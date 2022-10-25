Уход за ребенком при простуде: сколько пить и чем кормить

В каких случаях дети легче переносят простуду, ОРВИ, грипп? Как помочь организму ребенка справиться с высокой температурой без лекарств? Достаточно ли хорошего ухода за ребенком для выздоровления от кашля и насморка? Опытный детский врач раскрывает механизмы известных всем способов ухода за детьми во время болезни.

При появлении у ребенка признаков простуды следует оставить его дома и уложить в постель. Этим преследуют две цели. Во-первых, тем самым вы способствуете более легкому течению заболевания у самого ребенка. Во-вторых, вы оберегаете от заболевания его друзей.

В основе простудных заболеваний — размножение в организме болезнетворных вирусов и бактерий. Вирус является внутриклеточным паразитом. Чем активнее обменные процессы в клетке, тем лучше условия для размножения вирусов, тем больше вирусов образуется в организме и тем больше органов может быть ими поражено. В состоянии покоя обмен веществ в организме минимален, вероятность осложнений простудного заболевания уменьшается.

Воздух в комнате: прохладный, влажный, свежий

Необходимо, чтобы температура воздуха в комнате больного ребенка была не выше обычной (20–21 °С), а воздух был увлажнен.

Некоторые врачи рекомендуют даже умеренно сниженную температуру воздуха — 16–18 °С, и в этом есть свой резон. Дело в том, что теплоотдача с поверхности тела ребенка затруднена, если в помещении очень тепло, а ребенок основательно укутан. Отдает тепло ребенок и при дыхании, вдыхая прохладный, а выдыхая воздух, нагревшийся в легких до температуры тела. Причем чем больше разница температур, тем больше теплоотдача, тем меньше вероятность, что температура тела ребенка поднимется до очень высоких цифр.

Влажный воздух необходим, во-первых, для поддержания влажности слизистых оболочек дыхательных путей, иначе ребенок не сможет откашлять густую и вязкую мокроту. Во-вторых, чтобы бороться с повышением температуры тела, ребенку приходится потеть. Если он находится в помещении с низкой влажностью, вдыхаемый сухой воздух в легких увлажняется до 90–100% (вспомните пар изо рта при дыхании в прохладную погоду). С каждым выдохом ребенок теряет жидкость, а частота дыхания у маленьких детей в 2–3 раза чаще, чем у взрослого. За сутки ребенок с дыханием теряет до полулитра жидкости. Какое уж тут потение...

Если вы проживаете в доме с центральным отоплением, целесообразно либо использовать специальный увлажнитель воздуха, либо несколько раз в день на отопительную батарею вывешивать увлажненное махровое полотенце. Это облегчит дыхание ребенка, будет способствовать эффективному откашливанию.

Воздух в помещении, где находится больной ребенок, должен быть свежим. Для этого несколько раз в день комнату необходимо проветривать. Оптимальным способом проветривания считают следующий. Ребенка на время выводят в другое помещение, в комнате на несколько минут одновременно открывают форточки (окно) и дверь — создают сквозняк. При этом стены, мебель не успевают остыть, и после проветривания температура воздуха в комнате очень быстро восстанавливается. Проветривание позволяет удалить из помещения накопившиеся там микроорганизмы. Этому же способствует влажная уборка комнаты.

Питание и питье при простуде

Заболевшего ребенка хочется поскорее вылечить. Считается, что для борьбы с болезнью необходима дополнительная энергия. А пища — это и есть основной источник энергии. Все логично, но не совсем так.

Как правило, во время простуды у ребенка снижен аппетит. Если при болезни вы стараетесь избыточно кормить своего ребенка, то на усвоение пищи расходуются силы, которые ребенок мог бы направить на борьбу с инфекцией. У ребенка в организме на такой случай всегда есть некоторые запасы, использовать которые менее затратно, чем усваивать пищу. После выздоровления аппетит улучшится, и ребенок быстро восстановит свои резервы. Так как же следует кормить ребенка? Только ориентируясь на его аппетит.

При легких заболеваниях, не требующих значительных затрат на борьбу с инфекцией, и аппетит не нарушен. Чем тяжелее заболевание, тем хуже аппетит и тем меньше следует ребенку есть.

Следующий момент, связанный с кормлением ребенка. Стараясь компенсировать снижение аппетита, нередко пытаются накормить ребенка какими-либо изысканными блюдами: экзотическими фруктами, восточными сладостями, красной икрой и другими продуктами, которые ребенок в обыденной жизни ест очень редко. Однако новая (даже очень вкусная) пища требует привыкания, а при заболевании возможности пищеварения снижаются. И вместо пользы к простуде может присоединиться расстройство пищеварения.

Пища должна быть привычной для ребенка, не обильной, хотя, конечно, предпочтение следует отдать любимым, особенно овощным, блюдам. А вот количество жидкости в рационе больного ребенка необходимо существенно увеличить.

Дополнительная потребность в жидкости связана с тем, что при заболевании ребенка повышается активность обменных процессов. Увеличивается образование шлаков, которые требуется вывести с мочой, с потом, с калом. При заболевании требуется усиленное выведение токсичных продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. При повышении температуры тела усиливается потоотделение и учащается дыхание. Это сопровождается усилением потерь жидкости с потом и с выдыхаемым воздухом. Усиленное образование слизи также требует дополнительных затрат жидкости.

Все эти дополнительные затраты жидкости в случае заболевания ребенка необходимо предусмотреть и компенсировать, не дожидаясь, пока у него высохнут губы и загустеет мокрота и ребенок не сможет ее откашливать. Напротив, если своевременно и обильно ребенка поить, это не избавит его от заболевания, но при появлении лихорадки он обильно пропотеет; температура тела не будет чрезмерно высокой; кашель будет влажным — мокрота будет легко отходить; ребенок будет обильно мочиться; и ухудшение самочувствия будет незначительным.

В большинстве случаев простуды успех борьбы с болезнью в значительной мере зависит не столько от приема лекарств, сколько от достаточного питья. При этом совсем недостаточно поить ребенка только тогда, когда он попросит.

Обратите внимание на влажность губ и вспомните, когда ребенок последний раз мочился. Показателем недостаточности жидкости в организме ребенка является сухость слизистых оболочек (губ, языка) и урежение мочеиспусканий, а у детей старше 1 года еще и повышение концентрации солей в моче, что проявляется более выраженной ее окраской.

Очень важно опережать развитие заболевания и поить ребенка избыточно сверх его желания. Это не всегда бывает просто. Приходится подбирать такое питье, которое ему понравится. Выбор достаточно широк. В качестве питья можно предложить некрепкий чай, компот из сухофруктов, фруктовые и ягодные соки, морсы, негазированные минеральные воды, отвар изюма, специальные регидратационные растворы.

Поить ребенка следует дробно, небольшими порциями, избегая насилия, но прибегая к различным уловкам, на которые способна ваша фантазия. Здесь может быть использован и личный пример, и различные игровые ситуации. При категорическом отказе от питья попробуйте предложить ребенку пищу, богатую жидкостью, — дыню, арбуз, огурцы.

Температура питья зависит от целей, которые вы ставите перед собой. Если ребенок обезвожен и необходимо, чтобы жидкость поскорее всосалась в пищеварительном тракте, температура питья должна соответствовать температуре тела. Если же для вас важнее в первую очередь снизить повышенную температуру тела ребенка, питье должно быть комнатной температуры, так как для нагревания выпитой жидкости в пищеварительном тракте расходуется часть тепловой энергии.