«Ситуация была незаконной»: прокуратура проверила опеку Сергиева Посада, забравшую школьницу в приют из-за фото

Прокуратура Московской области закончила проверку по истории из публикации RT о том, как в Сергиевом Посаде опека увезла 14-летнюю девочку в детский дом прямо из школы. Поводом для изъятия ребёнка из семьи послужила безобидная фотография, отправленная девочкой однокласснику, с которым она встречалась. Как сообщили RT в надзорном ведомстве, ответственным лицам, виновным в нарушении закона при изъятии из семьи ребёнка, вынесено представление. В свою очередь, мать девочки рассказала RT, что извинения сотрудники опеки, допустившие произвол, до сих пор не принесли.

После публикации RT прокуратура Московской области проверила обстоятельства изъятия из семьи 14-летней школьницы из Сергиева Посада. Девочку увезли в детдом из-за отправленной однокласснику фотографии, которая показалась учителям слишком откровенной. Как сообщили RT в надзорном ведомстве, чиновники, принявшие решение об изъятии, и полицейские, обеспечившие его выполнение, превысили свои полномочия.

«Мы ведём в том числе мониторинг сообщений СМИ для выявления правонарушений. Эта публикация сразу нас заинтересовала, увидели тут возможное нарушение, поэтому незамедлительно организовали проверку.

Она подтвердила нашу позицию — ситуация была незаконной», — сообщили RT в прокуратуре Московской области.

Как уточнили в ведомстве, по результатам проверки было вынесено представление главе УМВД по Сергиеву Посаду.

«Теперь его должны рассмотреть и по итогам привлечь виновных к дисциплинарной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Не вернулась из школы

Ранее RT рассказывал историю 40-летней Веры Дубровой (имя изменено) из Сергиева Посада, которая в одиночку растит троих детей.

25 октября её старшая дочь, 14-летняя Екатерина (имя изменено), не вернулась из школы домой. В учебном заведении матери сообщили, что Катю увезли в детдом прямо с занятий сотрудники опеки.

«Я даже не подозревала, что такое бывает. И тут мне говорят, что её забрали — и, возможно, навсегда. Даже навестить в приюте её не разрешили. Не описать, что я тогда испытала, буквально почувствовала, как земля из-под ног уходит», — вспоминает Вера.

Поводом для изъятия послужили фото девушки в полотенце, которые Катя послала однокласснику, когда гостила на каникулах у родственников в Москве.

По словам женщины, у дочки с этим мальчиком был школьный роман. Он её беспричинно ревновал, когда узнал, что она на все каникулы уехала в Москву. Изводил сообщениями и просил прислать фото — якобы волновался, что Катя на самом деле встречается с кем-то ещё, а не гостит у родни. Вскоре, ещё до конца каникул, они расстались, а одноклассник, видимо, от обиды обнародовал фото в школьной группе в соцсетях.

«Ничего непристойного на этих фото, сделанных тайком, нет. Никакой обнажёнки, большую часть тела полотенцем прикрыла, как будто после душа вытирается», — говорит Вера.

Классный руководитель, узнав о фото, обратилась в опеку, и сотрудники соцслужбы, не предупредив мать, почему-то сразу решили отправить девочку в детдом.

При этом, по словам матери, ей даже не хотели говорить, где дочь. «Только через два дня сказали, где Катю держат. Я туда еле пробилась — одному Богу известно, чего мне это стоило, сколько нервов потратила за эти дни. Сколько здоровья потеряла. Даже скорую из-за тахикардии приходилось вызывать», — говорит Вера.

RT обратился за официальным комментарием к представителям школы и КДН, но они от разговора отказались.

Никто не извинился

Девочку вернули домой после того, как RT рассказал о сложившейся ситуации и направил соответствующие запросы в ведомства.

«Когда стало понятно, что историю замолчать не удастся и о ситуации узнали журналисты, мне позвонили и предложили забрать девочку. Я тут же за ней отправилась», — говорит Вера.

Сейчас Катя учится дистанционно. По словам Веры, после произошедшего девочка боится возвращаться в школу и, возможно, сменит учебное заведение.

«Я бы, конечно, хотела, чтобы виновные понесли наказание. Ещё и за другие семьи страшно, я поняла, как легко могут разрушить семью. Поэтому надеюсь, что такое не оставят безнаказанным», — говорит женщина.

Руководитель оказывавшего семье юридическую поддержку движения «Иван Чай» Эллина Жгутова говорит, что добиться реальной ответственности для виновных в таких делах непросто.

«Мы пытались как-то через суд получить компенсацию за неправомерное отобрание троих детей, они девять месяцев без вины матери находились в приюте. Суд счёл, что мать не пострадала, а детям милостиво решил выплатить по 15 тыс. рублей», — рассказывает Жгутова RT.

У жительницы подмосковного Сергиева Посада сотрудники опеки увезли 14-летнюю дочь из школы в детский дом. Поводом для изъятия ребёнка...

По её мнению, безнаказанность за необоснованное вторжение в семью, самоуправство в отношении родителей — это признаки несовершенства сегодняшней системы профилактики и защиты семьи.

«Путём законодательных изменений нужно восстанавливать справедливость шаг за шагом. Ряд таких изменений уже предложены Советом Федерации», — говорит Жгутова.

Эксперт считает, что для сотрудников опеки надо законодательно установить ответственность за нарушение прав граждан.

«Никто даже не пытается оценить психологический, моральный вред, который наносится ребёнку и матери при насильственном разлучении. Ребёнок тоже, между прочим, гражданин, но его без вины забирают из семьи, по сути, против его воли ограничивают его свободу. Разве это справедливо в стране, где декларируется святость материнства, поднимается статус многодетности?» — задаётся вопросом Жгутова.

Вместе с тем никто из ответственных лиц пока не принёс Дубровым извинений, однако, как говорит женщина, на днях её вызывали в комиссию КДН и сообщили, что семью сняли с учёта.