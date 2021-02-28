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РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ

  РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ
3 яйца, РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ
5 ст. ложек сахара,
РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ щепотка соли, РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ
5 ст. ложек сухого молока или сливок, РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ
5 ст. ложек муки.
Для крема: РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ
1 банка вареной сгущенки, РУЛЕТИК К ЧАЮ ЗА 20 МИНУТ
1-2 банана
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца взбить миксером в пену. Добавить к яйцам сахар и соль, еще раз тщательно взбить. К полученной яичной массе добавить сухое молоко, муку и соду. Тесто получается по консистенции как блины, ну может, чуть гуще. Вылить полученное тесто на лист, застеленный бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка разровнять края. Выпекать в подогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут. На горячий корж намазать тонким слоем вареную сгущенку, положить очищенный банан и быстро свернуть в рулет. Сверху посыпать тертой шоколадной, кокосовой стружкой, сахарной пудрой, дроблеными орешками - кому что нравится.
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