Что взять с собой ребенку в школу? А может, на работу или пикник? Домашние котлеты в булочке просто находка! Нелюбителям сосисок этот рецепт точно придется по душе. Снаружи булочка, а внутри сюрприз. А если кушать дома, то бульон - идеальное к ним дополнение.
- Общ.\актив. время готовки:2 часа\45 минут
Как приготовить Домашние котлеты в булочке
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 320 г
- Молоко – 160 г теплое
- Вода – 70 г теплая
- Масло сливочное – 50 г растопленного
- Дрожжи – 15 г живых
- Фарш мясной – 450 г
- Лук репчатый – 100 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Сухари – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1.5 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Приготовление: Шаг 1
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50 гр. молока пойдет в фарш, а 110 в тесто. 1 ст.л. растительного масла для жарки, а вторая для смазывания верха булочек. 1 ч.л. соли в тесто, 0,5 - в фарш. Но с фаршем смотрите сами - ориентируйтесь по своему вкусу!
В котлеты можно добавить свои любимые приправы. Свежие дрожжи можно заменить сухими. Пропорции 1 к 3: 15 живых и 5 сухих. Отложить 1 ст.л. муки для присыпки стола при формировке булочек.
Яиц в этом рецепте нет ни в котлетах, ни в булочках. Важно! Фарш я кручу сама, предварительно промокнув мясо бумажными полотенцами. Посему никакой лишней влаги.
Если вам кажется, что ваш фарш влажноватый, то лучше добавьте меньше молока, либо вообще исключите, от "мокрых" котлет размокает дно булочек и плохо пропекается.
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Шаг 2
Дрожжи смешать с теплой водой, 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. муки. Поставить в теплое место (у меня это глубокая тарелка, с хорошо теплой водой) и дать активироваться.
Должна появиться такая пузырящаяся "шапочка".
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Шаг 3
Соединить в большой миске 110 гр. теплого молока, соль, оставшийся сахар и размешать. Добавить муку, активированные дрожжи и замешать тесто.
В конце добавить растопленное сливочное масло и еще раз хорошо все вымешать. Тесто должно получиться мягким, чуть прилипающим.
Вымешивать надо несколько минут, чтобы клейковина нормально развилась. Если вы будете добавлять много лишней муки булочки получатся плотными.
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Шаг 4
Тесто накрыть и поставить в теплое место для подъема. Оно должно увеличиться больше чем в 2 раза. У меня шикарно поднялось за 45 минут. Ставлю в духовку на 30*.
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Шаг 5
Пока наше тесто подходит, самое время сделать котлеты. Лук потереть на терке или измельчить ножом (либо в блендере), чеснок пропустить через пресс.
В миску с фаршем выложить лук, чеснок, сухари, соль, перец, влить молоко (50 гр.), приправы и хорошенько все перемешать.
Немного отбить фарш, собирая его в руку и кидая в тарелку. Он станет вязковатым, котлеты получатся сочными и не будут разваливаться.
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Шаг 6
Сформировать 8 небольших котлет и обжарить их на сковороде с добавлением растительного масла до готовности, около 8 минут под крышкой.
Выложить на тарелку для остывания. Тарелку застелить бумажными салфетками, чтобы они впитали лишнюю влагу .
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Шаг 7
Рабочую поверхность присыпать мукой и выбрать тесто. Разделить его на 8 равных частей.
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Шаг 8
Каждый кусочек теста размять (можно раскатать скалкой) в виде круга, на середину выложить котлету и собрать тесто вверху, хорошо защипнув.
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Шаг 9
Включить нагреваться духовку до 180*. Форму выстелить бумагой для выпечки и выложить домашние котлеты в булочке швом вниз, на расстоянии друг от друга, так как они поднимутся в 2 раза.
Сверху смазать растительным маслом.
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Шаг 10
Выпекать в заранее разогретой (!!) духовке примерно 20 минут. Я выпекаю 17-18 минут в режиме конвекции (можно низ-верх), а после на 3 мин. включаю гриль, чтобы булочки красиво зарумянились.
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Шаг 11
Наши домашние котлеты в булочке готовы! Приятного всем аппетита!
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