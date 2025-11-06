Ошибки родителей, которые портят осанку ребенка

У многих семей нет возможности приобрести для ребенка эргономичные стол и кресло, правильно подобранные по высоте и росту, но всегда найдется купленная в кредит плазма на полстены. Школьникам, которые проводят за бабушкиным столом по несколько часов в день, делая уроки в сгорбленной позе, уготована сколиотическая осанка со всеми вытекающими последствиями.