Как обезопасить дом для ребенка-аллергика

С каждым годом все больше и больше детей страдает от аллергии. Врачи подбирают им препараты, назначают диету, рекомендуют специальные средства для ухода за кожей.

Однако не стоит забывать о том, что именно дом – место, где ребенок проводит большую часть времени, – может стать потенциально опасным для аллергика. Чтобы этого не допустить, советуем воспользоваться нехитрыми, но очень важными рекомендациями.