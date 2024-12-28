6 признаков, что ребенок готов к школе

Дети, школы и программы — разные
Все дети на пороге школы имеют свой «запас зрелости».читает сложные тексты. Все это влияет на адаптацию к школе и на успешность обучения.
Кроме того, на сегодняшний день существуют как минимум две программы обучения для начальной школы — стандартная четырехлетняя (1-4) и ускоренная трехлетняя «Эффективная начальная школа 1-3». Задача родителей — выбрать подходящую конкретно их ребенку программу. От этого во многом зависит, как себя будет чувствовать ребенок в школе, его учебная мотивация и качество освоения учебных навыков. Давайте посмотрим на трехлетнюю систему чуть пристальней.
Не каждый первоклассник выдержит нагрузки трехлетней системы
Основная проблема трехлетней программы в том, что для нее нет адаптированных учебников. То есть используются те же пособия, что и для стандартной четырехлетней программы, просто дети проходят их в ускоренном режиме. Получается, что это не переработанная программа, а сжатая — и это принципиально.
За первый год ребенок осваивает программу двух классов: к декабрю он по факту должен окончить первый класс, а в мае — уже второй.
Я бы рекомендовала эту программу зрелым мотивированным детям, которые идут в школу ближе к восьми годам и которые еще в дошкольном периоде имели опыт систематического обучения — в спорте или музыке, например. Но даже таким детям имеет смысл еще до школы потратить время на автоматизацию ряда навыков.
Ребенок должен прийти в начальную школу свободно читающим и считающим в пределах 100. Еще лучше, если он будет писать. Плюс — стоит еще в саду начать изучение английского языка, чтобы были какие-то базовые знания. То есть подготовка должна быть приближена к школьному формату.
Естественно, набрать целый класс таких детей невозможно. Отбирают всех более или менее читающих детей, которые нормально держат карандаш и в целом адекватны. Через 4-5 месяцев эти ребята приходят ко мне на консультации с напрочь убитой мотивацией к обучению. У них мало свободного времени, много домашних заданий, им сложно, а к рутинной работе они в силу возраста не готовы. Возвращаться же опять в первый класс детям не хочется — они ценят новый статус второклассников. Вот такая ловушка.
Психологическая готовность важнее знаний
Даже если ваш ребенок поступает на стандартную четырехлетнюю программу, я рекомендую готовиться к обучению в школе. Не нужно с ним заранее проходить программу первого класса, мучить его прописями и бесконечным решением примеров. Зато обязательно стоит уделить время развитию речи и подготовке руки к письму.
Пусть ребенок рисует, лепит, плетет украшения из бисера, шьет или выжигает — ручная работа хорошо развивает мелкую моторику и подготавливает мышцы кисти руки к письму.
Желательно, чтобы к первому классу ребенок уже умел читать, хотя бы по слогам. Так ему будет гораздо легче учиться по всем предметам. И имел хотя бы базовые математические представления: о количестве, составе числа, числовом ряде и пространственно-временных отношениях.
При этом надо понимать, что не бывает детей, на 100 процентов готовых к школе. Всегда есть какие-то сложности: например, недостаточная психологическая готовность или коммуникационные трудности.
Если ребенок не читает и не пишет, это не так страшно, это все технические вопросы.
Они, конечно, могут влиять на мотивацию, но они никогда не станут препятствием для обучения. Если же ребенок психологически не готов к школе, ему будет сложно учиться с точки зрения мотивации. Ведь обучение в школе не предполагает игры.
Как понять, что ребенок готов к школе
Давайте поближе рассмотрим основные признаки школьной зрелости:
Ребенок должен быть способен выдерживать статическую нагрузку. То есть спокойно высиживать 40 минут урока и чувствовать при этом себя нормально, не изможденным.
Ребенок должен быть готов к сепарации с родителем, к самостоятельному выстраиванию отношений с детьми и наставниками. Важно уметь договариваться, просить о помощи, озвучивать свои чувства и переживания. В противном случае уже с первых дней школа станет источником стресса.
У ребенка должна быть развита речь. Он должен уметь связно выражать свои мысли, иметь достаточный запас слов, хорошее звукопроизношение и звукоразличение.
Если вы видите, что у ребенка есть проблемы с речью, то самое правильное решение — задолго до школы поработать с логопедом, а также создать ребенку среду, стимулирующую разнообразную речевую активность.
У ребенка должны быть развиты базовые пространственные и временные представления. То есть он должен ориентироваться в пространстве и на плоскости листа, понимать, где верх, где низ, где лево, а где право. Понимать, что такое вчера, сегодня или завтра. Иметь представление о цикличности времени, то есть знать, что вот есть неделя и на неделе у нас по средам, например, футбол, а по четвергам и субботам — бассейн.
Бесконечно важна мелкая моторика, готовность мышц руки к письму. Это можно и нужно тренировать весь дошкольный период: давайте ребенку много разнообразной ручной работы, начиная от рисования и заканчивая кулинарией (замешивание теста, резка овощей для салата и супа, лепка пельменей и т.п.).
Ориентируясь на эти моменты, любой родитель может сам грубо оценить готовность ребенка к школе.
В идеале же будущего первоклассника заранее показать психологу или нейропсихологу, который сможет оценить готовность ребенка к школе и дать рекомендации по устранению пробелов.
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