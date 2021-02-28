  РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста:
3 яйца,
5 ст. ложек сахара,
щепотка соли,
5 ст. ложек сухого молока или сливок,
5 ст. ложек муки.
Для крема:
1 банка вареной сгущенки,
1-2 банана
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца взбить миксером в пену. Добавить к яйцам сахар и соль, еще раз тщательно взбить. К полученной яичной массе добавить сухое молоко, муку и соду. Тесто получается по консистенции как блины, ну может, чуть гуще. Вылить полученное тесто на лист, застеленный бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка разровнять края. Выпекать в подогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут. На горячий корж намазать тонким слоем вареную сгущенку, положить очищенный банан и быстро свернуть в рулет. Сверху посыпать тертой шоколадной, кокосовой стружкой, сахарной пудрой, дроблеными орешками - кому что нравится.
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