Как выбрать идеальную няню: 9 вопросов, которые нужно задать

В России рынок подбора нянь находится в серой зоне. Нет «школ для нянь», нет сертификатов, подтверждающих профессионализм работников. В Великобритании, например, существует Council for Awards in Children Care and Education (CACHE). Если у няни есть сертификат об обучении и рекомендации, то это гарантирует хоть какое-то качество кандидата.