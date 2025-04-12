Как обезопасить дом для ребенка-аллергика

С каждым годом все больше и больше детей страдает от аллергии. Врачи подбирают им препараты, назначают диету, рекомендуют специальные средства для ухода за кожей.
Совет No 1. Как можно меньше пыли
В первую очередь стоит избавиться от «пылесборников» – ковров, декоративных пледов и подушек, мягких игрушек, тяжелых штор. Пыль активно скапливается и в книгах, поэтому рекомендуется держать их за стеклом или в закрытых шкафах и не реже 1 раза в неделю пылесосить полки, а 1–2 раза в сезон – сами книги. Трижды в неделю нужно пылесосить мягкую мебель и портьеры, так как именно в них активно накапливаются пылевые клещи. Что же касается занавесок из тюля, то их либо нужно стирать не реже 1 раза в месяц, либо заменить на пластиковые жалюзи, которые легко мыть каждые 2 недели.
Замените все шерстяные и пуховые одеяла и подушки на синтетические аналоги, которые можно без проблем стирать 1-2 раза в месяц. Натуральные материалы могут сами по себе становиться причиной аллергии, к тому же их редко стирают, что позволяет свободно размножаться в них пылевым клещам. Если именно они вызывают у ребенка аллергию, используйте для стирки специальные средства – акарициды, убивающие клещей.
Если ребенок очень любит свою плюшевую игрушку и не хочет с ней расставаться, можно очистить ее от пылевых клещей, убрав на ночь в морозилку в пластиковом пакете. А в летнюю жару выкладывайте игрушки, подушки и одеяла на балкон – солнечные лучи губительны для пылевого клеща.
Совет No 2. Влажная уборка
Это очень эффективный способ предотвратить приступы аллергии у ребенка. Необходимо не менее 3 раз в неделю вытирать пыль, мыть полы и пылесосить (пол, шторы, мебель, игрушки). В идеале лучше использовать для уборки моющий пылесос.
Для стирки используйте гипоаллергенные стиральные порошки (они реже вызывают крапивницу) после чего тщательно и длительно прополаскивайте белье. Тщательно выбирайте средства бытовой химии, отдавайте предпочтение натуральным компонентам. Лучше всего, если во время уборки ребенок будет гулять.
Совет No 3. Чистый воздух
С одной стороны, регулярно проветривать комнаты очень важно, ведь именно в помещении ребенок проводит большую часть времени. С другой стороны, с весны по осень в таком проветривании есть и своя опасность, если у ребенка аллергия на пыльцу растений. Открытое окно для нее – прямой путь в квартиру. Чтобы уменьшить количество пыльцы (и уличной пыли), проникающей в квартиру, рекомендуется закрывать окна марлей и как можно чаще смачивать ее с помощью пульверизатора: мокрая ткань задерживает пыльцу и препятствует ее проникновению в квартиру. С той же целью сразу же мойте уличную обувь, приходя домой с прогулки, а верхнюю одежду вытряхивайте и убирайте в шкаф.
Совет No 4. Оптимальная влажность
Педиатры рекомендуют поддерживать в квартире влажность воздуха на уровне 50–60%, и это правильно. Но только в том случае, если речь не идет о ребенке-аллергике, которому лучше ограничиваться показателем 45%. Дело в том, что повышенная влажность может способствовать росту плесени.
Чтобы предотвратить размножение плесени, стоит убрать из квартиры все комнатные растения, проветривать ванную комнату, регулярно мыть плитку и занавеску в душе, а затем вытирать их насухо.
Совет No 5. Никаких животных
К сожалению, при склонности к аллергии домашних питомцев заводить не стоит. Все из них, чтобы ни обещали заводчики, могут вызывать проблемы со здоровьем.
Бывает и так, что аллергия начинается у ребенка, когда питомец уже живет в доме. Конечно, выгонять кошку или собаку на улицу ни в коем случае нельзя, но можно отдать в добрые руки и попросить разрешения навещать четвероногого друга вместе с малышом.
Если животное остается дома, то нужно как минимум почаще мыть питомца специальным противоаллергенным шампунем и не разрешать ему спать в детской. Кроме того, нужно обязательно постоянно использовать противоаллергенный очиститель воздуха.
Как видите, создать для ребенка максимально безопасный с точки зрения аллергии дом, в котором ему будет хорошо и комфортно, вполне возможно. Конечно, это потребует от родителей усилий (да и материальных вложений), но здоровье маленького человечка этого стоит.
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