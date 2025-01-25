«Фундамент» предпринимательства для детей

Современные родители часто задаются вопросом, могут ли они каким-то образом заложить в детях основы их будущей успешной предпринимательской деятельности. Специалисты определили ряд соответствующих ключевых областей, на развитие которых родители могут оказывать большое влияние.

Почему это так важно? Чтобы стать преуспевающими людьми в нашем быстро меняющемся мире, детям необходим совершенно новый набор навыков. Помогая им развить в себе предпринимательскую жилку, родители тем самым обеспечивают детям прочный фундамент для определения (распознавания), продвижения и достижения успеха.Вот семь базовых навыков, которые стоит культивировать в своем ребенке сейчас, чтобы он преуспел как предприниматель в будущем.Дети рождаются, чтобы исследовать. Они открыты и проявляют интерес ко всему, что происходит в окружающем мире. Обучение в свободной форме, «игровое обучение» – это проверенный способ улучшить их готовность, способность учиться и развития любознательности, которые дети сохранят на протяжении всей жизни. Пусть они следуют велению своей души и исследуют, открывают и подкрепляют все своим энтузиазмом и изумлением. Взрослые, которые открыты для нового опыта, тоже держат свои «экраны радаров» постоянно включенными. Они видят возможности там, где другие их не замечают, приветствуют вызовы и потенциальные возможности будущего успеха как на рабочем месте, так и в своей жизни в целом.Инновации заключаются не только в изобретении новых технологий и форм бизнеса. Современные дети должны быть непрерывными новаторами, изобретая новые решения и подходы к проблемам. Позвольте им испытывать их идеи во время игр или выполнения школьных заданий (не критикуя), поскольку придумывание собственных решений помогает развивать и подкреплять креативность и навыки критического мышления . К тому же приложите все усилия, чтобы культивировать такую среду, в которой к неудачам относятся с пониманием и терпимостью, а порой и с благодарностью. Изобретатели постоянно экспериментируют и знают, что неудачи все равно ведут к успеху.Если выделить одну черту характера, ассоциируемую с предпринимателем, то это будет оптимизм. Успешные предприниматели уверены в том, что могут изменять положение к лучшему с помощью собственных усилий. Оптимистам дарованы реальная жизнь, карьера и крепкое здоровье. Чтобы пробуждать и укреплять оптимизм ребенка, выстраивайте его день в позитивном ключе , показывайте пример оптимистичного мышления и решения проблем, а также культивируйте чувство благодарности. И помните, что оптимизм заразителен. Если мама и папа смотрят на жизнь позитивно, дети неизбежно впитают этот взгляд.Успешные дети или взрослые не боятся запачкать руки, иногда в буквальном смысле. Чтобы у детей развивалось здоровое и уважительное отношение к труду, они должны получать за хорошо выполненную работу «внутреннее» вознаграждение (радость и удовлетворение). Родители не должны поддаваться искушению и сглаживать ухабы на пути своего ребенка или делать вместо него то, что он вполне может сделать сам. Один из проверенных способов развития у ребенка трудолюбия – домашние обязанности. Исследователи обнаружили, что выполнение домашних обязанностей с самого раннего возраста тесно связано с личными и академическими успехами через двадцать лет.Дети должны уметь искать дополнительные возможности – академические, социальные, личные и физические, не опасаясь при этом негативных последствий. Когда дети чувствуют безопасность и поддержку, они развивают уверенность в себе , необходимую для того, чтобы доверять собственным суждениям и интуиции и свободно использовать появляющиеся возможности.Способность нравиться людям, полученная в детском возрасте, со временем приводит к успеху в зрелом возрасте. Важно отметить, что это не то же самое, что популярность. Способность нравиться людям заключается в умении хорошо ладить с окружающими, быть приветливым и незлобивым. Родители играют большую роль в развитии социальной подготовленности своих детей. Они могут научить их разрешать конфликты , не становясь при этом неприятными, отталкивающими, а также могут показывать пример эффективного сотрудничества с другими людьми и улучшатьсвоих детей.Существует одно свойство характера, которое предприниматели ценят выше всех остальных и считают ключевым для достижения успеха, – способность служить другим людям. В любом начинании, если вы предварительно не привносите что-то желаемое или необходимое всем, то никогда не добьетесь успеха. У детей могут быть исключительные резюме, но чувство, что тебе все должны, и недостаток эмпатии, в конечном счете, мешают им на пути к успеху . Говорите о своих эмоциях и помогите ребенку понять, что чувства других людей не менее важны. Эмпатия , сострадание и сочувствие изменят их мир и жизнь к лучшему.Не каждый ребенок, когда вырастет, станет предпринимателем, но каждый сможет получить пользу от базовых предпринимательских навыков, которые помогут детям ориентироваться в этом сложном мире. По мере того как меняются и исчезают традиционные жизненные и карьерные пути, дети должны уметь адаптироваться и учиться на каждом этапе жизни. Подобно предпринимателям они должны проложить свой путь в этом мире – мире, где нет дорожной карты, которая бы вела их. Родители могут помочь детям встать на такой путь, на котором они будут использовать свои таланты и способности, чтобы достичь успеха для себя и окружающих.