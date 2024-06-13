РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...
  • александр муравьев
    Вырос на консервах потому что в 50-х свежего на Чукотке не было. И с тех пор предпочитаю бочковые огурцы и квашеную к...Нет солёным огурц...
  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...

Вейпы ускоряют старение — из-за них дети выглядят старше своих лет

В последнее время в социальных сетях широко обсуждается, что представители поколения Z выглядят старше своих лет.
дым
Источник: https://ru.freepik.com

Дерматолог из Британской ассоциации дерматологов Бав Шергилл в интервью изданию Daily Mail заявил, что вейпинг может быть одной из главных причин этого феномена.

«Никотин является активным ингредиентом и он связан со всеми видами кожных проблем. Он связан с угревой сыпью, псориазом и различными высыпаниями на коже», — сказал Шергилл.

Никотин разрушает эластичные волокна кожи, придающие ей «упругость». Эти изменения оставляют наиболее заметный след именно в юном возрасте. Нарушение притока крови к коже также сказывается на ее состоянии.

Тепло от пара может вызвать обезвоживание кожи, что приводит к тусклому и старческому виду. Обезвоженная кожа является другим нежелательным побочным эффектом никотиновой зависимости.

Вейпинг влияет не только на кожу — зубы тоже страдают от этой пагубной привычки. Одним из наиболее заметных последствий является пожелтение эмали. Химические вещества, содержащиеся в парах, окрашивают зубы и делают их нездоровыми.
Ссылка на первоисточник
здоровье детей

Картина дня

наверх