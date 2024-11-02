Домашние котлеты в булочке

50 гр. молока пойдет в фарш, а 110 в тесто. 1 ст.л. растительного масла для жарки, а вторая для смазывания верха булочек. 1 ч.л. соли в тесто, 0,5 - в фарш. Но с фаршем смотрите сами - ориентируйтесь по своему вкусу!

В котлеты можно добавить свои любимые приправы. Свежие дрожжи можно заменить сухими. Пропорции 1 к 3: 15 живых и 5 сухих. Отложить 1 ст.л. муки для присыпки стола при формировке булочек.

Яиц в этом рецепте нет ни в котлетах, ни в булочках. Важно! Фарш я кручу сама, предварительно промокнув мясо бумажными полотенцами. Посему никакой лишней влаги.

Если вам кажется, что ваш фарш влажноватый, то лучше добавьте меньше молока, либо вообще исключите, от "мокрых" котлет размокает дно булочек и плохо пропекается.