«Сын отказывается учиться»

Подросток считает, что школа ему не нужна. Учиться не хочет, родителей не слушает. Что делать взрослым? На вопрос читателя «Правмира» отвечает подростковый и клинический психолог Михаела Талмач.

Вопрос. Сыну 14 лет. Категорически не хочет учиться. Говорит, что неинтересно и ему это не надо! Все методы испробованы: разговоры разговаривали, телефона лишали, личные примеры приводили, выбор предоставляли. Все испробовали. Результат — ноль! Что делать?

Почему дети не хотят учиться

Каждый первый подросток, который приходит на прием, говорит, что не хочет ходить в школу. Кто-то признается, что испытывает трудности в обучении. Кто-то — что нет желания учиться, «это не интересно и мне не нужно». Еще чаще слышу: «Разве есть люди, которые любят школу? Хорошо ее хотя бы не ненавидеть!»

У детей с разной формой и выраженностью психических трудностей учеба страдает в первую очередь. Правда, в обратную сторону это работает иначе. Учебные трудности у подростка не всегда означают, что с ним что-то не так. Но когда все-таки возникают, это совершенно точно говорит об изменениях учебной мотивации под влиянием каких-то факторов.

Учебная мотивация — это то, что побуждает ребенка преодолевать трудности, достигать результата, позволяет быть устойчивым к неудачам, двигает к самостоятельности, то, что подкрепляет желание учиться. И во многом определяет степень успешности ребенка в школе.

Мотивация начинает формироваться в начальных классах через учебную деятельность. Ребенок пришел в первый класс, сел за парту, познакомился с учителем, получил интересную информацию в новых для него условиях. А потом — еще и обратную связь от педагога. Какие-то действия ученика оказались подкреплены положительно (улыбкой учителя, похвалой, оценкой), какие-то — отрицательно (строгим взглядом, замечанием, игнорированием поведения или реакций). Так начинает складываться познавательный мотив, то есть интерес к учебной деятельности и желание получать знания. К познавательному приобщается эмоциональный мотив, то есть желание получить приятный отклик или не получить неприятный, избежать неодобрения, насмешек.

Следом идет коммуникационный мотив, то есть желание взаимодействовать с другими людьми, чувствовать себя частью команды, сообщества, группы. Наконец, возникает мотив достижения, то есть желание получить хорошую оценку. И хотя сочетание мотивов и степень их выраженности на разных возрастных этапах меняется, все они в итоге формируют ту самую учебную мотивацию.

Наиболее зрелой считается ситуация, когда познавательный мотив все-таки преобладает: «Учусь, потому что получаю от этого удовольствие». Но как именно этот мотив будет выражен, сильно зависит от нескольких факторов.

Во-первых, от возраста. В подростковом возрасте ведущая деятельность — общение со сверстниками.

Во-вторых, от гендера. У мальчиков мотивация контроля со стороны родителей более высокая, чем у девочек.

В-третьих, от образовательной парадигмы. Например, сверхвнимание руководства школ и родителей к сдаче ОГЭ и ЕГЭ формирует у детей мотивацию к изучению только тех предметов, которые они выбрали для экзамена. Интерес школьников к остальным дисциплинам оказывается поверхностным и неглубоким.

В-четвертых, от тенденций в обществе. Оказывается, современные школьники не воспринимают учебу как свою обязанность и долг. Успеваемость перестала быть способом самоутвердиться в среде сверстников, как это было у советских школьников. Такие результаты были получены в кросс-культурных исследованиях. Ученые отмечают, что за последнее десятилетие у подростков значительно снизилось влияние внешних и внутренних мотивов в структуре учебной мотивации. Кто-то из ученых убежден, что школа перестала занимать значимое место в жизни детей. Кто-то уверен, дело в семье и семейных ценностях. Если школа и школьные успехи не важны родителям, то детям они не важны тем более.

Чтобы понять, почему 14-летнему парню не хочется в школу, нужно начать последовательно разматывать этот клубок. Нежелание учиться всего лишь симптом. Ваша задача — самостоятельно или с помощью психолога попробовать отыскать причину. Какие-то вещи будут лежать на поверхности, какие-то — скрыты глубоко.

Друзья и одноклассники

Возможно, у вашего ребенка есть трудности в коммуникации со сверстниками. Например, мальчику по какой-то причине некомфортно общаться с одноклассниками. Это может снизить учебную мотивацию. Особенно опасной является ситуация буллинга, которую необходимо исключить.

С другой стороны, близкие по духу сверстники могут устойчиво транслировать небрежность к учебе.

Ровесники — референтная группа, то есть та, на которую ориентируется подросток, значимая для него. Вполне естественна позиция: «То, что важно моему товарищу — важно мне. Он не считает учебу чем-то серьезным, поэтому и я так не считаю».

Родители

Часто в семье существуют установки в отношении учебы. Например: «Образование не имеет смысла; учеба ни на что не влияет; троечники делают бизнес, а пятерочники на них работают». При этом на поверхностном уровне в семье позиционируется важность посещения школы, хороших оценок, получения высшего образования.

Поэтому, когда ценности родителей озвучивает ребенок, они могут приобретать диковатый вид. Отказываясь ходить в школу, мальчик лишь по-своему переосмысливает то, что слышит от родителей.

Мальчики нуждаются в большей внешней мотивации со стороны родителей. Иногда к восьмикласснику стоит отнестись чуть более внимательно, помогать и направлять его, а может, даже и контролировать.

Экзамены

Возможно, подросток встревожен, обеспокоен тем, что в перспективе его ждут экзамены. Для многих детей это то, что определяет их будущее. Но прямо сейчас ребенок может не понимать, не знать того, чем хотел бы заниматься в жизни. В таком случае может формироваться позиция: «Тогда лучше вообще не буду ничего делать, чем разбираться в том, что мне не интересно».

Учителя

Возможно, отношения ребенка и педагогов далеки от доверительных. У него просто нет с учителями контакта. Попробуйте поговорить об этом с подростком.

Важно понимать, что педагог зачастую та самая фигура, которая определяет потенциал ученика. Учитель может порождать и поддерживать интерес к предмету, а может, наоборот, отталкивать и охлаждать его.

Что делать? Обратиться за помощью

Если вы поняли, в чем причина трудностей ребенка, но сами с ними не справляетесь, стоит обратиться к психологу. Он поможет сформировать и отточить коммуникативные навыки, найти смысл в учебе, научит эмоциональной регуляции со снижением тревожных проявлений, повысит толерантность к неудачам.

Помощь психолога может понадобиться и родителям. Например, психолог поможет изменить модель взаимодействия с подростком. Научит адекватно реагировать на подростковый протест. Или покажет, как меньше тревожиться из-за реакции ребенка или от того, что ваш родительский авторитет вдруг стал снижаться.

Снижение учебной мотивации может быть показателем трудностей, связанных с ментальной деятельностью. В этом случае ребенок нуждается в помощи нескольких специалистов.

Как клинический психолог я регулярно сталкиваюсь с тем, что до пубертата когнитивные трудности ребенка игнорируются.

Именно в четырнадцатилетнем возрасте в учебной программе появляются дисциплины, требующие абстрактного мышления. А ребенку они могут быть малодоступны, иногда недоступны полностью. И за словами подростка — «я не хочу учиться, мне не интересно», на самом деле скрывается — «у меня не получается».

В таких случаях важны дополнительные исследования, в том числе по определению уровня интеллекта. Их результаты могут показать, что ребенок нуждается в помощи дефектолога, логопеда или адаптированной программе обучения.

Снижение учебной деятельности также может быть показателем депрессивных проявлений и волевых нарушений ребенка, которые значительно острее проявляются в пубертатный период.

Такие дети часто действительно не могут учиться. У них может не быть психических сил. Мысли их ускорены или замедлены, непоследовательны. Они не могут длительно удержаться в деятельности. Так как своих естественных ресурсов у ребенка недостаточно, порой ему необходима дополнительная медикаментозная поддержка.

Замечу, за помощью в этом случае стоит обращаться не к неврологу, терапевту или кому-то еще, а к врачу-психиатру! Помощи одного психолога бывает недостаточно. Не стоит бояться обращения к врачу-психиатру. Мой многолетний опыт работы в данной сфере показывает, что своевременное обращение к этому специалисту помогает детям и работает на перспективу.