигательной системы. Вместо того чтобы стимулировать у ребенка появление способностей «индиго», родители стимулируют развитие сколиозов и кифозов.
3. Нелеченое плоскостопие
Плоскостопие связано с нарушениями осанки: при этой болезни меняется тонус мышц ног и смещается центр массы тела, что ведет к компенсаторному искривлению позвоночника. У городских детей плоскостопие распространено шире, и лечить его не так-то просто.
Основная причина естественная – ходьба преимущественно по плоскому полу квартиры, в результате чего стопа приобретает форму поверхности. Ортопедическая обувь может предотвратить развитие сколиотической осанки, выравнивая положение тела. Однако детям без плоскостопия носить ее не рекомендуется, поскольку в ортопедическом ботинке не тренируются мышцы стопы.
Вместо этого лучше использовать другие методы – ходьбу босиком по природным поверхностям, устилание пола детской специальными бугристыми ковриками от плоскостопия, ЛФК, массаж, гимнастику.
4. Экономия на детской мебели
У многих семей нет возможности приобрести для ребенка эргономичные стол и кресло, правильно подобранные по высоте и росту, но всегда найдется купленная в кредит плазма на полстены. Школьникам, которые проводят за бабушкиным столом по несколько часов в день, делая уроки в сгорбленной позе, уготована сколиотическая осанка со всеми вытекающими последствиями.
В продаже есть очень много качественной эргономичной детской мебели. Пусть она стоит недешево, при выборе вспомните о последствиях для своих детей.
5. Веганство и фастфуд
Скрытый голод развивается, когда большую часть калорий организм получает из продуктов, бедных необходимыми витаминами. Диета с растительным рационом практически лишает детей жирорастворимых витаминов (A, D, E K), встречающихся в основном в животной пище.
Витамин D, если и содержится в некоторых растительных продуктах, то в очень незначительных дозах. Его недостаток ухудшает формирование костной ткани ребенка, провоцируя нарушения осанки и проблемы с позвоночником в будущем. Если вы хотите, чтобы питание ребенка было полноценным, в него обязательно должны входить животные продукты: яйца, молоко, мясо.
Питание в фастфудах, а также в плохих детских столовых с преимущественно углеводной пищей также не способствует правильному развитию костной системы. Кормить ребенка надо как можно разнообразнее, тогда в его организм будут поступать все необходимые вещества для правильного роста.
6. Мало воздуха и солнца
Чем меньше ребенок гуляет и чем больше проводит времени в комнате, тем больше у него вероятность нарушения осанки. На свежем воздухе дети подвижны, никогда не сидят на одном месте, мышцы спины работают «на полную».
Дети, которые воспитываются в комнатных условиях, предпочитают лежать на диване с планшетом в руках. Мышцы, поддерживающие спину в ровном положении, не развиваются, и когда такой ребенок выходит на улицу, он быстро устает, не может держать ровную спину. Также дети, мало времени проводящие на солнце, имеют больший риск дефицита витамина D, способствующего развитию костей.
7. Ранний спорт
Ранняя чрезмерная нагрузка спортом может повредить ребенку. Многие тренеры набирают себе подопечных едва ли не с детсадовского возраста, чтобы добиться от них больших успехов к 16-18 годам. Но чемпионами становятся единицы, а те, чей организм не справился с нагрузкой, имеют все шансы заполучить болезни опорно-двигательной системы, в том числе – и нарушения осанки. Стоит помнить об этом, если вы ждете от спортивных занятий оздоровительного эффекта, а не олимпийских достижений.
8. Игнорирование проблемы
Упражнения и прочие методы улучшения осанки максимально эффективны до 14-16 лет. После этого возраста изменить установившийся тип осанки очень трудно, а порой – и невозможно. Сама по себе спина ровной не станет, поэтому, если врач увидел у вашего ребенка нарушения, стоит сразу приступить к их коррекции.
Свежие комментарии