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6 признаков, что ребенок готов к школе

Как выяснить, готов ли ребенок идти в первый класс, и кому подходит трехлетняя программа начальной школы, рассказывает нейропсихолог, образовательный коуч и многодетная мама Анна Высоцкая.
ребенок за компьютером
Источник: Unsplash

Дети, школы и программы — разные

Все дети на пороге школы имеют свой «запас зрелости».

Они отличаются друг от друга и по способности выдерживать статическую нагрузку, и по умению слушать, по способности тормозить свои импульсивные реакции и гибко адаптировать свое поведение к школьным требованиям. Также дети приходят к первому классу с разным багажом знаний: кто-то только знакомится с буквами, а кто-то уже свободно читает сложные тексты. Все это влияет на адаптацию к школе и на успешность обучения.

Школы тоже отличаются друг от друга. Есть селективные или рейтинговые учебные заведения, куда сложнее поступить и где детям приходится интенсивно работать уже с первого класса. А есть обычные районные школы со средней нагрузкой.

Кроме того, на сегодняшний день существуют как минимум две программы обучения для начальной школы — стандартная четырехлетняя (1-4) и ускоренная трехлетняя «Эффективная начальная школа 1-3». Задача родителей — выбрать подходящую конкретно их ребенку программу. От этого во многом зависит, как себя будет чувствовать ребенок в школе, его учебная мотивация и качество освоения учебных навыков. Давайте посмотрим на трехлетнюю систему чуть пристальней.

Не каждый первоклассник выдержит нагрузки трехлетней системы

Основная проблема трехлетней программы в том, что для нее нет адаптированных учебников. То есть используются те же пособия, что и для стандартной четырехлетней программы, просто дети проходят их в ускоренном режиме. Получается, что это не переработанная программа, а сжатая — и это принципиально.

За первый год ребенок осваивает программу двух классов: к декабрю он по факту должен окончить первый класс, а в мае — уже второй.
Адаптационный период на этой программе сокращен. Уроки сразу длятся по 45 минут, сразу задаются домашние задания, многое выносится за рамки класса (читай — ложится на плечи родителей), дети много работают самостоятельно.

Я бы рекомендовала эту программу зрелым мотивированным детям, которые идут в школу ближе к восьми годам и которые еще в дошкольном периоде имели опыт систематического обучения — в спорте или музыке, например. Но даже таким детям имеет смысл еще до школы потратить время на автоматизацию ряда навыков.

Ребенок должен прийти в начальную школу свободно читающим и считающим в пределах 100. Еще лучше, если он будет писать. Плюс — стоит еще в саду начать изучение английского языка, чтобы были какие-то базовые знания. То есть подготовка должна быть приближена к школьному формату.

Естественно, набрать целый класс таких детей невозможно. Отбирают всех более или менее читающих детей, которые нормально держат карандаш и в целом адекватны. Через 4-5 месяцев эти ребята приходят ко мне на консультации с напрочь убитой мотивацией к обучению. У них мало свободного времени, много домашних заданий, им сложно, а к рутинной работе они в силу возраста не готовы. Возвращаться же опять в первый класс детям не хочется — они ценят новый статус второклассников. Вот такая ловушка.

Психологическая готовность важнее знаний

Даже если ваш ребенок поступает на стандартную четырехлетнюю программу, я рекомендую готовиться к обучению в школе. Не нужно с ним заранее проходить программу первого класса, мучить его прописями и бесконечным решением примеров. Зато обязательно стоит уделить время развитию речи и подготовке руки к письму.

Пусть ребенок рисует, лепит, плетет украшения из бисера, шьет или выжигает — ручная работа хорошо развивает мелкую моторику и подготавливает мышцы кисти руки к письму.

Желательно, чтобы к первому классу ребенок уже умел читать, хотя бы по слогам. Так ему будет гораздо легче учиться по всем предметам. И имел хотя бы базовые математические представления: о количестве, составе числа, числовом ряде и пространственно-временных отношениях.

При этом надо понимать, что не бывает детей, на 100 процентов готовых к школе. Всегда есть какие-то сложности: например, недостаточная психологическая готовность или коммуникационные трудности.

Если ребенок не читает и не пишет, это не так страшно, это все технические вопросы.

Они, конечно, могут влиять на мотивацию, но они никогда не станут препятствием для обучения. Если же ребенок психологически не готов к школе, ему будет сложно учиться с точки зрения мотивации. Ведь обучение в школе не предполагает игры.

Как понять, что ребенок готов к школе

Давайте поближе рассмотрим основные признаки школьной зрелости:

В первую очередь, это зрелая саморегуляция. То есть ребенок, способный справляться со своими импульсивными реакциями, умеющий осознавать, планировать и проговаривать свои действия, понимающий, что он сейчас делает и зачем. Он должен уметь концентрировать свое внимание на чем-либо, даже если задача в данный момент ему не интересна. Понятно, что никакой ребенок не сможет часами заниматься нелюбимым делом или слушать нудные лекции. Не стоит ждать от него самоконтроля взрослого — речь идет скорее о 15-20 минутах концентрации.

Ребенок должен быть способен выдерживать статическую нагрузку. То есть спокойно высиживать 40 минут урока и чувствовать при этом себя нормально, не изможденным.

Ребенок должен быть готов к сепарации с родителем, к самостоятельному выстраиванию отношений с детьми и наставниками. Важно уметь договариваться, просить о помощи, озвучивать свои чувства и переживания. В противном случае уже с первых дней школа станет источником стресса.

У ребенка должна быть развита речь. Он должен уметь связно выражать свои мысли, иметь достаточный запас слов, хорошее звукопроизношение и звукоразличение.

Если вы видите, что у ребенка есть проблемы с речью, то самое правильное решение — задолго до школы поработать с логопедом, а также создать ребенку среду, стимулирующую разнообразную речевую активность.
В противном случае в школе такому ребенку очень быстро начинают навешивать всякие неприятные диагнозы, типа дислексии и дисграфии. Возможно, удачным решением будет подождать год и отдать его в школу ближе к восьми, это все надо смотреть индивидуально.

У ребенка должны быть развиты базовые пространственные и временные представления. То есть он должен ориентироваться в пространстве и на плоскости листа, понимать, где верх, где низ, где лево, а где право. Понимать, что такое вчера, сегодня или завтра. Иметь представление о цикличности времени, то есть знать, что вот есть неделя и на неделе у нас по средам, например, футбол, а по четвергам и субботам — бассейн.

Бесконечно важна мелкая моторика, готовность мышц руки к письму. Это можно и нужно тренировать весь дошкольный период: давайте ребенку много разнообразной ручной работы, начиная от рисования и заканчивая кулинарией (замешивание теста, резка овощей для салата и супа, лепка пельменей и т.п.).

Ориентируясь на эти моменты, любой родитель может сам грубо оценить готовность ребенка к школе. 

В идеале же будущего первоклассника заранее показать психологу или нейропсихологу, который сможет оценить готовность ребенка к школе и дать рекомендации по устранению пробелов.

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