  РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:

3 яйца,

5 ст. ложек сахара,

щепотка соли, щепотка соли,

5 ст. ложек сухого молока или сливок,

5 ст. ложек муки.

Для крема:

1 банка вареной сгущенки,

1-2 банана

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца взбить миксером в пену. Добавить к яйцам сахар и соль, еще раз тщательно взбить. К полученной яичной массе добавить сухое молоко, муку и соду. Тесто получается по консистенции как блины, ну может, чуть гуще. Вылить полученное тесто на лист, застеленный бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка разровнять края. Выпекать в подогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут. На горячий корж намазать тонким слоем вареную сгущенку, положить очищенный банан и быстро свернуть в рулет. Сверху посыпать тертой шоколадной, кокосовой стружкой, сахарной пудрой, дроблеными орешками - кому что нравится.