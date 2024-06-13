Вейпы ускоряют старение — из-за них дети выглядят старше своих лет

Дерматолог из Британской ассоциации дерматологов Бав Шергилл в интервью изданию Daily Mail заявил, что вейпинг может быть одной из главных причин этого феномена.
«Никотин является активным ингредиентом и он связан со всеми видами кожных проблем. Он связан с угревой сыпью, псориазом и различными высыпаниями на коже», — сказал Шергилл.
Никотин разрушает эластичные волокна кожи, придающие ей «упругость». Эти изменения оставляют наиболее заметный след именно в юном возрасте. Нарушение притока крови к коже также сказывается на ее состоянии.
Тепло от пара может вызвать обезвоживание кожи, что приводит к тусклому и старческому виду. Обезвоженная кожа является другим нежелательным побочным эффектом никотиновой зависимости.
Свежие комментарии