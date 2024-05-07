«Сын отказывается учиться»

Вопрос. Сыну 14 лет. Категорически не хочет учиться. Говорит, что неинтересно и ему это не надо! Все методы испробованы: разговоры разговаривали, телефона лишали, личные примеры приводили, выбор предоставляли. Все испробовали. Результат — ноль! Что делать?
Почему дети не хотят учиться
Каждый первый подросток, который приходит на прием, говорит, что не хочет ходить в школу. Кто-то признается, что испытывает трудности в обучении. Кто-то — что нет желания учиться, «это не интересно и мне не нужно». Еще чаще слышу: «Разве есть люди, которые любят школу? Хорошо ее хотя бы не ненавидеть!»
Учебная мотивация — это то, что побуждает ребенка преодолевать трудности, достигать результата, позволяет быть устойчивым к неудачам, двигает к самостоятельности, то, что подкрепляет желание учиться. И во многом определяет степень успешности ребенка в школе.
Мотивация начинает формироваться в начальных классах через учебную деятельность. Ребенок пришел в первый класс, сел за парту, познакомился с учителем, получил интересную информацию в новых для него условиях. А потом — еще и обратную связь от педагога. Какие-то действия ученика оказались подкреплены положительно (улыбкой учителя, похвалой, оценкой), какие-то — отрицательно (строгим взглядом, замечанием, игнорированием поведения или реакций). Так начинает складываться познавательный мотив, то есть интерес к учебной деятельности и желание получать знания. К познавательному приобщается эмоциональный мотив, то есть желание получить приятный отклик или не получить неприятный, избежать неодобрения, насмешек.
Следом идет коммуникационный мотив, то есть желание взаимодействовать с другими людьми, чувствовать себя частью команды, сообщества, группы. Наконец, возникает мотив достижения, то есть желание получить хорошую оценку. И хотя сочетание мотивов и степень их выраженности на разных возрастных этапах меняется, все они в итоге формируют ту самую учебную мотивацию.
Наиболее зрелой считается ситуация, когда познавательный мотив все-таки преобладает: «Учусь, потому что получаю от этого удовольствие». Но как именно этот мотив будет выражен, сильно зависит от нескольких факторов.
- Во-первых, от возраста. В подростковом возрасте ведущая деятельность — общение со сверстниками.
- Во-вторых, от гендера. У мальчиков мотивация контроля со стороны родителей более высокая, чем у девочек.
- В-третьих, от образовательной парадигмы. Например, сверхвнимание руководства школ и родителей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ формирует у детей мотивацию к изучению только тех предметов, которые они выбрали для экзамена. Интерес школьников к остальным дисциплинам оказывается поверхностным и неглубоким.
- В-четвертых, от тенденций в обществе. Оказывается, современные школьники не воспринимают учебу как свою обязанность и долг. Успеваемость перестала быть способом самоутвердиться в среде сверстников, как это было у советских школьников. Такие результаты были получены в кросс-культурных исследованиях. Ученые отмечают, что за последнее десятилетие у подростков значительно снизилось влияние внешних и внутренних мотивов в структуре учебной мотивации. Кто-то из ученых убежден, что школа перестала занимать значимое место в жизни детей. Кто-то уверен, дело в семье и семейных ценностях. Если школа и школьные успехи не важны родителям, то детям они не важны тем более.
Друзья и одноклассники
Возможно, у вашего ребенка есть трудности в коммуникации со сверстниками. Например, мальчику по какой-то причине некомфортно общаться с одноклассниками. Это может снизить учебную мотивацию. Особенно опасной является ситуация буллинга, которую необходимо исключить.
С другой стороны, близкие по духу сверстники могут устойчиво транслировать небрежность к учебе.
Ровесники — референтная группа, то есть та, на которую ориентируется подросток, значимая для него. Вполне естественна позиция: «То, что важно моему товарищу — важно мне. Он не считает учебу чем-то серьезным, поэтому и я так не считаю».
Родители
Часто в семье существуют установки в отношении учебы. Например: «Образование не имеет смысла; учеба ни на что не влияет; троечники делают бизнес, а пятерочники на них работают». При этом на поверхностном уровне в семье позиционируется важность посещения школы, хороших оценок, получения высшего образования.
Поэтому, когда ценности родителей озвучивает ребенок, они могут приобретать диковатый вид. Отказываясь ходить в школу, мальчик лишь по-своему переосмысливает то, что слышит от родителей.
Мальчики нуждаются в большей внешней мотивации со стороны родителей. Иногда к восьмикласснику стоит отнестись чуть более внимательно, помогать и направлять его, а может, даже и контролировать.
Экзамены
Возможно, подросток встревожен, обеспокоен тем, что в перспективе его ждут экзамены. Для многих детей это то, что определяет их будущее. Но прямо сейчас ребенок может не понимать, не знать того, чем хотел бы заниматься в жизни. В таком случае может формироваться позиция: «Тогда лучше вообще не буду ничего делать, чем разбираться в том, что мне не интересно».
Учителя
Возможно, отношения ребенка и педагогов далеки от доверительных. У него просто нет с учителями контакта. Попробуйте поговорить об этом с подростком.
Важно понимать, что педагог зачастую та самая фигура, которая определяет потенциал ученика. Учитель может порождать и поддерживать интерес к предмету, а может, наоборот, отталкивать и охлаждать его.
Что делать? Обратиться за помощью
Если вы поняли, в чем причина трудностей ребенка, но сами с ними не справляетесь, стоит обратиться к психологу. Он поможет сформировать и отточить коммуникативные навыки, найти смысл в учебе, научит эмоциональной регуляции со снижением тревожных проявлений, повысит толерантность к неудачам.
Снижение учебной мотивации может быть показателем трудностей, связанных с ментальной деятельностью. В этом случае ребенок нуждается в помощи нескольких специалистов.
Как клинический психолог я регулярно сталкиваюсь с тем, что до пубертата когнитивные трудности ребенка игнорируются.
Именно в четырнадцатилетнем возрасте в учебной программе появляются дисциплины, требующие абстрактного мышления. А ребенку они могут быть малодоступны, иногда недоступны полностью. И за словами подростка — «я не хочу учиться, мне не интересно», на самом деле скрывается — «у меня не получается».
В таких случаях важны дополнительные исследования, в том числе по определению уровня интеллекта. Их результаты могут показать, что ребенок нуждается в помощи дефектолога, логопеда или адаптированной программе обучения.
Снижение учебной деятельности также может быть показателем депрессивных проявлений и волевых нарушений ребенка, которые значительно острее проявляются в пубертатный период.
Такие дети часто действительно не могут учиться. У них может не быть психических сил. Мысли их ускорены или замедлены, непоследовательны. Они не могут длительно удержаться в деятельности. Так как своих естественных ресурсов у ребенка недостаточно, порой ему необходима дополнительная медикаментозная поддержка.
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