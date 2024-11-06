Вкривь и вкось. Остеопат перечислил 4 самые опасные позы ребенка за партой

Правильная осанка во время учебы занимает особое место в ряду тех факторов, от которых зависит здоровье школьника. Длительное сидение за партой в неправильной позе рано или поздно рискует привести к формированию стойкой деформации позвоночника и вызвать ряд проблем со здоровьем.

Контролировать осанку детей во время уроков в школе родители по понятным причинам не могут. Однако, если привычка к неправильной позе уже сформировалась, она обязательно даст о себе знать в повседневной жизни. Именно поэтому так важно следить за тем, как ребенок сидит дома. Например, когда делает уроки или просто за обедом.

Какие моменты должны насторожить? Об этом aif.ru рассказал Дмитрий Симкин, врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии.

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Наклон на одну сторону

Тревожный знак — когда ребенок сидит, согнувшись на одну сторону. Как вариант: опирается локтем на поверхность стола или подлокотник рабочего кресла. Небольшой наклон тела также бывает связан с положением тетради или книги. Например, когда она лежит на столе не ровно, а с наклоном влево, «как положено».

Поза «полулежа»

Школьник сильно откидывается назад на спинку стула и одновременно съезжает тазом вперед на край сидения. В результате создается впечатление, что ребенок не сидит, а буквально полулежит за столом.

Сильный наклон вперед

Еще один «красный флаг» — чрезмерный наклон над столом. Вместо того, чтобы опираться на спинку, ребенок как бы тянется шеей вперед и «нависает» над рабочей поверхностью.

Спина «колесом»

Ребенок опирается на спинку стула серединой спины. Позвоночник и плечи в такой позе сильно сгибаются вперед, а спина принимает форму «колеса».

Почему ребенок сидит неправильно и можно ли это исправить?

Родители часто пытаются исправить ситуацию постоянным контролем и фразами вроде: «выпрямись» или «хватит сутулиться». Однако зачастую ребенок выбирает неправильную позу неосознанно. Просто потому, что «сидеть правильно» ему банально неудобно. Часто это происходит из-за неправильной организации рабочего места. Повлиять на выбор школьной парты родители, само собой, не могут, хотя обратить внимание на ее размер и форму будет нелишним. Однако им вполне по силам позаботиться об организации рабочего места школьника хотя бы дома. Сформировав правильные привычки, ребенок сможет хотя бы частично адаптировать их и в школе.

В первую очередь, рекомендую обратить внимание на габариты письменного стола. Его высота должна иметь опцию регулировки, поскольку ребенок растёт. Лучше выбирать модели с наклонной поверхностью, чтобы школьнику не приходилось постоянно сгибать спину. Стул не должен быть слишком низким или иметь чересчур глубокое сидение. Обязательное условие — наличие достаточной поясничной поддержки. Если конструкция стула ее не предусматривает, можно использовать специальную ортопедическую подушечку под поясницу. Еще одно полезное приспособление — специальная подставка для книг. С ее помощью учебник можно будет установить на уровне глаз, а значит, ребенок будет меньше сгибаться и напрягать шею.

Эргономика рабочего пространства играет важную роль, но это далеко не единственный фактор, от которого зависит осанка школьника. Пожалуй, даже большее значение имеет состояние его организма. Привычка сутулиться или «заваливаться» на одну сторону может говорить о наличии в теле очагов напряжения, например, в области грудной клетки или брюшной полости, которые буквально стягивают ткани тела в свою сторону. Среди возможных причин — родовые травмы, последствия перенесенных инфекций и хирургических вмешательств. В этом случае родителям стоит прибегнуть к помощи остеопата. Специалист поможет найти и устранить возможный источник натяжения тканей, а также ограничения в позвоночнике, которые не дают выпрямиться, и даст рекомендации по выбору оптимальной позы для сидения. Это важный момент, так как далеко не все родители сами знают, как нужно правильно сидеть.