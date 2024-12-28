6 признаков, что ребенок готов к школе

Естественно, набрать целый класс таких детей невозможно. Отбирают всех более или менее читающих детей, которые нормально держат карандаш и в целом адекватны. Через 4-5 месяцев эти ребята приходят ко мне на консультации с напрочь убитой мотивацией к обучению. У них мало свободного времени, много домашних заданий, им сложно, а к рутинной работе они в силу возраста не готовы. Возвращаться же опять в первый класс детям не хочется — они ценят новый статус второклассников. Вот такая ловушка.