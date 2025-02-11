Девочку били, издевались. Потом достали бутылку. Она пыталась отбиваться…

Уровень агрессии в российском обществе нарастает. Ужасно, но все чаще объектами издевательств становятся дети.

В городе Макушино Курганской области в начале февраля двое местных парней поиздевались над несовершеннолетней девочкой из неполной семьи. Видеозапись того, как это происходило, распространяется по местным чатам.

Двое мерзавцев (в возрасте 18 и 20 лет) загоняли девчонку в угол, били руками и ногами, вдобавок заставляли делать непристойные вещи сексуального характера.

Макушино — город маленький, население менее 7 тысяч человек. Поэтому такое ЧП здесь стало главной темой обсуждений.

По данным местных источников, издевательства происходили дома у девочки. Как такое могло случиться, спрашивается? Оказывается, мама пострадавшей работала в ночную смену.

Девчонка, явно не догадываясь о возможных последствиях, позвала на ночёвку к себе подружку. Та пришла, но не одна, а вместе с двумя парнями и ещё одной девушкой. По одной из версий, причиной издевательств стало желание упомянутой подруги за что-то отомстить.

Как отмечают местные СМИ, в отношении проживающей в этой квартире девочки имела место серия издевательств: в том числе действия сексуального характера с использованием бутылки. В результате пострадавшей порезали щеку, ухо и половые органы. Кроме того, зафиксирован разрыв связок лодыжек.

Обидчики девочки не просто издевались над ней, но записывали это на видео и потом выкладывали в соцсети.

Есть в том числе запись, на которой девочка на улице сперва терпит издевательства (бьют ее, плюют в спину, оскорбляют), а потом решается дать сдачи. И ее тут же ударом в лицо сбивают с ног. Некоторые высказывания извергов в адрес девочки можно вполне расценить, как подталкивание к суициду.

По факту этого дикого случая в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера группой лиц, совершенные в отношении несовершеннолетней). С учетом возраста задержанных можно предположить, что ответственность им придется понести полную. Тем более что есть подтверждающие видео.

В ситуации разбирается уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Марина Самойлова, а также местные власти.

— По происшествию работают правоохранительные органы и Комиссия по делам несовершеннолетних, ситуацию держу на контроле. Установлены участники происшествия. Возбуждено уголовное дело. Девочке оказывается необходимая медицинская помощь, а также помощь психолога, — пояснила «СП» Марина Самойлова — Семьи пострадавшей и одного из несовершеннолетних участников происшествия состоят на учете в ПДН. С ними также работают профильные ведомства. Хочу хочется обратиться к родителям: не отпускать детей без контроля в различные компании.

Замглавы Макушинского округа по социальным вопросам Лариса Абакумова сообщает: «Идёт следствие, задержанные находятся под стражей. Девочка находится в больнице, ей ничего не угрожает, её состояние стабильное. Мы с главным врачом в пятницу разговаривали. Девочка идёт на поправку».

Администрация Макушинского округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает: «Девочке оказывается необходимая медицинская помощь, а также помощь психолога.

Глава Макушинского округа в ближайшее время дополнительно встретится с семьёй".

Кроме того, местные власти напоминают, что действует круглосуточный детский телефон доверия 8−800−2000−122. По этому номеру может позвонить каждый, кто видит неблагополучную ситуацию, связанную с несовершеннолетними. Звонки по указанному номеру бесплатны и анонимны.

В комментариях к этому посту Инна Левченкова пишет: «Господи, дай девочке сил пережить это всё и встать на ноги. А всем причастным, виновным гореть в аду!». И она же задает вопрос, почему не привлекли к ответственности девочек, которые снимали издевательства на видео. По сути, эти девочки были соучастницами преступления.

Наверное, неслучайно сегодня в регионе находится уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. В том числе у нее намечена встреча с губернатором Вадимом Шумковым. В Курганской области сегодня проводится расширенное совещание по предварительным итогам ВИСП (Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства).

Ранее «СП» рассказывала про похожее ЧП в Миассе. Но там издевались над несовершеннолетней девочкой тоже несовершеннолетние. И тоже снимали свои издевательства на видео.

Известный психотерапевт Андрей Бабин по поводу ЧП в Миассе высказался так: «Думаю, они даже не понимали, что совершают преступление, так как нравственные ориентиры, к сожалению, не прививаются в „Уроках о главном“… Общество нездорово. А болезнь проявляется в этих гнусных поступках».

Очевидно, что пострадавшей в Макушино тоже понадобится помощь психолога и психотерапевта. Перенесенные издевательства забыть будет непросто. Удар по психике несовершеннолетнего человека потом остается психологической травмой на всю жизнь.