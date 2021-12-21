6 способов научить ребёнка учиться

Один из самых частых родительских запросов – «Ребёнок не хочет учиться, что делать?». Но для того, чтобы хотеть учиться, учиться надо как минимум уметь. А это навык! Наш блогер, детский психолог Ольга Кондрашова рассказывает о том, как этот навык приобрести и развить.

Фото: Unsplash (Aaron Burden)

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Не стоит ожидать, что ребенок сможет сделать это самостоятельно: пока маленький человек учится в 1-2 классе (в 3 уже более или менее начинает включаться ответственность за себя), он ещё не очень собран, организован, попросту «вменяем». Поэтому он нуждается в контроле со стороны, то есть его надо элементарно научить учиться, показать, как это делается.

Конечно, есть дети, которые в силу повышенной тревожности, например, страха перед учителем или родителями, или, наоборот, чрезмерной очарованности учителем (больше встречается у девочек), сами обеспокоены выполнением домашнего задания. Но это скорее исключение из общего правила. Итак, ответственность за умение ребёнка учиться в значительной степени лежит на взрослых!

Сейчас много экспертных оценок, которые сводятся к тезису – интерес ребенка превыше всего. Согласна, что инициативу ребенка давить преступно. Но, к сожалению, возбуждение от новизны падает даже у взрослого, а умение вернуть себя к сосредоточенности, будь то решение задачи или просто усвоение новой информации, думаю, останется актуальным. Хотя бы до тех пор, пока нас не будут «чипировать» уже встроенными программами по аналогии с гаджетами. Но пока у нас с вами дети, а не роботы. И через определенное время ваш ребёнок из начальной школы перейдет в старшие классы, где учиться будет уже труднее.

Помимо этого в старшей школе смещается мотивационный приоритет – ребёнок «слетает» с важности обучения на важность установления социальных связей (друзья превыше всего!)

Но если всё-таки ребёнок умеет брать себя в руки и делать, доделывать, учиться, то он уже не провалится в безысходность или отчаяние – «всё бесполезно, уже так всё запущено, такой дикий объём, мне с ним уже не справиться, нет смысла даже начинать!». Таких проблем не будет, если у ребёнка уже будет осознанный опыт «включения» в уроки. Как же удерживать внимание ребёнка во время выполнения уроков?

1. Придавайте новые смыслы скучным заданиям

Например, ребёнку нужно научиться писать буквы красиво. Варианты: "Ок, а как мы будем писать послание Деду Морозу? Он же ничего не разберёт в твоих каракулях, будет обидно, если ты не получишь то, что просишь на Новый год"… Или: "Давай напишем письмо бабушке? Только надо писать так, чтобы она смогла прочитать, она ведь не очень хорошо видит!". Или: "А вдруг ты окажешься на необитаемом острове? Тогда тебе понадобится написать послание людям и отправить его в бутылке. Давай научимся писать разборчиво!".

2. Стимулируйте внутреннюю мотивацию

Можно спросить у ребёнка и побудить его самого поразмыслить о том, что ему даст тот или иной навык – умение читать, писать, считать, запоминать. Это может стать основой его собственной внутренней мотивацией - сильнейшего и ярчайшего стимула. Увы, он горит ярко, но не очень долго. Нужно будет периодически напоминать ребёнку о пользе того, до чего он уже сам однажды додумался и к чему пришёл сам.

3. Меняйте роли – вместо ученика «учитель»

Все лекторы знают: если хочешь лучше знать предмет – прочитай по нему лекцию. Превращаем ребёнка в учителя, сажаем перед ним всех его зайчиков, машинки, мишек, кукол и играем в школу. Вы, кстати, тоже можете подыграть в роли самого непослушного и самого «бездарного» ученика – «Ой, как же трудно писать эти цифры! Никак у меня не получается!». Или специально делайте массу ошибок. Обычно дети очень радуются, видя себя со стороны.

Этот приём снимает напряжение, позволяет в безопасном режиме проговорить и осознать трудность обучения. А это, как вы помните, улучшает самоконтроль и повышает «вменяемость», то есть ребёнок видит препятствие (лень, невнимательность, неспособность заставить себя доделать), с которым ему надо справиться.

Плюс это снижает страх перед возможностью ошибки. Это очень важный момент, потому что дети в школе постоянно находятся в зоне тревоги и некомпетентности – ежедневно они сталкиваются с новым материалом, новыми задачками и новыми требованиями к их интеллектуальным способностям. Способность спокойно переносить неудачи и ошибки – важное качество, позволяющее идти вперёд, а не сваливаться в яму «я - никчёмный неумеха».

4. Научите его самостоятельно делать уроки

Через какое-то время, когда вы видите, что ребёнок освоил навык «делания уроков», постепенно начинаем оставлять его одного. Но нужно сделать так, чтобы ребёнок понимал, что невыполнение домашнего задания и плохая учёба в целом имеют для него негативные эмоциональные последствия. То есть нужно создавать вокруг него поле ожиданий, в котором присутствуют обязательно две темы.

Первая - надо дать ему понять, что вы цените его старания. Вы можете говорить: «Мы рады, когда у тебя все хорошо получается» или «Мы расстраиваемся, когда у тебя плохие результаты». Так ребенок усвоит, что вы уважаете его труд, его усилия над собой, его способность проявлять волю, его растущую и крепнущую самостоятельность. Это же позволяет сформировать такое важное качество характера, как способность достигать целей и уважать самого себя за достигнутый результат.

Ребёнок научится мотивировать себя этим опытом и ощущением радости и подъема, которое будет следовать за каждой самопобедой. Важный нюанс – старайтесь делать свои комментарии для ребенка четкими и конкретными. Не просто «Ты молодец!» или «Отлично!», а «Как я рада, что ты всё сумел доделать!».

Вторая - проговорите, что если что-то не получается, то это не катастрофа! Это позволит ребенку избежать излишней тревоги по поводу наказаний и разочарования в нем и снимет с процесса учебы негативный эмоциональный оттенок. Например, вы можете говорить ему: «Если у тебя что-то не так здорово выходит, знай, мы всегда тебе поможем», «Мы не будем тебя ругать за плохую оценку. Просто давай договоримся, если у тебя что-то не получается или ты что-то не понимаешь в школе, сразу говори и мы вместе разберем трудные места или объясним тебе то, что ты не понял. Мы всегда поможем, главное не запускать предмет, ок?».

Так ребенок получает вектор развития - то есть он не безразличен, его усилия кому-то важны и ценятся. Одновременно с этим родители не злобно контролируют его, а волнуются за него и готовы всегда помочь и оказать поддержку.

5. Делитесь успехами

Можно за семейным ужином или на прогулке обсудить с ребенком то, что теперь он стал более взрослым, тем более что он и сам к этому стремится, ожидая похода в первый класс. А у взрослых людей всегда есть такие дела, которые не хочется делать, но надо! Потому как это приводит к таким-то и таким-то «крутым» результатам. Обязательно подчеркнуть очень важные и позитивные последствия этих дел с пометкой «надо». Хорошо, чтобы все члены семьи рассказали ребенку, какие лично у них есть эти «надо» и почему важно их выполнять, чего от них хорошего.

В конце дня можно делиться друг с другом, как нелегко давались каждому свои «надо», но мы – ура! - с ними справились!

6. Работайте с материалом

Последнее общее правило. Проверяя домашнее задание ребенка, помните, что лучший способ освоить, запомнить или хорошо знать изучаемый материал – это не 100 раз его прочитать, а один раз его рассказать или сделать на базе этого материала какие-то задания.